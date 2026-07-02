La UMH de Elche investirá Doctor Honoris Causa a uno de los mayores expertos en el estudio del Sol

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) investirá como Doctor Honoris Causa al director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, uno de los científicos españoles con mayor proyección internacional en el ámbito de la física solar y la exploración del Espacio.

El Consejo de Gobierno de la institución académica ha aprobado este nombramiento, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, coincidiendo con el acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027. La profesora del Área de Matemática Aplicada de la UMH Mari Carmen Perea ejercerá como su madrina.

Martínez Pillet, natural de Alicante, es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Su trayectoria científica le ha situado entre los principales referentes mundiales en el estudio del magnetismo solar, una disciplina clave para comprender la actividad del Sol y fenómenos como las tormentas solares, que pueden afectar a satélites, redes eléctricas, sistemas de navegación y telecomunicaciones.

Astrofísica

Antes de asumir la dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias en 2019, estuvo al frente durante una década del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (National Solar Observatory), desde donde impulsó la puesta en marcha del Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), el telescopio solar más potente y de mayor resolución construido hasta la fecha. Asimismo, ha participado como coinvestigador principal en el desarrollo del instrumento SO/PHI de la misión Solar Orbiter, destinada a estudiar el Sol desde el espacio y mejorar el conocimiento sobre su comportamiento y su influencia en el entorno terrestre.

Publicaciones científicas

Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas científicas internacionales y ha combinado la investigación de excelencia con el liderazgo de grandes proyectos científicos y tecnológicos, así como con el desarrollo de instrumentación de vanguardia para la observación solar.

Esta trayectoria lo ha convertido en una figura de referencia internacional tanto por sus aportaciones al conocimiento del Sol como por su contribución al avance de la astronomía y la tecnología espacial, e incluso fue reconocido por INFORMACIÓN con el premio Importante en 2009.

Su relación con la UMH se ha estrechado en los últimos meses. El pasado mes de marzo visitó la Universidad para impartir la conferencia «Cuando el día se apaga», una charla divulgativa celebrada en la Cinemateca del edificio La Valona y dedicada al eclipse solar total que atravesará España el próximo 12 de agosto. Durante su intervención explicó la física de los eclipses solares, los ciclos en los que se producen, los distintos tipos de eclipses y las recomendaciones para su observación segura.

En el marco de esa visita, Martínez Pillet estuvo acompañado por el rector de la UMH, Juan José Ruiz, con quien recorrió la exposición «Viaje de la Luz», organizada por el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC) Jesús Carnicer y ubicada en el citado edificio. La muestra proponía un recorrido divulgativo que utiliza la luz como hilo conductor para explicar la evolución del Universo, desde su origen hasta fenómenos astronómicos como los eclipses.

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Asimismo, el director del IAC conoció las instalaciones de Emxys, empresa del Parque Científico de la UMH especializada en el diseño y fabricación de microsatélites y sistemas electrónicos avanzados para misiones espaciales.