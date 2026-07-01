La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche incorpora el Grado de Medicina a partir de septiembre

Tres facultades de Medicina en la provincia de Alicante, en poco más de 30 kilómetros y, además, dos de ellas dependientes de universidades con sede en Elche. Todo después de que la Universidad CEU Cardenal Herrera anunciara este miércoles por la tarde que el próximo mes de septiembre pondrá en marcha el Grado de Medicina en su campus de Elche, tras el plácet de la Generalitat Valenciana la nueva titulación para el curso 2026-2027, mediante una modificación de la memoria del grado que la CEU UCH ya imparte en sus campus de Valencia y Castellón. La primera promoción estará integrada por un máximo de 55 estudiantes, que cursarán las asignaturas iniciales en las sedes universitarias de Capitolio y Reyes Católicos. Con ello, la institución académica sigue reforzando su presencia en Elche, además, con una clara apuesta por Ciencias de la Salud en Elche, donde actualmente se imparten los grados de Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología.

La sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el Capitolio, el día de su inauguración, en diciembre. / Áxel Álvarez

Seis cursos

Desde el CEU, de hecho, ponen el foco en que la implantación de Medicina en Elche no supone la creación de un título oficial diferente, sino la ampliación a una nueva sede del grado ya autorizado a la Universidad. Por tanto, explican, mantendrá la duración, la estructura académica y los objetivos formativos de la titulación: seis cursos y 360 créditos ECTS, con una progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas, la formación práctica y las competencias necesarias para el posterior acceso a la formación sanitaria especializada, tal y como está diseñado en estos momentos en Valencia y Castellón, tratando de atajar un posible conflicto por la autorización de este grado, como ya ocurrió entre la UMH y la Universidad de Alicante precisamente por Medicina.

La Universidad CEU Cardenal Herrera inaugura su nueva sede en Elche / Áxel Álvarez

Prácticas

“La experiencia acumulada en Valencia y Castellón servirá de referencia para organizar su implantación progresiva en Elche, tanto en la planificación académica como en el desarrollo de laboratorios, simulación clínica, investigación y colaboración con profesionales e instituciones sanitarias”, precisan desde el CEU. Respecto a las prácticas, afirman que no son necesarias en el primer curso y que, sea como fuere, están perfilando todas estas cuestiones y en unas semanas darán cuenta pormenorizada de este tema. De momento, se limitaron a decir que “su incorporación permitirá reforzar las relaciones docentes entre áreas que comparten conocimientos científicos, clínicos y asistenciales, además de impulsar actividades vinculadas a la investigación, la prevención, la promoción de la salud y el trabajo coordinado entre profesionales”.

“Crecimiento planificado”

En este sentido, el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, puso el foco en que la apertura responde a un “crecimiento planificado” de la oferta sanitaria y de los recursos necesarios para impartirla, y, sobre todo, señaló que este nuevo grado permitirá consolidar el área de Ciencias de la Salud del campus y generar nuevas posibilidades de colaboración entre titulaciones, especialmente en ámbitos como la simulación clínica, la atención al paciente y el trabajo interdisciplinar. Es más, apuntó que Medicina se incorpora a un campus que mantiene relaciones con hospitales, centros de salud, clínicas y otras entidades sanitarias de la provincia de Alicante. “Estas colaboraciones han permitido desarrollar actividades académicas, prácticas, proyectos de investigación y acciones de educación para la salud con la participación de profesorado y alumnado de las distintas titulaciones”, indicó, cerrando la puerta a cualquier problema que se pudiera plantear con las prácticas.

La sede del CEU en Reyes Católicos. / Matías Segarra

“Hito de madurez”

Mientras, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, destacó que “la puesta en marcha de Medicina constituye un hito de madurez académica y científica para nuestro campus y para un proyecto universitario que lleva más de treinta años creciendo junto a Elche”, a lo que añadió que “no se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad”, afirmó.

