Elche incorpora 21 paneles inteligentes para explicar la historia de los principales puntos turísticos

Elche es una ciudad con tres Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco, como son el Misteri d’Elx, el Palmeral y el Museo de Pusol. Sin embargo, no se ha caracterizado precisamente nunca por estar a la vanguardia en turismo. Hasta el extremo de que ha sido a estas alturas, en pleno año 2026, cuando el Ayuntamiento ha implantado por primera vez señalización turística, además, inteligente, en la línea de lo que ya tienen otros grandes destinos para mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la promoción. En concreto, es ahora cuando se van a instalar soportes informativos en 21 localizaciones de todo el centro histórico como la Glorieta, donde ya está, junto a Palacio de Altamira, La Calahorra, Las Clarisas, la ermita de San Sebastián o MAHE, entre otras.

Primer jardín urbano

“Situada en el corazón de la ciudad, la Glorieta fue el primer jardín urbano de Elche. Se construyó a finales del siglo XIX donde anteriormente se ubicaba el convento de Santa Clara. Desde el principio se ideó como lugar para el ocio y esparcimiento de la incipiente burguesía de la época. Aunque ha sufrido varias reformas, continúa siendo un lugar muy querido por la sociedad ilicitana y admirado por visitantes”, se puede leer, sin ir más lejos, en el panel dedicado a la plaza ilicitana por excelencia.

El alcalde, Pablo Ruz, captando el código QR con su móvil. / Áxel Álvarez

Los soportes

Los nuevos soportes están en formato panel o atril para facilitar la orientación y movilidad de los visitantes, enriquecer su recorrido por la ciudad y descubrir los principales atractivos turísticos, indican desde el Ayuntamiento. Cada señal incorpora, asimismo, códigos QR para acceder desde el dispositivo móvil a información ampliada disponible en castellano, valenciano, francés e inglés, además de vídeos y audios, con la posibilidad en un futuro de ampliarlo a nuevos idiomas como el alemán o polaco. También da acceso a rutas culturales y turísticas que conectan con plataformas como Wikiloc y el sistema incluye la tecnología Navilens, diseñada para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, como precisó la concejal de Turismo, Irene Ruíz.

El panel que hay en la Glorieta. / Áxel Álvarez

Las localizaciones

Junto a la Glorieta, también tendrán su panel la basílica de Santa María y su torre campanario de forma independiente, el Ayuntamiento, el Palacio de Altamira, La Calahorra, Las Clarisas, la ermita de San Sebastián, el Hospital de la Caridad, la Casa-Palacio de Jorge Juan y Santalicia, el Parque Municipal, la iglesia de San José, la Torre dels Vaïllos, la Casa Museo de Hort dels Pontos; el Huerto de San Plácido, la Torre de Ressemblanch, la Casa de la Virgen, el Molí del Real; la plaza Mayor del Raval; el mirador del Palmeral en la avenida de la Comunitat Valenciana; y el Jardín del Huerto del Cura. La idea es que este mismo jueves ya puedan estar todos instalados, en unos trabajos que implican también el anclaje al suelo para evitar actos vandálicos. Completada esta actuación, no se descarta que en un futuro se puedan habilitar más atriles, e incluso que se pueda incluir más información en cada una de estas señales, precisamente por las posibilidades que ofrece contar con tecnología QR para acceder a datos adicionales.

“Por fin”

"Nunca es tarde si la dicha es buena”, dijo el alcalde, Pablo Ruz, en la presentación de estos carteles. “Por fin llega la señalética turística a la ciudad de Elche, porque solamente hubo un tótem en Santa María en los años 90 y desapareció, y hay una especie de atril en el entorno de La Calahorra y otro atril en las Cuatro Esquinas, que explica algo sistema de acequias y ya está”, apostilló. Mientras, Irene Ruíz incidió en que la actuación se enmarca en un plan de sostenibilidad turística que está financiado con fondos de la Unión Europea (UE), en concreto con 180.000 euros de los Next Generation, en la línea de lo que ocurrió con los toldos vela que en los meses estivales se colocan en las principales calles del centro de Elche, o la actuación de renovación impulsada en el Museo de La Festa, que reabrió sus puertas precisamente hace un año ahora.

Uno de los minibuses que se han puesto en marcha este verano en el servicio a las playas. / INFORMACIÓN

Autobuses

Con ello, se quiere dar un impulso al turismo en la ciudad en pleno verano, coincidiendo, además, con la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Elche, en este caso a través de la Concejalía de Movilidad, de las líneas especiales de autobús de las playas con el objetivo de facilitar los desplazamientos de ilicitanos y visitantes durante los meses de julio y agosto. Un servicio que se estrenó este miércoles, justo cuando empezaba el mes de julio, y que se mantiene por segundo año consecutivo, con las líneas P1, P2 y P3, que refuerzan la conexión de las propias pedanías con las playas.

Los horarios

La línea P1 ofrece un recorrido circular por Arenales del Sol con servicio de 8.20 a 21.30 horas y una frecuencia de paso de 22 minutos. La P2 conecta de forma directa El Altet con Arenales del Sol entre las 10 y las 19.30 horas, mientras que la P3 une La Marina y El Pinet con las zonas de baño, con salidas cada 45 minutos. En el caso de las líneas P2 y P3, este año han incorporado nuevos microbuses para prestar el servicio.

Acceso más fácil

“Este refuerzo del transporte público pretende hacer que el acceso al litoral ilicitano sea más fácil, cómodo y accesible para todos, al tiempo que contribuye a reducir el uso del vehículo privado durante la temporada alta”, indican desde el Ayuntamiento de Elche. “Además, el servicio de autobús a pedanías continúa aumentando el número de usuarios mes tras mes, y, durante junio, se registraron 172.495 viajeros, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha, lo que supone 49.477 usuarios más que en junio de 2025, un incremento cercano al 40%”, indicaron desde el bipartito.