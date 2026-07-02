Un incendio en Elche obliga a evacuar un edificio y un perro termina muriendo por el humo

El incendio declarado este pasado miércoles por la tarde en una vivienda de Elche se salda con la muerte de un perro y obliga a evacuar a personas y animales atrapados por el humo.

El fuego se originó sobre las 16.05 horas en una habitación de un piso ubicado en la tercera planta de un edificio de cuatro alturas en la calle Ametler, a escasos metros de la Ciudad de la Justicia. A la llegada de los efectivos, parte del inmueble ya había sido evacuado debido a la intensa humareda.

Durante la intervención, que duró dos horas, los bomberos rescataron a dos personas que permanecían atrapadas en una vivienda de la cuarta planta, que fueron incapaces de abandonar el edificio por la gran acumulación de humo. Además, varias personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humos y gases.

Perros

Los equipos de emergencia también lograron sacar con vida a tres perros afectados por el incendio. Los animales recibieron oxígeno y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque uno de ellos no pudo sobrevivir y falleció.

Los bomberos trabajaron simultáneamente en la extinción del incendio, el control de su propagación y la ventilación del edificio mediante equipos mecánicos para eliminar el humo acumulado.

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Coordinación

En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura, una Bomba Urbana Pesada y una Autoescalera, con un dispositivo formado por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Elche del consorcio provincial.