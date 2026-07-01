Primer fallecido del verano en las playas de Elche

Un hombre de unos 30 años ha fallecido tras bañarse en El Pinet, en La Marina, en lo que supone el primer deceso registrado este verano en las playas del término municipal de Elche. Según han confirmado fuentes municipales, el hombre sufrió un infarto mientras se encontraba en el conocido arenal. Tras ser atendido por los servicios de emergencia, fue trasladado en una ambulancia y mientras iba de camino al hospital no pudo hacerse nada pese a los intentos de los sanitarios por salvarle la vida.

El suceso se produjo el pasado viernes por la mañana, aunque ha trascendido ahora por testigos, que apuntan que se terminaron movilizando socorristas, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y personal sanitario en un SAMU.

Distancias

Es más, quienes se encontraban en el lugar ofrecen un relato de los hechos que difiere parcialmente de la versión oficial en algunos aspectos. Una mujer que asegura haber participado directamente en el rescate asegura que el hombre se encontraba a una considerable distancia de la orilla cuando comenzó a pedir ayuda. Según su testimonio, tanto ella como otras tres personas que se encontraban en la playa se lanzaron al agua para auxiliarle antes de la llegada de los socorristas.

La testigo, que explica haber trabajado como socorrista años atrás, relata que encontró al hombre ya inconsciente, boca abajo y expulsando espuma por la boca tras haber ingerido una gran cantidad de agua. Con la ayuda de otros bañistas logró arrastrarlo hasta la orilla, donde, según su versión, coincidieron con la llegada de dos socorristas.

A partir de ese momento comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que, según los presentes, se prolongaron durante unos 40 minutos. Posteriormente se incorporaron al operativo agentes policiales y que incluso acudieron con un desfibrilador.

Vigilancia

Esta testigo aprovecha lo sucedido para poner el foco sobre el dispositivo de vigilancia de la playa. En su opinión, la distancia existente entre los puestos de socorrismo dificulta una respuesta rápida cuando una emergencia ocurre en la zona central del arenal. Según traslada, entre un puesto y el siguiente hay cerca de un kilómetro y que existe, por tanto, un amplio tramo sin vigilancia permanente, expone.

Fuentes municipales, por su parte, mantienen que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un infarto y precisan que la muerte tuvo lugar durante el traslado sanitario en ambulancia tras la asistencia prestada en la playa.

Torrevieja

Desde que arrancó la temporada estival al menos serían tres los bañistas que han fallecido en el litoral sur de la provincia de Alicante durante una jornada de playa. El pasado 22 de junio dos personas murieron ahogadas en la costa de la Vega Baja en dos zonas sin vigilancia de socorrismo en el momento de los sucesos y mientras ondeaba la bandera amarilla. Uno de ellos fue un joven de 24 años en la playa de Mil Palmeras, en Pilar de la Horadada, unos cuarenta minutos después de finalizar el servicio municipal de salvamento pasadas las 19.30 horas.

En su momento el Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) apuntó que cuando llegaron los socorristas para intentar sacarlo del agua ya se encontraba en parada después de las graves dificultades que tuvo para salir del agua. Horas antes, otro joven de 23 años fue rescatado inconsciente en la zona de calas de Torrevieja, un tramo que no cuenta con un dispositivo de socorrismo y considerado peligroso en caso de oleaje, sin que los servicios sanitarios pudieran reanimarlo finalmente.

A primeros de junio también trascendió que la Guardia Civil investigaba el hallazgo de un cadáver localizado en la playa de La Mata, en el linde con Guardamar del Segura, tras el aviso de dos practicantes de paddle surf que habían observado un cuerpo sin vida flotando en el agua.