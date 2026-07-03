Compromís acusa al Consell de usar el doble rasero con Medicina al negarla primero en la UA y favorecer ahora a la privada en Elche

Las primeras reacciones políticas sobre la implantación del grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche no se hicieron esperar este viernes de la mano del grupo de Compromís en las Cortes, que acusó al Consell de emplear un doble rasero al autorizar ahora que la universidad privada ofrezca 55 plazas el próximo curso pese al freno de esta formación durante años en la Universidad de Alicante (UA).

Al hilo de la cuestión, el portavoz de Sanidad de la coalición, Carles Esteve, acusó al president Juanfran Pérez Llorca de mantener una visión "elitista" sobre la formación de los futuros médicos valencianos y de desarrollar una política educativa privatizadora "que beneficia principalmente a las familias con mayor capacidad económica y a los grupos privados de enseñanza". A este respecto cargó directamente contra el PP por "hacer lo posible para que, si no te lo puedes pagar, no puedas ser médico".

Tres facultades

Desde la coalición incluso fueron más allá apuntando a que el aval autonómico a esta puesta en marcha en el CEU es una estrategia que persigue dificultar la consolidación de la Facultad de Medicina en el campus de San Vicent del Raspeig. Las críticas llegan dos días después de que la universidad anunciara la ampliación de su oferta académica en Elche promoviendo que a partir de septiembre existan tres facultades de Medicina situadas en un radio de poco más de 30 kilómetros. Una decisión que no quisieron entrar a valorar ni desde la Universidad Miguel Hernández ni desde la UA pese a la batalla entre ambas instituciones durante años precisamente por esta disciplina.

"Es el PP haciendo del PP", mantenía el diputado recordando que el Gobierno valenciano "primero puso todas las trabas posibles para que el grado de Medicina no estuviera en la Universidad de Alicante y ahora favorece que una universidad religiosa tenga 55 plazas de Medicina".

Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís / Información

Planificación

Sobre la demanda de profesionales, desde la coalición valencianista insistieron en que la Comunidad necesita "más médicos y médicas" pero formados desde la universidad pública "y desde una planificación seria del sistema sanitario valenciano. No desde una política de favores a proyectos privados", apuntó Esteve, que entiende que esta deriva apunta a que el problema del Ejecutivo autonómico "no es que haya más plazas de Medicina, sino que esas plazas estén en la universidad pública".

En esa línea, Esteve acusó al Partido Popular de "trabajar contra el interés general de Alicante" y de aplicar un modelo "en el que quien puede pagar, estudia; y quien no puede pagar, se queda fuera". También consideró que el mensaje trasladado por la administración autonómica era "profundamente injusto" al negar la facultad en la UA mientras autorizaba esos estudios en una universidad privada. "Esa es la política real del PP cuando habla de libertad", apuntando a una "libertad para que algunos hagan negocio y menos oportunidades para la mayoría", concluyó.

Batalla

El anuncio del CEU se produjo apenas cinco meses después de que quedara definitivamente cerrada la larga batalla judicial entre la UMH y la UA cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por la institución ilicitana y confirmó así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que avaló que el procedimiento para autorizar era correcto en la institución dirigida por Amparo Navarro.

Pese a ese precedente, ninguna de las dos universidades públicas quiso pronunciarse sobre la llegada del CEU a la oferta de Medicina en la provincia. Desde el seno del bipartito de PP y Vox sí que se celebró el grado, calificando la incorporación como una "muy buena noticia" para la ciudad defendiendo que reforzaba la oferta universitaria ilicitana.

Dos sedes

La nueva titulación del CEU arrancará en septiembre con un máximo de 55 estudiantes en las sedes universitarias del Capitolio y Reyes Católicos. La universidad privada insistió en que no se trata de un nuevo título, sino que los estudios ya autorizados en Valencia y Castellón se ampliarán a Elche, indicando que se mantendrá el mismo plan docente de seis cursos y 360 créditos ECTS. Además, anunció la puesta en marcha de un Centro Avanzado de Simulación y aseguró que continúa trabajando en los acuerdos necesarios para garantizar las futuras prácticas clínicas, uno de los aspectos que más controversia generó durante el conflicto entre la UMH y la Universidad de Alicante.