Cinco parques infantiles de Elche estrenan imagen y dicen adiós a las losetas rotas

Una nueva imagen, no solo por estética sino también por seguridad, en cinco parques infantiles de Elche. El Ayuntamiento dedica cerca de 100.000 euros para renovar progresivamente varios espacios de juegos de barrios y pedanías. La actuación se ejecutará a lo largo de medio año y permitirá mejorar más de 900 metros cuadrados de superficie infantil. El propio Ejecutivo local de PP y Vox reconoció que esta era una reivindicación histórica del vecindario, que fue trasladada a través de los distritos, y se aventuró a señalar que el objetivo municipal es que, al término del mandato, el 80% de los parques infantiles de la ciudad dispongan de un suelo completamente renovado.

Espacios

Las obras comenzaron el pasado 4 de mayo y ya han finalizado en el parque del Centro Social de El Altet, el parque Xiquico de La Hoya y la zona infantil de la Plaza de España, junto a Corazón de Jesús. Los trabajos continuarán en los próximos días en el parque de Filet de Fora, junto al Centro de Congresos, y, posteriormente, se trasladarán al jardín del Escritor Joan Fuster.

El edil Claudio Guilabert junto a uno de los parques en obras / INFORMACIÓN

Humedad

La actuación incluye la sustitución de las antiguas losetas de caucho, que suelen levantarse con el paso de los años por factores externos como la humedad, con lo que ahora los parques lucen un característico color ocre con un pavimento continuo que ofrecerá más garantías al ser un sistema más resistente y adaptado a la normativa vigente, además de la renovación de los elementos de juego para mejorar la seguridad y la funcionalidad de las áreas infantiles.

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Reacciones

El concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, explicaba que la mejora de estas zonas es una de las prioridades del Ejecutivo con tal de hacer de las zonas infantiles "espacios más seguros y modernos para los más pequeños", señalaba.