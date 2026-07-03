Los más jóvenes tienen una cita con los fogones en Elche: estas son las fechas

El Ayuntamiento de Elche ha presentado la tercera edición del concurso gastronómico Superchef Junior, una iniciativa dirigida a menores de entre 9 y 16 años, residentes en la comarca del Baix Vinalopó, con la finalidad de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia familiar a través del mundo culinario. El certamen tendrá lugar los próximos 22 y 23 de septiembre en la Escuela Municipal de Hostelería.

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse del 8 al 19 de julio, tanto de manera presencial, asistiendo a las oficinas de la OMAC, como online, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Participantes de la I edición del Superchef Junior del Ayuntamiento de Elche en plena acción / Matías Segarra

Actividad

La concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, recalcó este viernes que "Superchef Junior es una actividad gastronómica que es una riqueza tanto económica como cultural de nuestra ciudad y de las tradiciones de los más pequeños que tiene ya de por sí mucho interés en este evento y pretendemos hacerlo por mucho tiempo".

Concursantes

En esta tercera edición participarán un máximo de 30 concursantes, distribuidos de la siguiente manera: una primera categoría para los menores de entre 9 y 12 años, y una segunda para los jóvenes de 13 a 16 años, compuesta por 15 participantes en cada una de ellas. La selección se realizará según el orden de inscripción, otorgando prioridad a aquellos que no participaron en la edición pasada.

Pruebas

Cada concursante contará con una persona de apoyo durante el desarrollo de la prueba, preferentemente un miembro de la familia, y dispondrá de una hora y media como máximo para elaborar una receta utilizando únicamente los ingredientes y el material facilitados por la organización.

Jurado

El jurado estará formado por reconocidos profesionales de la restauración ilicitana: Odón Martínez, chef y propietario del restaurante El Granaino; José Galera, de El Antojito; Guillermo Tornel, de Mar i Merlot; Fran Castell, de Pastelería Castell; Cristóbal Sáez, de Mesón Graena; Adrián Aliaga, del restaurante Martino; Pedro Venteo, fundador de MonoChef Academy, y Noelia Pascual, cocinera de Cachito, que ganó el premio a la Mejor Paella del Mundo en 2021.

Criterios de valoración

La valoración de los platos dependerá de los criterios impuestos por los jueces, entre ellos, la creatividad, la organización durante el proceso de cocinado, el compañerismo entre los participantes, la presentación y el sabor. El concurso se encargará de obsequiar a los tres mejores minichefs de cada categoría con premios valorados en 200, 100 y 50 euros, respectivamente.

Participación

La concejala ha animado a las familias a participar en una iniciativa "que fomenta los hábitos saludables, despierta el interés por la gastronomía y fortalece los vínculos familiares a través de una actividad educativa y participativa". Toda la información de las bases del concurso puede consultarse en la página web municipal, www.elche.es/familia.