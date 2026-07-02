Elche Acoge cierra la regularización extraordinaria con 810 expedientes tramitados y solo cinco resoluciones definitivas del Gobierno

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha resuelto hasta la fecha solo cinco solicitudes, todas favorables, de las 810 solicitudes completas de regularización extraordinaria de migrantes gestionadas por Elche Acoge. La fundación, que ha sido una de las organizaciones colaboradoras autorizadas para tramitar íntegramente los expedientes, ha emitido en estos dos meses y medio desde que se inició el proceso 2.214 certificados de vulnerabilidad y se ha convertido en una de las organizaciones que más cobertura ha prestado, hasta el punto de atender a 1.800 personas para ofrecer información, revisar documentación y derivar casos a otros canales habilitados por la Administración. De igual forma, también ha sobrepasado las previsiones que manejaba en abril cuando apuntaban a unos 700 expedientes.

Así lo apuntaron este jueves desde la entidad, que aprovechó para hacer balance tras cerrarse el pasado 30 de junio el plazo de presentación de solicitudes, alertando en que la resolución definitiva podría exceder de los tres meses. Según expusieron, durante las primeras semanas las resoluciones provisionales llegaban en torno a dos semanas después de presentar la solicitud, tal y como había anunciado inicialmente el Gobierno. Sin embargo, actualmente esos plazos ya superan el mes y medio e incluso los dos meses.

Respecto a las definitivas, temen que los tres meses inicialmente previstos difícilmente podrán cumplirse, especialmente después de que el número de solicitudes presentadas haya duplicado las previsiones iniciales que tenía el MInisterio, como reconoció el abogado de la entidad, Zurab Oganesyan. Ahora queda por ver, apuntaron, cómo responderá el Ministerio ante solicitudes que hayan quedado incompletas. mientras que quienes tienen una resolución

Revisión

Aun así, Elche Acoge confía en que los expedientes tramitados obtengan un resultado favorable al asegurar que la documentación fue revisada "de forma muy garantista" para evitar posteriores requerimientos o denegaciones, como enfatizó por su parte la coordinadora de la entidad, Trini Urbán, quien recordó que la organización agotó todas las citas disponibles para la tramitación integral en apenas tres días ante una avalancha de solicitudes. Al verse en esa tesitura, la organización tuvo que optar por habilitar un servicio específico de información y revisión documental para quienes ya no podían acceder a una cita completa y ocho de los profesionales se dedicaban a diario a estas funciones con un sistema propio de trabajo con tal de agilizar los trámites y reducir las colas.

A este respecto detallaron que al obtener los certificados el mismo día de la visita, se evitaban esperas de varias semanas quesí se produjeron en otras administraciones y entidades, rapidez que según la fundación evitó que muchos documentos perdieran su validez durante la espera, especialmente certificados de antecedentes penales, cuya caducidad suponía un importante obstáculo para completar la solicitud dentro del plazo establecido.

Nacionalidades

Las cinco nacionalidades con mayor presencia entre los expedientes tramitados fueron Colombia, Marruecos, Argentina, Argelia y Perú, y el 80 % de las solicitudes completas que hizo la fundación correspondieron a personas atendidas en Elche. El resto procedía principalmente de municipios cercanos e incluso de otras zonas del país como Barcelona, Albacete o incluso una familia desplazada desde Palma de Mallorca, una situación que, aunque les sorprende por el desplazamiento a cientos de kilómetros, achacan a la agilidad en la resolución.

Embajadas

Uno de los principales problemas detectados durante la campaña afectó a los solicitantes procedentes de Argelia y Cuba al no formar parte durante el periodo de regularización del convenio internacional de la Apostilla de La Haya, lo que obligaba a seguir un procedimiento adicional de legalización documental, lo que implicó que la entidad tuviera que tramitar la documentación a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la embajada española correspondiente, encontrándose con dificultades para conseguir citas en las citadas sedes diplomáticas. Si bien, apuntaron desde la entidad que Argelia es uno de los países más perjudicados por esta circunstancia pese a que se incorporará el próximo 9 de julio al citado convenio, después de cerrarse el plazo de la regularización.

Integración

Durante la comparecencia, Urbán recordó que la regularización extraordinaria no estaba dirigida a personas recién llegadas, sino a migrantes que ya residen y trabajan en España desde hace tiempo y cuya situación administrativa les impedía acceder plenamente a sus derechos. En este sentido, defendió que el objetivo del proceso es facilitar su integración laboral y social, permitiéndoles salir de trabajos precarios cobrando en negro y acceder a una estabilidad laboral, cotizar y ejercer derechos básicos en igualdad de condiciones.

Finalmente, la coordinadora quiso agradecer el esfuerzo realizado por todo el equipo técnico y de voluntariado de la fundación, así como el soporte de la la Policía Local, la Policía Nacional para tratar de ordenar a las personas en la vía pública durante las colas.