El Hort del Gat tendrá una exposición permanente con parte de los murales de Torres Bru y Cañizares que se han podido recuperar

El objetivo era presentar los nuevos soportes turísticos que se están instalando hasta este jueves en 21 puntos turísticos distribuidos fundamentalmente por el centro de Elche. Sin embargo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, una vez más, no se resistió a hablar de la rehabilitación del Hort del Gat, dando muestras de que, probablemente, es una de las actuaciones de la que más orgulloso se siente en los últimos tiempos. Hasta el punto de que subrayó que allí irá un centro de interpretación del Palmeral con una exposición en la que ya se está trabajando, con parte de lo recuperado de los murales de José Cañizares y Antonio Torres Bru. “Garantizo que es un espectáculo como ha quedado todo el huerto para interpretar bien el Palmeral”, terció. Un espacio que, a priori, parece que se inaugurará en tres semanas, si no hay imprevistos.

El estado que presenta ahora el huerto, con agua por la acequia. / Áxel Álvarez

La muestra

Respecto a la exposición, que se habilitará dentro de la casa, donde también se han trasladado las oficinas de la Concejalía de Medio Ambiente, Pablo Ruz explicó que incluirá lo que se ha podido recuperar de las obras de José Cañizares y Antonio Torres Bru, aunque precisó que será en unos días cuando se puedan dar más datos al respecto. De hecho, el cierre del Hort del Gat a lo largo de los últimos lustros, con lo que eso implicaba de estado de abandono, pero también los actos vandálicos y los diferentes incendios a los que quedaron expuestas las instalaciones hizo que parte de los murales de Cañizares y Torres Bru situados junto a la escalinata de la entrada, y que quizás eran uno de los muchos puntos definitorios del espacio, se acabaran perdiendo. Ahora, sin embargo, parece que se podría recuperar algo.

Las esculturas del Hort del Gat, este miércoles. / Áxel Álvarez

Fondos europeos

La actuación, como recordó Ruz, está financiada con cargo a fondos europeos, y, además, hizo hincapié en que, “en estos tres años, estamos demostrando una sensibilidad y el compromiso con el Palmeral de una manera muy evidente”, tratando de atajar, de este modo, las críticas que recibe en el sentido de que no se le está prestando la atención que necesitan los huertos, sobre todo por los argumentos que ha venido arrojando desde el inicio del mandato, en el sentido de que es necesaria una reforma de la Ley de Palmeral, para evitar que se convierta en un freno al desarrollo, sobre todo por lo que respecta a la zona de amortiguación.

Gran inauguración

“La obra ya está prácticamente terminada, hay que hacer algunos matices, algunos retoques, hay que regar todo mucho, regar a manta, porque ese huerto ha estado prácticamente 20 años sin regar, y estamos regando con agua de Riegos de Levante, que es agua de mayor calidad, para que se vaya asentando todo, y para que luzca perfecto el Hort del Gat a final de mes en esa gran inauguración pública para toda la ciudad”, sentenció el alcalde de Elche.