Lia Kali sustituirá a Beret en las Fiestas de Elche tras la cancelación de su concierto

La artista barcelonesa Lia Kali actuará finalmente el próximo 10 de agosto en las Fiestas de agosto de Elche sustituyendo a Beret, cuya actuación fue cancelada por el Ayuntamiento el pasado 12 de junio tras conocerse la investigación judicial abierta contra el cantante sevillano por un presunto delito de agresión sexual.

El cambio, anunciado este miércoles por la Concejalía de Fiestas y Sanidad, la Concejalía de Cultura y Producciones Baltimore, completa de nuevo el cartel de las Nits de Festa para la barraca del parking de la Universidad Miguel Hernández, que mantendrá sus ocho noches consecutivas de conciertos en la Barraca Municipal, del 7 al 14 de agosto.

La cancelación del concierto de Beret fue comunicada por el Consistorio después de que trascendiera su detención en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual. Horas antes del anuncio municipal, el grupo socialista había solicitado explicaciones al equipo de gobierno sobre la continuidad del artista en la programación. Finalmente, el Ayuntamiento decidió suspender la actuación y anunció que trabajaba junto a la productora para encontrar un sustituto.

Libertad provisional

La decisión se produjo después de que el juez dejara en libertad provisional al cantante aplicándole medidas cautelares, entre ellas la prohibición de comunicarse o acercarse a la denunciante y la retirada del pasaporte durante tres meses, mientras continúa la investigación judicial.

Lia Kali en el cartel de Nits de Festa en Elche / INFORMACIÓN

En cuanto a Lia Kali, es una de las voces más destacadas de la escena urbana española. La cantante combina estilos como el soul, el reggae, el rap y el flamenco y alcanzó gran notoriedad con su primer disco, Contra Todo Pronóstico (2023). En 2025 publicó Kaelis, trabajo con el que ha actuado en algunos de los principales festivales y recintos del país, además de colaborar con artistas como Rels B, SFDK o Duki.

Programa

El ciclo arrancará el 7 de agosto con MVRK y Juicy Bae, seguirá el 8 de agosto con Siloé y Neverland Bari y el 9 de agosto con Sidecars.Tras el concierto de Lia Kali, el cartel continuará el 11 de agosto con la actuación de Celtas Cortos, de entrada libre. Un día después será el turno de Rigoberta Bandini, mientras que el 13 de agosto actuará OBK, también con acceso gratuito. Las Nits de Festa concluirán el 14 de agosto con una noche dedicada a la música electrónica y el remember, protagonizada por Chimo Bayo, Kuve y varios DJs, en otro concierto de entrada libre. Las entradas están disponibles en enterticket.es