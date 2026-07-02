Sucesos
Un incendio en Elche obliga a evacuar un edificio y un perro termina muriendo por el humo
La intervención de los bomberos este miércoles se extendió dos horas en el entorno de la Ciudad de la Justicia
El incendio declarado este pasado miércoles por la tarde en una vivienda de Elche se salda con la muerte de un perro y obliga a evacuar a personas y animales atrapados por el humo.
El fuego se originó sobre las 16.05 horas en una habitación de un piso ubicado en la tercera planta de un edificio de cuatro alturas en la calle Ametler, a escasos metros de la Ciudad de la Justicia. A la llegada de los efectivos, parte del inmueble ya había sido evacuado debido a la intensa humareda.
Durante la intervención, que duró dos horas, los bomberos rescataron a dos personas que permanecían atrapadas en una vivienda de la cuarta planta, que fueron incapaces de abandonar el edificio por la gran acumulación de humo. Además, varias personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humos y gases.
Perros
Los equipos de emergencia también lograron sacar con vida a tres perros afectados por el incendio. Los animales recibieron oxígeno y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque uno de ellos no pudo sobrevivir y falleció.
Los bomberos trabajaron simultáneamente en la extinción del incendio, el control de su propagación y la ventilación del edificio mediante equipos mecánicos para eliminar el humo acumulado.
Coordinación
En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura, una Bomba Urbana Pesada y una Autoescalera, con un dispositivo formado por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Elche del consorcio provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- Vecinos exigen el cierre inmediato de campas junto al aeropuerto de Alicante-Elche y crear una mesa de trabajo
- La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elche
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- El Ayuntamiento de Elche clausura una campa de coches a la entrada de Torrellano y prepara ya el cierre de otras dos
- La UMH de Elche encarga un informe para rebatir las acusaciones de plagio de una investigadora de Brasil por el método Taylor Swift
- Los carteles contra Pablo Ruz en Elche suben el tono: del “¿Aurora sabe lo tuyo?” a “tus cojones no decidirán...”
- Ecologistas reclaman a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo de Elche