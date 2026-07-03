Un accidente obliga a cortar un carril de la A-7 en Elche y provoca retenciones en sentido Valencia

Un alcance está complicando este viernes la circulación en la A-7, en el entorno de Elche, en sentido Valencia, coincidiendo con el arranque de la primera gran operación salida del verano.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 521 y ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que está generando alrededor de un kilómetro de retenciones en la zona.

Otro accidente también dificultó al mediodía la circulación en la A-7, a su paso por Cox, en sentido Elche. El incidente se produjo en el punto kilométrico 540 y obligó a cortar el carril izquierdo, lo que generó hasta dos kilómetros de retenciones. Según la información de tráfico, la situación quedó normalizada aproximadamente una hora después.

Tráfico complicado en el inicio de la operación salida

La incidencia en Alicante se suma a otros problemas registrados en distintos puntos del país en el inicio del dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT). Según el boletín recogido por Europa Press, en torno a las 14.00 horas de este viernes había accidentes y retenciones en carreteras de Madrid, Barcelona, Castellón, Huelva, Sevilla, Almería, Málaga y Valencia, entre otras provincias.

La primera operación especial salida del verano se desarrolla desde las 15.00 horas de este viernes hasta las 00.00 horas del domingo. Para este fin de semana, Tráfico prevé 4.830.000 desplazamientos por carretera.

Dispositivo especial durante todo el verano

La DGT contempla cuatro operaciones especiales a lo largo del verano, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales y planes especiales vinculados a la Operación Paso del Estrecho y al Paso de Portugal.

Además, este año habrá un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del 12 de agosto, que puede generar desplazamientos adicionales en determinadas zonas del país.