Elche enviará por vuelo directo a Venezuela cientos de cajas con ayuda humanitaria en alianza con Tempe

Sólo había este viernes un ruido que pudiera distraer del silencio absoluto que se repiraba en el centro social Francesc Cantó de Carrús, y no era otro que el de voluntarios embalando cajas con ayuda humanitaria para Venezuela. Finalmente, y pese a las dudas que pesaban hace unos días en Elche sobre cómo podría desplazarse el material al epicentro de la catástrofe tras los terribles terremotos que han azotado el país, la fundación Conciénciate confirmó el operativo para que el envío de cientos de cajas repletas de material sanitario y alimentos se produzca a través de un vuelo comercial con destino al aeropuerto de Valencia (Venezuela). Cabía la posibilidad de que si esta vía se rechazaba llegase el suministro por mar, con un pronóstico de recepción bastante menos efectivo.

Logística

Finalmente la solidaridad del pueblo ilicitano se materializará gracias a la implicación de Tempe, empresa del grupo Inditex, que asumirá toda la logística internacional para agilizar al máximo la llegada del material, acortando, por tanto, los tiempos de transporte. Todo el cargamento será trasladado en días desde el centro social hasta las instalaciones de la compañía en Elche en el Parque Empresarial, donde permanecerá preparado hasta su salida el próximo miércoles. El objetivo es que la ayuda llegue al país en menos de dos semanas desde que se produjo el desastre natural.

Coordinación

Ese puente aéreo es, por tanto, el eje de una operación humanitaria coordinada entre el Ayuntamiento y la fundación en coordinación con otras entidades como Elche Acoge, la Generalitat, empresas e infinidad de ciudadanos que durante los últimos días han respondido de forma masiva a la campaña solidaria.

Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate, matizó que toda la campaña se ha diseñado pensando en optimizar un transporte aéreo de larga distancia aprendiendo de otras emergencias como los terremotos de Marruecos, la guerra de Ucrania o la dana de Valencia. "Todas ellas nos ha enseñado que cuando queremos que un envío llegue lo antes posible a 8.000 kilómetros no debemos pensar en toneladas, sino en enviar artículos de gran utilidad, con poco peso y mucho valor".

Envío

Desde la institución evitaron centrar el balance de la ayuda en el volumen total de cargamento y pusieron el foco en el contenido del envío. Entre el material preparado figuran 52.403 mascarillas de alta protección, 27.750 unidades de material de curas, 14.933 pañales, 10.000 barritas energéticas, 3.690 esponjas jabonosas, 1.500 paquetes de toallitas húmedas y 180 biberones, además de otros productos sanitarios y de primera necesidad.

Agua potable

A ese cargamento se incorporan también 50.000 pastillas potabilizadoras adquiridas por el Ayuntamiento mediante una inversión municipal de 3.640 euros. Según explicó la concejala de Acción Social, Celia Lastra, se permitirán obtener hasta 50.000 litros de agua potable en una de las zonas más castigadas, La Guaira, donde la red de abastecimiento ha quedado gravemente dañada.

Convenio

La edil anunció además que el Ayuntamiento ya trabaja en una segunda fase de ayuda centrada en la reconstrucción. El Consistorio prepara un convenio con Cáritas Elche para canalizar una partida municipal de 50.000 euros que será ejecutada sobre el terreno por Cáritas Venezuela.

La edil explicó igualmente que la Oficina Pangea continúa atendiendo a familias venezolanas residentes en Elche, sin trascender el número de quienes viviendo en la ciudad han perdido a familiares o cuyas viviendas han quedado destruidas y que están solicitando información para poder traer a sus seres queridos a España mediante mecanismos de protección internacional por razones humanitarias.

"Como siempre, Elche ayuda. Elche responde desde la sensibilidad, la coordinación y el apoyo a quienes más lo necesitan. Nuestro Ayuntamiento solo es un vehículo. Sin entidades como Conciénciate y Elche Acoge sería imposible canalizar toda esta solidaridad", afirmaba el alcalde, Pablo Ruz, visiblemente conmocionado mientras abrió la comparecencia a los medios para explicar el dispositvo mostrando la pancarta elaborada por la Administración "Elche con Venezuela". Un lema que han ideado "para que los venezolanos sepan que el amor de esta ciudad cruzará el Atlántico para llegar a quienes están sufriendo tanto", reiteró.

Apoyo psicológico

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue el relacionado con la asistencia psicológica que también llegará al país sudamericano.Chazarra trasladó que dos empresas ilicitanas han financiado íntegramente el desplazamiento de un equipo de la fundación formado por tres psicólogos, una trabajadora social y personal de apoyo que viajará la próxima semana a Venezuela.

Su misión será coordinar la distribución de la ayuda junto a las entidades locales, colaborar con las organizaciones que ya trabajan sobre el terreno y prestar atención psicológica tanto a las víctimas como a los profesionales que llevan días afrontando una enorme carga emocional.

Balance

El presidente de Conciénciate señaló que durante los dos primeros días tras abrirse la ayuda se recaudaron a través de Bizum 1.864 euros que permitieron adquirir barritas energéticas para completar el cargamento.

Además, destacó que durante la campaña se han recibido donaciones no solo de Elche sino también de numerosos municipios de la provincia e incluso de empresas de la capital del país.

Por su parte el presidente de la Fundación Elche Acoge, Francisco Cámara, agradeció la oportunidad de participar en el dispositivo, como también hizo durante la dana, y reconoció que pese a estar más habituados al acompañamiento social que a la logística de emergencias, lo prioritario es defender los derechos humanos.

En representación de la Generalitat, la delegada para la Hispanidad y Libertad, Mary Ponte, señaló como venezolana que pese a tener el cuerpo aquí, "el corazón está allí. Venezuela ha sido destruida durante décadas y ahora un doble terremoto ha terminado de devastar buena parte de su zona costera. Cada caja, cada euro y cada gesto son infinitamente agradecidos", afirmó.

Clasificación

Una de las responsables de la organización de la recogida explicaba a estr diario que durante los últimos días decenas de personas han trabajado clasificando alimentos infantiles, pañales, productos de higiene, medicamentos y material sanitario antes de trasladarlo al centro logístico municipal.

"Lo hemos hecho todos con un solo corazón. En muy poco tiempo hemos conseguido muchísimo. Elche se volcó completamente con nosotros. Primero fueron los propios ilicitanos y después toda la comunidad venezolana", apuntaba L. Rodríguez junto a Patricia Enriquez, integrantes del equipo de voluntariado de la comunidad venezolana en Elche, que cifraron en alrededor de 2,5 toneladas el material reunido durante los tres días de campaña desarrollada desde el restaurante El Gordito.

Son conscientes que pese a toda la recolecta de material sanitario, productos de higiene, alimentos, y ropa y material sanitario, "todavía queda muchísimo trabajo porque la tragedia afecta a muchas localidades y la recuperación será muy larga", lamentan, poniendo el acentro en que todavía numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

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"No sabemos si siguen vivos"

"Hay personas que todavía no saben si sus padres, hermanos o amigos siguen vivos", exponían con un nudo en la garganta. Entre los presentes se encontraba también Eglee, una mujer venezolana residente en Elche desde hace una década que acudió al centro social apenas unas horas después de confirmar la muerte de su nieto de 30 años y de la esposa de este, ambos atrapados en el edificio donde vivían en La Guaira.