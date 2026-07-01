Nueva vida para el Mercado de Plaza de Madrid en Elche: puestos equipados para abrir las ventas a demostraciones gourmet

Es la tendencia que se está siguiendo en la mayoría de mercados de abastos del país y que también aterriza en Elche. Si ya estaba claro que la remodelación del Mercado Central conllevaría un salto en la forma de entender la relación entre consumidores y vendedores, con puestos combinados con el sector hostelero, parece que este formato también llegará a Carrús, donde la idea es que los propios concesionarios de los puestos, una vez terminada la remodelación, puedan abrir sus funciones innatas de venta.

Hasta el punto que un carnicero o un pescadero pueda no sólo ofrecer sus productos frescos si no también cocinarlos para hacer degustaciones, y quien sabe si atraer al público más sibarita que en los últimos años se había ido descolgando de la tradición de ir a hacer la compra a puntos de kilómetro cero por caer en las garras de las grandes superficies. Con ello se abre la puerta a elaborar productos cocinados, incorporar planchas y hacer pequeñas elaboraciones, siempre dentro de las condiciones que se definan posteriormente.

Sistema eléctrico

De ahí que el futuro equipamiento de estos espacios llevará todos los sistemas eléctricos, punto de agua y saneamiento acordes a esta posibilidad, tal y como confirmó a este diario este miércoles el arquitecto de la obra del Mercado de la Plaza de Madrid, Rubén Bodewig, tras la visita a las obras del alcalde, Pablo Ruz; el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert; la edil de Mercados, Loli Serna, y el representante de los vendedores, Pablo Martínez.

Estado de las obras de remodelación en el Mercado de Plaza de Madrid en Elche / AXEL ALVAREZ

Eso sí, habrá que esperar hasta la primavera o el arranque del próximo verano de 2027 para comprobar cómo queda el resultado final de dos mercados, el de Plaza de Madrid y Barcelona, después de una remodelación de 4,5 millones, la más importante en la historia de ambas infraestructuras que desde la década de los noventa apenas habían tenido mejoras de enjundia.

Vallas y escombros

Por el momento lo que pueden ver los vecinos que transitan por la zona son vallas cubriendo los accesos a ambas instalaciones desde que en junio se inició el desalojo total de los placeros que quedaban. Por dentro la cosa cambia, ya que se ha consumido la primera etapa de la obra con la demolición de los antiguos puestos.

Apenas resisten los carteles de cada pequeño establecimiento entre grandes amasijos de escombros. Una vez se limpie todo se terminará en las próximas semanas la revisión de la estructura, después de todas las catas y estudios realizados, para poder iniciar los refuerzos y la transformación interior que debe convertir el inmueble en un mercado moderno, más eficiente y con capacidad para duplicar su actividad comercial.

El reto con el mercado de Plaza de Madrid, que es el más ambicioso con una inversión de 2,5 millones, es cambiar la estética con tal de que al retirar parte del forjado superior se genere un espacio de doble altura que conecte visualmente las dos plantas entre las que se llegará por escaleras convencionales y ascensores, y que funcionarán como una unidad, con mayor luminosidad y una imagen más competitiva.

Maquinaria en la remodelación del Mercado de la Plaza de Madrid de Elche / AXEL ALVAREZ

Climatización

Así las cosas, el proyecto contempla también un lucernario, nuevas fachadas, cubierta renovada, cerramientos de vidrio, fachada ventilada cerámica y una cuestión nada baladí: el aislamiento térmico, climatización, ventilación de alta eficiencia y una renovación completa de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, todo con tal de acercar el edificio a un balance energético casi cero.

En cuanto al Mercado de Plaza de Barcelona, cuyas obras se están realizando de forma simultánea, el proyecto se limitará a una planta para el mercado y reservará la superior para oficinas o algún servicio municipal. En ambos mercados está prevista una cafetería, y cuando se cubra la oferta básica se abrirá la posibilidad de incorporar otros usos vinculados a comida preparada o actividades compatibles con el mercado de abastos, sin que esté claro por ahora el porcentaje mínimo que sí que ocuparían los puestos tradicionales.

Ruz, que aprovechó la ocasión para enumerar todos los proyectos en activo en el barrio como el centro socio cultural de Jayton, la calle Clara Campoamor o Porfirio Pascual, insistió en que el coste de las obras no se repercutirá a los placeros. En paralelo a las obras, Loli Serna detalló que todavía está pendiente el borrador de las nuevas concesiones, en las que tendrán preferencia los vendedores que ya estaban trabajando en ambos zocos con la vista en que sean para 30 años, para dar estabilidad a los comerciantes y compensar la inversión que deberán realizar al montar sus nuevos puestos.

Reglamento

Por otra parte, el Ejecutivo local avanzó que también se va a revisar el reglamento municipal de mercados, que data de los años 90, aunque el documento llegará cuando se complete el Mercado Central para aunar en una misma normativa la situación de los tres mercados municipales. Serna trasladó que ese texto regulará cuestiones como horarios y funcionamiento, mientras que los importes y condiciones de adjudicación se concretarán en los pliegos de concesión.

Quejas

Y toda obra conlleva ciertas dificultades. La primera, y que ha sido criticada por parte de los vendedores, es la ausencia de un mercado provisional para afrontar estos diez meses. Los comerciantes solicitaron al bipartito un emplazamiento alternativo en el que mantener la actividad pero el Ayuntamiento descartó esa opción por falta de espacios adecuados en el entorno. La edil de Mercados señala que se estudió la situación, pero que no había un lugar viable para los dos mercados ni una solución suficientemente próxima. También recordó que no podía seguirse la fórmula del mercado provisional porque aquella instalación no fue habilitada por el Ayuntamiento, sino por la empresa concesionaria de aquel proyecto.

Pese a elevar la petición, los comerciantes han terminado aceptando esa negativa, aunque reconocen que les habría ayudado tanto desde el punto de vista económico como para conservar la referencia de sus clientes. Pablo Martínez, representante de Plaza de Madrid admitía que habría sido “muy bueno” contar con un espacio temporal, pero también considera que lo importante era que desde el primer momento no se pusieran obstáculos a la reforma que a la larga les va a beneficiar.

El representante de los vendedores del Mercado de Plaza de Madrid con el alcalde y los ediles de Espacios Públicos y Mercados / AXEL ALVAREZ

Locales

Así las cosas, la mayoría de placeros se han buscado locales por su cuenta en las inmediaciones para seguir trabajando durante el cierre, aunque no todos han podido reubicarse, alguno ya prevé quedarse definitivamente fuera del mercado y hay quienes, la minoría, según la edil, han aprovechado para tomarse un "año sabático".

Preguntados sobre cómo esperan la vuelta, reconocen que existe temor a que parte de la clientela se acostumbre a nuevos hábitos o no regrese al mercado reformado. “Es lógico pensar que uno estaba en su zona de confort”, apuntaba Martínez, aunque al tiempo admite que la renovación era crucial porque el mercado había dejado de resultar atractivo para muchos compradores.

Por todo ello, confía en que sea atractivo para operadores jóvenes con tal de que se refuerce la profesionalidad de la oferta, "porque un mercado atractivo no lo hace solo que la pared esté bonita”, sino los servicios y productos que encuentre el cliente", apostilla el representante de los placeros.

La experiencia personal de Martínez resume el arraigo de los placeros al edificio. Él mismo narraba que empezó ayudando con ocho años a su padre y que el domingo cumplirá 58. “Todo lo que es la vida de una persona ha sucedido aquí”, relataba.