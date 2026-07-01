El PSPV eleva 34 enmiendas relacionadas con Elche a los presupuestos de la Generalitat

El PSPV ha registrado 34 enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2026 con las que plantea movilizar más de 34,5 millones de euros en inversiones para Elche. Las propuestas, presentadas este miércoles por el diputado autonómico del PSPV-PSOE Ramón Abad, se centran en "corregir la falta de inversiones" en ciertas infraestructuras, sanidad, vivienda, educación, patrimonio y servicios públicos.

Ronda Sur

La principal apuesta económica que hacen los socialistas corresponde a las infraestructuras y la movilidad, ámbito al que el PSPV apunta que se deberían destinar más de 20 millones de euros en sus enmiendas. Entre las actuaciones incluidas figuran la construcción de la Ronda Sur de Elche, la implantación del TRAM y el desdoblamiento de la carretera entre Elche y Santa Pola.

El segundo bloque de mayor inversión se dirige a la sanidad pública, cuantificando en más de 11,4 millones de euros la inversión necesaria para mejorar la atención especializada, apostar por el consultorio de Torrellano, el centro de salud de San Fermín y la atención primaria. Además, los socialistas propusieron que el futuro centro sanitario previsto por la Generalitat incorpore la denominación de Centro de Salud Elx-Travalón-Ernest Lluch.

Palmeral

Las enmiendas también reservan una parte relevante de la financiación para la conservación y puesta en valor del patrimonio ilicitano. En este apartado, el PSPV plantea incrementar las aportaciones al Patronato del Palmeral y al Patronato del Misteri d'Elx, reforzar las actuaciones de conservación en el Convento de las Clarisas y a la Basílica de Santa María, así como impulsar la restauración de la Muralla Almorávide, que se quedó fuera de los planes del Consell, y aumentar el apoyo al patrimonio paleontológico mediante la Fundación CIDARIS y el Museo Paleontológico de Elche.

Primer tramo de la Ronda Sur / INFORMACIÓN

San Antón

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista propone en materia de vivienda que la administración autonómica financie la siguiente fase de la regeneración urbana del barrio de San Antón, que contempla la construcción de 328 nuevas viviendas, además de crear un Centro de Día y un Centro Ocupacional para personas con discapacidad.

Plan Edificant

Las propuestas incluyen asimismo actuaciones en educación. Entre ellas figuran la incorporación de las actuaciones pendientes del Plan Edificant, la construcción del nuevo Conservatorio de Música, el refuerzo de la inversión para adecuar el Centro Integrado de Formación Profesional La Torreta, que lleva años repleto de grietas y con pilares apuntalados. El paquete de enmiendas se completa con iniciativas en innovación, turismo, justicia y servicios sociales.

Abad defendió que las enmiendas pretenden corregir la falta de inversiones de la Generalitat en áreas estratégicas para la ciudad y reclamó al alcalde, Pablo Ruz, que sea "mucho más ambicioso" y sitúe a la ciudad "donde se merece". El diputado también anunció que el PSPV defenderá las propuestas durante su tramitación parlamentaria e hizo un llamamiento al resto de grupos, así como concretamente a los diputados ilicitanos en las Cortes para que las respalden al considerar que hay proyectos como la Ronda Sur o el TRAM fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

Bloqueo

Precisamente sobre este último el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez, mostró un documento que, según explicó, evidencia la paralización del proyecto. En concreto, señaló que el contrato de asistencia para el levantamiento topográfico del trazado de la Línea 1, entre el Polígono de Carrús y el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, valorado en 50.000 euros, había sido resuelto. Según detalló, el pasado 27 de mayo se firmó el decreto para iniciar el expediente de resolución del contrato y proceder a la valoración de la posible indemnización por daños y perjuicios, previa audiencia al contratista durante un plazo de diez días naturales.

Convenio

Asimismo, recordó que la Generalitat abonó el pasado 16 de junio 15.000 euros correspondientes al convenio para redactar los estudios previos de implantación del sistema de transporte metropolitano de Elche. El portavoz socialista criticó que esa fuera, a su juicio, la única inversión realizada hasta la fecha para un proyecto presupuestado en 195 millones de euros y añadió que esa cantidad debía haberse ingresado en 2025 y no a mediados de 2026.

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Durante la comparecencia, Díez además reiteró que las enmiendas simplemente pretenden incorporar inversiones que, a su juicio, las cuentas autonómicas vuelven a dejar fuera de Elche y haciendo en parte responsable al alcalde de mantener una actitud "silente" ante esta situación.