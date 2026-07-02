La Gestora de Festejos de Elche refuerza el papel de las reinas y damas con un nuevo acto anual

Un emotivo gesto para tener en consideración a aquellas mujeres que un día representaron las Fiestas de Elche por todo lo alto. Si el pasado mes de marzo la Gestora de Festejos Populares ya implementó un acto para entregar el Fermall d'Honor a reinas y damas de distintas etapas, con la vista puesta en que para 2028, cuando la entidad celebrará su medio siglo, todas las representantes desde 1979 tengan este broche, el colectivo ahora va un paso más y a partir de ahora incluirá en su programa anual un evento días después de cada proclamación para otorgar este detalle, con más valor simbólico que material, a las reinas y damas salientes.

Fue el caso de este jueves, cuando el Patio de Armas del Palacio de Altamira acogió una cita sencilla a la que, además de miembros de la Corporación municipal, acudieron representantes de las distintas comisiones así como las máximas representantes de las celebraciones en honor a la Maredéu de la última década.

Primer reinado

Hay que tener en cuenta que en la cita de hace cuatro meses en el Centro de Congresos ya se le impuso la citada insignia a medio centenar de reinas y damas con cargos entre 2013 y 2024. El trabajo pendiente será entregar los broches a quienes aspiraron al primer reinado desde 1979 y hasta 2013, de ahí que haya equipos definidos dentro de la Gestora trabajando para ir localizando a las ilicitanas más veteranas, y que tendrían ahora entre 60 y 70 años.

Recuerdo

Un esfuerzo previo para ir tanteando a quienes siguen viviendo en la ciudad o alrededores y tendrían oportunidad de recibir este recuerdo que, en definitiva, persigue que sigan vinculadas a la tradición, y que, más allá de reconocer meramente su figura, se sientan partícipes de la fiesta y con ilusión de acudir a actos como la elección o las proclamaciones, rebajando, por tanto, esa sensación agridulce que las salientes sienten cuando se despiden del cargo tras un año intenso.

Emotivas palabras

Así las cosas, este 2 de julio, y desde el simbólico inmueble ilicitano, las Reinas Mayor e Infantil de 2024, Claudia Porta e Irene Quesada, fueron las encargadas de dedicar unas emotivas palabras a las reinas y damas salientes de este 2025, Nuria Tejero y Carla García, como principales representantes, y a Marta Martínez, Claudia Cámara, Patricia Martínez y Julia Ortiz completando la corte de honor del pasado año. A partir de ahora, la dinámica será la misma. Las afortunadas salientes se llevarán la insignia de la mano de sus predecesoras, una manera de recordar, al menos, los dos últimos reinados más próximos.