El profesorado

La dirección académica del grado en Elche contará con Manuel Sureda González como vicedecano. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y especializado en Oncología Médica, Sureda ha desarrollado su trayectoria en los ámbitos asistencial, docente e investigador y ha participado en la introducción en España de técnicas avanzadas relacionadas con la inmunooncología. Entre sus funciones estará coordinar la implantación progresiva de los cursos, el profesorado y los recursos clínicos de la titulación. Mientras, al claustro encargado de impartir el primer curso se incorporarán profesores con experiencia académica, investigadora, clínica y empresarial desarrollada en instituciones internacionales, como la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, o la Universidad de Michigan, en Estados Unidos; así como el Hospital Mount Sinai y la compañía farmacéutica Pfizer, ambas en Nueva York. A ellos se sumará un catedrático de Salud Pública que dirige actualmente distintos proyectos de investigación. Sin embargo, por ahora, se optó por no dar nombres.

Paco Sánchez, Higinio Marín y Álvaro Antón, en una imagen reciente. / INFORMACIÓN

Un Centro Avanzado de Simulación

La implantación de Medicina irá acompañada de la creación de un Centro Avanzado de Simulación en Elche. Este recurso permitirá recrear situaciones clínicas en entornos controlados para que los estudiantes puedan entrenar procedimientos, comunicación con pacientes y familiares, razonamiento clínico, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar esas competencias a la práctica asistencial. La simulación se incorporará de forma progresiva a la formación y permitirá plantear casos con diferentes niveles de complejidad. Después de cada ejercicio, el alumnado podrá revisar sus decisiones, detectar errores y analizar junto al profesorado el procedimiento seguido. Este proceso de evaluación posterior permitirá relacionar la experiencia simulada con situaciones clínicas que el alumnado encontrará en fases más avanzadas del grado.

Una alumna de Enfermería del CEU hace una demostración de primeros auxilios, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Ciencias médicas y formación humanística

El plan de estudios combinará las materias científicas y clínicas con asignaturas de Antropología, Doctrina Social de la Iglesia -es una universidad católica- e Historia. “La inclusión de estos contenidos responde a una concepción de la Medicina que no se limita al conocimiento técnico de las enfermedades, los diagnósticos y los tratamientos, sino que considera también las dimensiones personales, sociales y éticas de la atención sanitaria. Asimismo, el estudiantado deberá aprender a interpretar las circunstancias de cada paciente, comunicarse con las familias y afrontar decisiones en las que intervienen factores médicos, culturales, sociales y morales”, expresaron desde el CEU.

Las personas, en el centro

También se estudiará cómo han evolucionado la enfermedad, la asistencia sanitaria y la relación entre el médico y el paciente, cuestiones que condicionan la práctica profesional. El grado incorporará, además, formación en investigación, análisis crítico de la información científica, prevención y promoción de la salud. “Formar médicos no consiste solo en transmitir conocimientos científicos y clínicos”, proclamó Higinio Marín. Para el rector, la Universidad debe preparar profesionales “capaces de comprender a la persona que hay detrás de cada enfermedad, de afrontar las implicaciones éticas de sus decisiones y de ejercer la Medicina desde el conocimiento, la responsabilidad y el cuidado de los demás”.

Instalaciones del CEU en el centro de Elche, en el edificio de Carmelitas. / ANTONIO AMOROS

Plazas

En cuanto a las plazas, la primera promoción contará con 55, “una dimensión que permitirá organizar la docencia en grupos reducidos y facilitar el seguimiento académico desde el comienzo del grado”, afirmaron desde el CEU. “Este modelo se aplicará especialmente en las materias científicas, los seminarios, las prácticas de laboratorio y las actividades de simulación, en las que la participación y el contacto directo con el profesorado forman parte del proceso de aprendizaje”, apostillaron. En cuanto al acompañamiento del estudiante, se desarrollará mediante tutorías, seguimiento de su evolución académica y orientación a lo largo de los seis cursos. “La limitación del número de alumnos pretende facilitar la resolución de dudas, la participación en clase y la adquisición progresiva de las competencias que exige una titulación con una elevada carga científica y práctica”, sostuvieron desde la Universidad privada.

Acompañamiento

“La formación médica requiere exigencia, estudio y contacto permanente con la práctica, pero también un acompañamiento cercano del estudiante”, alegó Higinio Marín en esta línea. “El grupo de 55 alumnos nos permitirá combinar ambos principios: pedirles el máximo y proporcionarles las condiciones necesarias para que puedan avanzar, aprender y asumir progresivamente la responsabilidad que exige esta profesión”, agregó el rector del CEU.