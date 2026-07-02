El Ayuntamiento de Elche activa el proyecto para descongestionar el tráfico en la rotonda de l’Aljub y las obras empezarán a finales de septiembre

Una de las zonas más críticas, sino la que más, desde el punto de vista de la congestión del tráfico en Elche es la rotonda de l’Aljub, por la configuración de la propia glorieta y porque la segunda fase de la Ronda Sur, que ayudaría de forma considerable a desatascar el tránsito no acaba de llegar. De ahí que desde hace ya varios lustros se hayan ido planteando propuestas para aliviar los atascos sin que hayan servido de mucho. Entre otras cosas, porque las más de las veces han sido proyectos que han acabado en un cajón. Sin embargo, el bipartito de PP y Vox parece dispuesto a conjurarse contra este problema y, aunque con cierto baile de fechas sobre lo que se ha ido planteando desde el principio, parece que ha encontrado la piedra filosofal en esta cuestión y está dispuesto a llegar hasta el final. Hasta el punto de que la junta de gobierno local aprobó este jueves el inicio del expediente de contratación de las obras de adaptación viaria destinadas a mejorar la movilidad en la rotonda de l’Aljub, dentro de una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 806.417 euros. No obstante, pese a que hace unas semanas el alcalde, Pablo Ruz, apuntaba a que el inicio de las obras sería en el último tramo de agosto, ahora la portavoz de la junta, Inma Mora, señala que los trabajos se iniciarán a finales de septiembre.

La rotonda de l'Aljub, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Seis meses

Con ello, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de seis meses, en el mejor de los casos, y cumpliendo con las fechas, la ejecución no finalizará hasta marzo, a sólo unas semanas de las próximas elecciones municipales de mayo. Eso implicará que el grueso de los trabajos se desarrolle en la que es la campaña de compras por excelencia, a las puertas del Black Friday, la Navidad y las rebajas, y en una rotonda que es la que da acceso a los principales centros comerciales de Elche. En cualquier caso, Mora afirmó que, por la configuración del proyecto, las obras no deben interferir en exceso en los accesos a las grandes superficies y, además, llegado el caso, se tratará de buscar medidas que minimicen el impacto en un área en la que las retenciones son la tónica en horas punta, también porque esa es la salida natural hacia Crevillent y hacia Murcia.

Tráfico en la rotonda de l'Aljub. / Áxel Álvarez

Un nuevo vial

La intervención se centra en la apertura de un nuevo vial desde la calle Chile, junto a la rotonda de El Corte Inglés, que permitirá conectar esta zona con una vía paralela al tren, situada entre el Parque de Bomberos y el IES Tirant Lo Blanc. Con ello, se pretende canalizar por ese acceso parte del tráfico que se dirige hacia Crevillent y Murcia, evitando que todos los vehículos tengan que concentrarse en la rotonda de l’Aljub. El proyecto incluye, asimismo, el ajardinamiento en ese nuevo itinerario, actualmente en mal estado.

Semáforos de corta duración

Por otra parte, la actuación permitirá habilitar semáforos de corta duración en la rotonda de l’Aljub para ordenar mejor los flujos de tráfico en momentos de máxima intensidad. La medida pretende reducir los puntos de conflicto y facilitar las incorporaciones hacia la avenida de la Libertad, algo complicado en las hora punta.

El alcalde de Elche presentando el proyecto el pasado mes de marzo. / V. L. Deltell

Otras entradas al parking

En paralelo, se mejorarán los accesos al aparcamiento del centro comercial. El Ayuntamiento prevé habilitar dos nuevas entradas al parking, una por la zona suroeste y otra por la zona norte, que se sumarán a las ya existentes. El objetivo es evitar acumulaciones en los puntos actuales y repartir mejor los movimientos de entrada y salida a una superficie comercial muy visitada, sobre todo en temporadas clave.

Modificación presupuestaria

Este paso llega después de que el pasado viernes la junta de gobierno local también aprobara la modificación de las finalidades de los préstamos firmados para las inversiones del presupuesto de 2024 y 2025 para destinar los importes excedentes a otras del ejercicio 2026 y, en concreto, para dedicar 419.893 euros a las obras para descongestionar la rotonda de l’Aljub, sin necesidad de esperar a la licitación del préstamo de 10,9 millones de euros que se ha pedido, y que era con lo que se aspiraba a financiar la ejecución de este plan.

El centro comercial del l'Aljub. / INFORMACION

Más multas

Asimismo, el bipartito de PP y Vox, en la reunión de este jueves, acordó iniciar los expedientes para imponer penalidades por demora a las empresas encargadas de las obras de climatización de las escuelas infantiles municipales Don Crispín, Don Honorio, Don Julio y Els Xiquets, por un importe aproximado de 20.000 euros cada una. Los trabajos deberían haber acabado en noviembre de 2025, tras la concesión de una ampliación del plazo de ejecución de cinco semanas. Aun así, no finalizaron en la fecha prevista y, aunque presentan un grado de ejecución cercano al 99%, el Ayuntamiento ha decidido expedientar a las empresas por los retrasos acumulados. Una situación, en cualquier caso, paradójica, porque se trata de tres empresas distintas y, además, la pasada semana la junta de gobierno ya actuó del mismo modo con los retrasos en la otra escuela infantil, en la Rosa Fernández, con una sanción también de 20.000 euros. Mora no supo dar una explicación a por qué se había llegado a esta situación, tratándose de compañías distintas, y de cinco instalaciones diferentes.

La remodelación de los jardines de la calle Obispo Barrachina sigue parada en Elche. / Áxel Álvarez

Jardines Nieves Berenguer

También se adjudicaron a las obras en los jardines Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina, en el barrio de la Sagrada Familia, después de que en abril se reactivara el expediente por un valor estimado de 132.583 euros y un plazo de ejecución de tres meses, tras semanas y semanas de paralización por los incumplimientos de la empresa adjudicataria inicial y los trámites burocráticos que hubo que hacer a partir de ahí. Será Obras y Servicios P. Selva quien se quedará con los trabajos por 160.325 euros

Desfibriladores

En la sesión, finalmente, también se dio el plácet a la aceptación de la cesión temporal y gratuita de desfibriladores semiautomáticos portátiles que serán utilizados por personal de Protección Civil durante los actos con mayor concentración de público en las Fiestas de Agosto, Navidad y Semana Santa. Con esta incorporación, según Inma Mora, el Ayuntamiento de Elche refuerza el dispositivo de cardioprotección del municipio, que ya dispone de 68 desfibriladores fijos instalados en dependencias municipales y 40 tótems solares distribuidos por diferentes puntos.