Ruz moviliza a la CEV para acelerar la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche y vuelve a plantar cara al ministro Puente

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, no dudó este viernes en aprovechar la visita institucional del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, para lanzarle el guante con tal de que traslade al equipo del ministro de Transportes su malestar porque Óscar Puente no se haya reunido con él desde que tomó la vara de mando para comunicarle cómo afectará la variante de Torrellano en la conexión con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Una tensión que no viene de ahora partiendo de que que el primer edil ya coloreó al Gobierno el pasado septiembre durante la visita del presidente Pedro Sánchez a la terminal de El Altet por excluir de la cita al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su homónimo en la Diputación, Toni Pérez, y acusando al ministro de negarse a recibirle formalmente en más de dos años para hablar la variante de Torrellano, pese a elevar seis peticiones, y de que se convocara al Ayuntamiento con apenas horas de antelación. Cuando se había rebajado la polémica volvió a avivarse entonces dos semanas después cuando Puente, en un acto en Huesca, salió al paso para decir que el alcalde acudió con un micrófono para grabarlo y que lo único que buscaba era “el numerito” reprochándole de paso al PP su actitud en los actos institucionales “les inviten o no”

Variante de Torrellano

En la misma línea que entonces, cuando Ruz exigía al Ejecutivo central “un ejercicio de responsabilidad” para cuidar de las instituciones, este 3 de julio volvió a manifestar el malestar por la falta de interlocución con el Ministerio, pero esta vez frente al representante de los empresarios, todo para instarle a que utilicen de canal al nuevo nuevo comisionado ferroviario para trasladar las quejas. "No tiene nombre que estén planteando una actuación que afecta al 80 % del término municipal y que el ministro no haya tenido la deferencia de reunirse conmigo ni quince minutos ni una hora para explicarme en qué va a consistir, estamos un poco hartos", manifestó, sin negar, en boca de todo el Ejecutivo local: "Estamos un poco hartos".

Como ha venido explicando este diario, la citada variante, que avanza tras obtenerse recientemente la declaración de impacto ambiental favorable que desbloquea la adjudicación de la redacción, contempla la construcción de un nuevo trazado ferroviario de 9,9 kilómetros que reorganizará la red entre Alicante y Elche, permitiendo sacar las vías del litoral y mejorar la capacidad de la red de Cercanías. La actuación dejará preparada la futura conexión con el aeropuerto y el Ministerio de Transportes ha optado, además, por descartar la electrificación provisional de la actual línea de la costa y desviar temporalmente el tráfico ferroviario por la línea de alta velocidad.

Reunión

De cualquier modo la reunión, celebrada en Alcaldía y en la que también participó el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, y el presidente de la CEV Alicante, César Quintanilla, sirvió para escenificar una alianza entre el Consistorio y la patronal con el objetivo de defender de forma conjunta las necesidades estratégicas de Elche y del conjunto de la provincia.

Un momento de la reunión entre Lafuente y Ruz en Alcaldía / Áxel Álvarez

Ruz insistió en que las reivindicaciones de la ciudad "no son ningún capricho", sino "necesidades estructurales" que condicionan el desarrollo económico del municipio y de toda el área metropolitana Alicante-Elche. En este sentido, defendió el concepto de una gran área funcional en la que ambas ciudades deben avanzar de forma coordinada.

El alcalde no pasó por alto el futuro desarrollo industrial ligado a PLD Space en el Porta d'Elx, apuntando que ese crecimiento requiere unas infraestructuras ferroviarias acordes.

La CEV mantendrá la presión

Por su parte, Lafuente asumió el compromiso de seguir ejerciendo presión institucional para acelerar las infraestructuras ferroviarias pendientes. El presidente de la CEV aseguró que existe una mayor comunicación que en etapas anteriores por el actual comisionado ferroviario, aunque reconoció que mantiene dudas sobre el cumplimiento de los plazos anunciados.

Señaló que les han trasladado que la conexión entre las principales ciudades de la provincia estará el próximo año a través de la Encina y que se está trabajando en el proyecto de conexión ferroviaria con el aeropuerto. "Pero, sinceramente, soy escéptico viendo la velocidad con la que avanzan las obras", afirmó.

Lafuente advirtió de que sin una presión constante por parte de las organizaciones empresariales será difícil que los compromisos se materialicen en los tiempos previstos. El dirigente empresarial defendió además la necesidad de que a nivel autonómico se actúe de forma coordinada para reclamar inversiones estratégicas y aseguró que están trabajando para vertebrar las reivindicaciones empresariales "de una punta a otra" del territorio.

Simplificación administrativa

El segundo gran asunto abordado durante la reunión fue la necesidad de acelerar la simplificación administrativa para favorecer la inversión y el crecimiento empresarial. Lafuente aseguró que las trabas burocráticas se han convertido en uno de los principales obstáculos para la competitividad y señaló que muchos proyectos empresariales terminan retrasándose durante años por la lentitud de las tramitaciones.

Ruz conversa con Puente durante la visita de Pedro Sánchez al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. / Rafa Arjones

"Tenemos que facilitar que una empresa pueda abrir de una manera sencilla, incluso mediante declaración responsable. Hoy constituir una nueva empresa o ampliar una existente es prácticamente una misión imposible", afirmó. Por ello mismo reclamó una mayor agilidad en la aprobación de los planes urbanísticos municipales, ya que, según explicó, "cuando finalmente se desarrollan, muchas veces ya han quedado obsoletos por la lentitud administrativa".

Autonomía

En la misma línea, Ruz incidió en que los ayuntamientos necesitan una mayor autonomía para gestionar cuestiones relacionadas con el urbanismo, el patrimonio y el desarrollo económico. El alcalde, que entró a valorar positivamente las leyes de simplificación administrativa impulsadas por la Generalitat matizó que todavía queda "muchísimo trabajo por hacer" para desbloquear proyectos estratégicos.