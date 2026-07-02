Vecinos elevan la presión contra las campas del aeropuerto de Alicante-Elche y piden más inspecciones para evitar que negocios cerrados vayan a otras parcelas

No se dan por satisfechos con el cierre de la campa de Torrellano, en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, que llevó a cabo la Policía Local el pasado viernes, hace justo una semana, y mucho menos se van a dar por vencidos. Hasta el extremo de que no sólo continúan vigilantes sino que han elevado la presión, ante el temor de que los negocios, pese a los decretos de clausura del Ayuntamiento, busquen resquicios para seguircon su actividad. Tanto es así que, desde la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, ya presentaban hace unos días un manifiesto pidiendo mano dura y reivindicando la creación de una mesa de trabajo para poner coto a esta actividad alegal e incluso ilegal en estos casos. Sin embargo, lo sucedido en los últimos días ha llevado a que vuelvan a la carga para denunciar dos situaciones que les parecen indignantes.

Una imagen con la que los vecinos denuncian que hay coches aparcados fuera de la campa clausurada. / INFORMACIÓN

Los temores

Por un lado, aseguran que en el negocio que se clausuró el pasado viernes se siguen aparcando coches, aunque fuera del vallado, con el agravante de que es una vía pecuaria. Por otra parte, afirman que ya se ha comenzado con el verjado de otra parcela que están convencidos de que se destinará al estacionamiento de vehículos también, y temen que incluso pueda pertenecer a la empresa a la que se le cerró la campa. De ahí que se mantengan firmes en sus demandas, sobre todo a la hora de pedir mano dura contra una actividad económica que ponen el foco en que es irregular, a lo que se suma que rompe la convivencia vecinal y supone un deterioro claro y manifiesto para esta zona del Camp d’Elx.

Una cal y otra de arena

El presidente del colectivo, Juan José Mateo, alma máter de esta reivindicación, agradece al alcalde, Pablo Ruz, todo lo que está haciendo, haciendo hincapié en que ninguno de sus antecesores, desde 2003, se había atrevido a meter mano en este tipo de actividades, pese a las quejas vecinales, sobre todo en los últimos años, cuando las campas en el entorno del aeropuerto se han ido extendiendo sin control, para desgracia de los residentes. “Muchos por ahí dicen que es una campaña que está haciendo por las elecciones municipales que vienen ahora”, señaló en un vídeo que difundió a través de sus redes sociales, a lo que añadió que “el tiempo lo dirá, y sí es así, ahí estaremos”. Tras ello, denunció que se está abriendo otra campa, mientras mostraba imágenes de la parcela ya totalmente aplanada y vallada.

La campa clausurada, en una imagen tomada por los vecinos. / INFORMACIÓN

Actitud retadora

“Parece ser que mientras el alcalde cierra una campa, la empresa abre otra para recolocar todos los coches”, sostuvo Mateo en un vídeo publicado en TikTok. Es más, aseguró que alguna empresa tiene entre 14 y 16 campas para abrir o ya abiertas, de ahí que, para la asociación vecinal, con la clausura de un establecimiento no sea suficiente, porque pueden abrir en otros terrenos, en lo que, para el presidente de la asociación, es una actitud claramente retadora hacia el alcalde de Elche. Por eso, pide que se vaya más allá de los cierres.

Los agentes de la Policía Local, durante la actuación en la campa de Torrellano, hace una semana.. / INFORMACIÓN

Las demandas

La preocupación por esta situación, de hecho, llevó a la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto a elaborar hace unos días un manifiesto para presentar en la Junta Municipal de Distrito de Torrellano con el fin de que el resto de entidades de la pedanía ilicitana mostraran su adhesión a unas peticiones que pasan por elcierre inmediato de todas las campas ilegales, la ampliación de las inspecciones a las parcelas que siguen proliferando junto al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y la creación de una mesa de trabajo que ponga orden a un territorio que consideran cada vez más degradado, además, con participación de los residentes.

Amenaza

"El vecindario de Torrellano quiere alzar la voz ante una situación de inacción municipal que se ha prolongado durante décadas llegando en estos momentos a amenazar gravemente el presente y el futuro de nuestras comunidades", comenzaba el manifiesto firmado por el propio Juan José Mateo. Es más, el colectivo sostiene que la proliferación de campas de alquiler y aparcamiento ha alterado por completo el paisaje tradicional de la zona, sustituyendo explotaciones agrícolas por explanadas cubiertas de zahorra, asfalto y vehículos.

Según el documento, “campos, parcelas agrícolas y espacios rurales han desaparecido bajo capas de zahorra, asfalto y vallados metálicos”, mientras que “el paisaje tradicional de almendros, naranjos, olivos y algarrobos está siendo sustituido por extensas superficies cubiertas de coches”, con el consiguiente perjuicio para la fauna, los árboles y la tierra fértil. Para la asociación, la transformación del territorio va mucho más allá del impacto visual y afecta directamente a la calidad ambiental de un espacio que consideran uno de los pulmones naturales del entorno del aeropuerto.

Expedientes avanzados

Mientras tanto, desde el bipartito de PP y Vox se mantienen firmes en lo que ya dijo el alcalde hace una semana: que el cierre de la campa de 20.000 metros cuadrados de la semana pasada no es una excepción, y que hay otros dos expedientes muy avanzados que ya han superado el trámite de audiencia y que se encuentran en fase de resolución, apuntando así a clausuras inminentes, mientras continúan las inspecciones. En este sentido, según los datos que dio el alcalde, ya se han identificado más de 110 establecimientos, que se traducen en 100 hectáreas de ocupación en pleno Camp d’Elx, y la Policía Local de Elche junto con ingenieros municipales han realizado alrededor de 81 controles. “Todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica y ahora disponen de un plazo de tres meses para aportar proyectos, medidas de seguridad y el resto de documentación exigida”, afirmó Ruz hace siete días. Asimismo, alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, y también se están revisando.