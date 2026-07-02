Arrancan este viernes las fiestas del Carmen en Matola con el pregón y la imposición de bandas

La pedanía ilicitana de Matola ya está preparada para disfrutar este mes de julio de un intenso programa de fiestas que arranca este viernes, día 3, con el pregón y la imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos a partir de las 23:00 horas en el recinto festero, donde, una hora antes, tendrá lugar el encendido del alumbrado de fiestas.

La pregonera será María Remedios Guilabert Vidal, doctora en Derecho y docente del área de Derecho Civil de la Universidad Miguel Hernández de Elche, una persona muy vinculada a la pedanía. Por su parte, la reina mayor, Claudia Miralles Vaquera, y su dama, Judith Bernabéu Mira, recibirán las bandas acreditativas, junto con la reina infantil, Triana Fulgencio Jover, y su dama Jéssica Martínez da Silva. Asimismo, los festeros de honor, Héctor Leonardo Guzmán y Carla Yamina Cabello, subirán al escenario para recibir su fajín y su banda, respectivamente.

Triana Fulgencio Jover, reina, y su dama Jéssica Martínez da Silva, representantes infantiles de las fiestas de Matola / INFORMACIÓN

El programa de fiestas contempla numerosos actos, entre los que destacan el Cross Popular de 5K o Carrera del Infierno, una mítica prueba deportiva que se disputará este sábado, día 4, a partir de las 18:00 horas; el XXIV concurso de paellas, el domingo, día 5; la popular y muy concurrida charanga, el sábado 11 a las 19:00 horas; o el desfile musical, la ofrenda floral y la procesión, el domingo, día 19, a partir de las 20:00 horas.

Verbenas, homenajes y fuegos artificiales, entre otras actividades, completarán este programa de actos en honor a la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebra el día 16 con volteo de campanas y disparo de cohetería al amanecer y una misa en la ermita a las 21:00 horas, oficiada por el párroco de la partida, Pedro Luis Vives.

Invitación

El presidente de la comisión de fiestas, Fidel Alonso, invita a todos los ilicitanos, y especialmente a los vecinos de la pedanía, “a vivir con intensidad y respeto estas fiestas patronales, que cuentan con actos para todos los públicos y que son un punto de encuentro que facilita las relaciones y la convivencia vecinal en el marco de unas actividades preparadas con gran cariño y dedicación durante todo el año”.

Las fiestas de Matola, cuya comisión está integrada en la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), se suman al amplio calendario festero de las pedanías ilicitanas, que, según el presidente de la entidad, Andrés Coves, entre abril y noviembre contemplan más de 200 actos entre verbenas, celebraciones religiosas, actividades culturales y deportivas o encuentros gastronómicos.

Programa de fiestas de Matola

Viernes, día 3

22:00h.-Encendido del alumbrado del recinto festero.

23:00h.-Pregón de fiestas e imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros.

Sábado, día 4

18:00h.-XLIII Cros Popular Matola 2026 o Carrera del Infierno.

Domingo, día 5

13:00h.-Concurso de paellas en el recinto festero, seguido de tardeo.

Viernes, día 10

22:00h.-Cine de verano.

Sábado, día 11

18:00h.-Misa en la ermita del Carmen.

19:00h.-Gran charanga con salida desde el restaurante Matola y el bar Monumental desfilando hasta el centro social. La velada será amenizada por la Orquesta Zona Azul.

Domingo, día 12

11:30h.-Actividades infantiles.

Jueves, día 16

Festividad de la Virgen del Carmen

Volteo de campanas y disparo de cohetería al amanecer.

21:00h.-Misa en la ermita del Carmen.

Viernes, día 17

21:00h.-Sopar de cabasset amenizado por el Trío Kalima.

Sábado, día 18

Volteo de campanas y disparo de cohetería al amanecer.

23:00h.-Música en vivo con la Orquesta Amanecer.

02:30h.-Gran chocolatada y baile.

Domingo, día 19

Volteo de campanas y disparo de cohetería al amanecer.

09:00h.-Misa en la ermita del Carmen.

20:00h.-Desfile musical y ofrenda floral. Salida del pino Casa Molina, en el cruce del Camino de la ermita con la Vereda de Santa Teresa.

21:00h.-Solemne procesión en honor a la Virgen del Carmen. A la llegada, gran castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Ferrández.

23:00h.-Sorteo de premios de papeletas y regalos en el recinto festero.

01:00h.-Disparo de una potente salva de cohetes para dar por finalizadas las fiestas.

Lunes, día 20

21:00h.-Misa en recuerdo de los difuntos de la partida.

Sábado, día 25

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