La UMH guarda silencio con Medicina en el CEU de Elche pese a la guerra con la UA

El reciente anuncio de implantación del Grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche ha generado dos efectos. A preguntas de INFORMACIÓN la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universidad de Alicante (UA) han evitado pronunciarse sobre la autorización concedida por la Generalitat para que la universidad privada imparta el grado a partir del próximo curso 2026-2027, a pesar del intenso enfrentamiento institucional y judicial que ambas universidades públicas protagonizaron precisamente por la implantación de este mismo grado el campus de Sant Vicent del Raspeig.

Un conflicto que no quedó definitivamente cerrado hasta hace apenas cinco meses, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por la UMH contra la implantación del grado, confirmando, de este modo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que en diciembre de 2024 avaló los estudios de Medicina en la UA.

De alguna manera se daba entonces por concluida la batalla judicial en torno a la autorización del título en la institución alicantina.

"Muy buena noticia"

Mientras ambas instituciones optaron este jueves por guardar silencio el bipartito de PP y Vox sí trasladó a este diario su satisfacción. "Tener en Elche tres universidades con oferta universitaria complementaria es un lujo para la ciudad y los ilicitanos", añadían desde el seno del Ejecutivo local. Según fuentes del gobierno municipal, la incorporación de Medicina en el CEU supone un refuerzo de la oferta universitaria de la ciudad, con lo que, en definitiva, lo toman como una "muy buena noticia para Elche".

Tampoco han dudado en cargar contra el anterior gobierno autonómico del Botànic, acusándolo de imponer la división entre universidades, todo para defender que el actual Consell ha conseguido consenso sobre la cuestión.

Así las cosas, en cuestión de meses se abrirá un escenario por el que la provincia contará con tres facultades de Medicina separadas por poco más de una treintena de kilómetros: la UMH en Sant Joan d'Alacant, la UA y, desde septiembre, el CEU Cardenal Herrera en el campus ilicitano.

Eso sí, el plácet de la administración autonómica da luz verde a la modificación de la memoria del grado ya existente, por lo que no se trata de un nuevo título universitario, sino de una nueva sede donde impartir unos estudios ya autorizados de la Universidad CEU en Valencia y Castellón.

55 estudiantes

Como ya apuntó la institución este miércoles, la primera promoción estará integrada por un máximo de 55 estudiantes y comenzará las clases el próximo mes de septiembre en las sedes universitarias de Capitolio y Reyes Católicos. El plan de estudios mantendrá la misma estructura que en los otros campus de la universidad: seis cursos académicos, 360 créditos ECTS y una formación progresiva que abarca desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas y las prácticas asistenciales.

Estudiantes de Medicina de la UMH en el campus de Sant Joan / Jose Navarro

La implantación irá acompañada además de un Centro Avanzado de Simulación, destinado a recrear escenarios clínicos para el entrenamiento del alumnado antes de incorporarse a la práctica hospitalaria. El CEU también ha anunciado que reforzará su apuesta por las Ciencias de la Salud, un ámbito en el que ya oferta Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología.

Respecto a las prácticas clínicas, que es uno de los aspectos que mayor controversia generó durante el conflicto entre la UMH y la Universidad de Alicante, el CEU insiste en que el primer curso no las requiere y asegura que continúa perfilando los acuerdos necesarios para el desarrollo progresivo de la titulación. Por ahora han apuntado que esta incorporación permitirá reforzar las relaciones docentes entre áreas que comparten conocimientos científicos, clínicos y asistenciales, además de impulsar actividades vinculadas a la investigación, la prevención, la promoción de la salud y el trabajo coordinado entre profesionales.

La institución sostiene que la experiencia acumulada en Valencia y Castellón servirá como referencia para organizar tanto la planificación docente como la incorporación de laboratorios, recursos de simulación e investigación y la colaboración con centros sanitarios.

Prácticas

Precisamente las prácticas hospitalarias fueron uno de los principales argumentos esgrimidos durante el largo enfrentamiento de décadas entre las dos universidades públicas. La UMH llegó a sostener que la creación del grado en la Universidad de Alicante comprometía la disponibilidad de recursos clínicos para garantizar una formación de calidad, mientras que la UA defendía que existía capacidad suficiente y que la autorización del Consell cumplía todos los requisitos legales.

La disputa terminó trasladándose a los tribunales después de que el anterior gobierno valenciano autorizara la implantación del grado en Alicante. La UMH recurrió la decisión y el litigio pasó por distintas instancias judiciales hasta que el TSJCV avaló la legalidad de la autorización.

La Miguel Hernández presentó recurso en febrero de 2025 e incluso entonces el rector, Juanjo Ruiz, llegó a reconocer que cabía la posibilidad de que el TS lo inadmitiera, como así fue, aunque justificó que lo presentaba por "coherencia", principalmente con su estudiantado. Entonces Ruiz también apostillaba que tenía voluntad de colaborar para crear en la provincia un espacio compartido de prácticas universitarias en el ámbito de la Medicina y de otras disciplinas sanitarias, mientras definía la sentencia como "incoherente, insólita y carente de fundamentos jurídicos adecuados". Entendía que debía recurrirse porque, según el criterio de la institución, el dictamen contenía "injustas afirmaciones" contenidas en el dictamen porque se hacían "equívocas afirmaciones sobre política universitaria basadas en informaciones de prensa".

Al tiempo después se alcanzó un pacto entre las dos instituciones académicas y el Consell, para que ninguna universidad tuviera exclusividad sobre los centros sanitarios a la hora de formar a los futuros galenos poniéndose fin a años de incertidumbre. Se llegó a establecer un sistema de preferencias para compartir los hospitales públicos entre las universidades, con el objetivo de que los estudiantes puedan ocupar el 80 % de las plazas docentes de los hospitales asignados, incluyendo la posibilidad de que la universidad de referencia autorizase la realización de prácticas a otras universidades públicas o privadas de la provincia de Alicante, en un porcentaje no superior al 20 % de la capacidad docente máxima.