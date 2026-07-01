La UNED de Elche refuerza la presencia de Psicología e implantará el grado de IA por sus 50 años

La UNED de Elche celebra su medio siglo de trayectoria ampliando de cara al próximo curso su oferta académica con la implantación del nuevo grado en Inteligencia Artificial y reforzando la presencialidad de los estudios de Psicología en sus aulas universitarias. Estos fueron algunos de los principales anuncios que hizo este miércoles el director de la institución, Francisco Escudero, aprovechando el acto institucional en el Gran Teatro para conmemorar la redonda efeméride.

En cuanto a la apuesta por la formación en IA señaló que comenzará a impartirse tanto en modalidad presencial como telemática. Junto a ello, el grado en Psicología se ofrecerá de forma presencial en las sedes de Elda y Torrevieja, desde donde el centro recibe alumnado de toda la provincia de Alicante e incluso de la Región de Murcia.

Escudero avanzó, además, que el aula de la Vega Baja se desplazará a un nuevo espacio frente al Club Náutico y que queda abierta la posibilidad de incorporar próximamente el grado en Comunicación.

Estas novedades llegan en un momento de crecimiento para el centro, que supera ya los 3.650 estudiantes y que ha evolucionado desde su creación hasta convertirse en un referente educativo para la mitad sur de la provincia de Alicante, hasta el punto de ofertar 30 grados y dobles grados, cerca de 80 másteres oficiales, programas de doctorado, idiomas, microcredenciales y los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, además del programa universitario para mayores que mantiene desde hace 24 años junto al Ayuntamiento de Elche.

Compatibilizar

El director enmarcó estos anuncios en el espíritu con el que nació la UNED hace medio siglo, que no era otro que facilitar el acceso a la Universidad a quienes no podían compatibilizar estudios con trabajo, responsabilidades familiares o limitaciones económicas. "Llevamos esa vocación educativa en nuestro ADN", afirmó durante un discurso en el que reivindicó el papel desempeñado por la institución en la democratización del acceso a la enseñanza superior.

Rememoró que la sede en Elche fue creada por orden del Ministerio de Educación el 7 de julio de 1976, apenas cuatro años después del nacimiento de la universidad a distancia en España. Desde entonces se ha consolidado como la universidad decana de la ciudad.

Escudero también puso el acento en el carácter inclusivo del centro, que desarrolla programas de adaptación para estudiantes con discapacidad a través de UNIDIS, con exámenes en braille, pruebas adaptadas para personas con baja visión o espacios accesibles para alumnado con movilidad reducida.

La UNED de Elche celebra su 50 aniversario en el Gran Teatro / Áxel Álvarez

19 y 20 de noviembre

Durante la emotiva jornada también se destacó que el programa conmemorativo incluirá un Congreso Internacional sobre la Generación del 27, una apuesta de impacto cultural que se celebrará entre el 19 y 20 de noviembre entre Elche y Torrevieja, tras la apertura del curso en octubre, y como antesala del centenario de este movimiento literario, que se conmemorará en 2027.

Precisamente el filón de reunir a especialistas de toda España para analizar la denominada Generación de Plata de la literatura española parte de la necesidad de reinvindicar a Pedro Salinas, poeta que da nombre desde 2022 al centro asociado. La primera jornada tendrá lugar en el Aula Magna de la UNED de Elche y la segunda se desarrollará en el Palacio de la Música de Torrevieja, con la colaboración de ambos ayuntamientos, la Residencia de Estudiantes de Madrid y la familia del escritor a través de su nieto, Carlos Marichal Salinas.

Antología

A esta programación se sumará la publicación de una antología bilingüe castellano-filipino de la obra de Pedro Salinas, fruto de la colaboración entre la UNED, el Instituto Cervantes de Manila y el centro asociado de Elche, una edición que será presentada tanto en España como en Filipinas.

En cuanto al acto institucional, reunió a representantes institucionales y académicos de toda España como el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés, y los directores de los centros asociados de Valencia, Albacete, Cartagena, Vila-real, Cuenca y Dénia, además del propio alcalde y presidente del Consorcio de la UNED, Pablo Ruz; representantes de los ayuntamientos de Elche, Elda y Torrevieja, de la Universidad Miguel Hernández, colegios profesionales, entidades sociales y alumnos.

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Música

La ceremonia concluyó con un concierto de música clásica a cargo del Coro y Orquesta de Cámara de UNED-Elche, que acompañada del Coro de la UNED de Elda, la Orquesta Barroca Valenciana y de la Coral Crevea de Alicante recorrió algunas de las principales obras de la historia musical.