Un estudio de la UMH en el barrio de Carrús de Elche revela que los hombres tienen una mejor percepción de la salud que las mujeres

Los hombres tienen una mejor percepción de la salud que las mujeres. O, al menos, eso es lo que se desprende de la primera fase del proyecto CAIR, un estudio liderado por la profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Lucy-Anne Parker, dentro de una investigación desarrollada en el barrio de Carrús, en Elche, para trabajar estrategias de promoción de la salud en colaboración con los vecinos y vecinas durante cinco años, y financiado con cargo a fondos de la UE.

Iniciativa

"Cocreando acciones para mejorar la racionalidad en el sistema de salud" (CAIR, por sus siglas en inglés) nace como iniciativa para cuestionar el enfoque tradicional de los servicios de la salud, que especialmente se centra en soluciones médicas como pruebas diagnósticas o tratamientos farmacólogos, y resalta la importancia de factores sociales, económicos y ambientales en el bienestar de las personas. De ahí que sea tan importante el uso de la metodología participativa a través, principalmente, de encuestas.

Localizaciones

El barrio de Carrús y el entorno del centro de salud de San Fermín son las localizaciones que están participando en este proyecto comunitario, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de cambios de estrategia que ayuden a mejorar las formas de promoción de la salud de a nivel global.

San Fermín, una de las zonas donde se centrará el estudio durante cinco años, en una imagen de archivo / Antonio Amorós

Departamentos de salud

La docente ya recalcó a INFORMACIÓN en 2024 la importancia de la colaboración ciudadana y, al mismo tiempo, la participación de los dos departamentos de salud, puesto que Carrús depende del adscrito al Hospital del Vinalopó, mientras que el centro de salud de San Fermín lo está al del Hospital General de Elche.

Ayudas

La investigadora Lucy-Anne Parker, ha conseguido para este proyecto una de las ayudas ERC Consolidator Grant 2023 del Consejo Europeo de Investigación, dotada con dos millones de euros, con la finalidad de promover la salud mental, cardiovascular y disminuir la resistencia a los antibióticos.

Colaboración

Además, esta investigación cuenta con la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación en Salud Global de la UMH Ildefonso Hernández Aguado, Blanca Lumbreras, Elisa Chilet y Elsa López Pintor, quienes en julio de 2025 afirmaron que el barrio elegido disponía de una población de 36.000 personas aproximadamente y "representa la realidad compleja y diversa de muchos barrios urbanos en Europa".

Lucy Parker, la impulsora del proyecto CAIR, en una imagen de archivo / Rafa Arjones

Herramientas

El proyecto CAIR ha diseñado un plan de actuación con la ayuda de herramientas que incluyen la realización de encuestas en ocho farmacias, con 1.200 pacientes registrados, para llevar a cabo cuando el cliente retire un medicamento relacionado con la salud mental, cardiovascular o un antibiótico. Asimismo, en el marco del estudio se apunta a 600 encuestas en domicilios aleatorios.

Participación

En este marco, se ha celebrado una presentación pública que ha servido para devolver a la comunidad la información y los datos recogidos hasta la fecha gracias a la implicación directa de los vecinos y vecinas, que han participado en el proceso ayudando activamente como científicos ciudadanos. El acto ha contado con la presencia de residentes del barrio, personal investigador de la UMH, asociaciones locales de la zona, profesionales sanitarios y actores clave en la dinamización del municipio.

Presentación del proyecto CAIR en el barrio de Carrús / INFORMACIÓN

Resultados

Durante la jornada, se expusieron los datos estadísticos extraídos de esta primera fase, ofreciendo información al detalle de la percepción de la salud, las prioridades de los ciudadanos en cuanto al bienestar y la utilización de los recursos por parte de la comunidad.

Percepción general

Entre los principales resultados, se destaca que el 77% de la población, esto es, ocho de cada diez personas, valora su salud como "excelente", "muy buena" o "buena". Al desglosar los datos obtenidos de la percepción general de la salud según el género, los hombres muestran una percepción mucho más positiva (82%) frente a las mujeres (71%). Por otro lado, la representación femenina, con un 29%, califica su salud como "regular" o "mala" en contraste con el 18% del género masculino.

Recursos

En cuanto a los recursos destacados, los más utilizados o en los que más se participa son los de carácter natural (55%), seguidos de los sociales (29%), culturales (26%) y el entorno (26%). En quinto y sexto lugar se encuentran los recursos económicos y políticos, con un 9% y 7% respectivamente.

Pertenencia

Tras los resultados extraídos, el estudio revela que el 75% de los encuestados declara tener un sentimiento de pertenencia hacia el barrio ilicitano "muy fuerte" o "algo fuerte". Este arraigo se intensifica de manera significativa por factores como la edad, ya que el 91% corresponde a los mayores de 65 años, el 73% se encuentra entre los 35 y 64 años y el 67% pertenece a jóvenes de entre 18 y 34 años.

Un ciudadano sale de la farmacia, en Carrús, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Motores de bienestar

Entre los elementos que la propia comunidad identifica como impulsores del bienestar en Carrús destacan los espacios naturales, el tejido asociativo, la fuerte relación entre los vecinos y la presencia de grupos de personas que fomentan la convivencia en el espacio público.

Exposición fotográfica

La cita también sirvió como punto de encuentro para inaugurar una exposición fotográfica itinerante. La muestra plasma algunos de los momentos capturados por el vecindario ilicitano durante el proceso de documentación de los investigadores del barrio.

Exposición fotográfica inaugurada en el barrio de Carrús / INFORMACIÓN

Duración

Según se indicó en 2025, esta investigación abarca hasta finales de 2029. Durante el periodo comprendido entre 2026 y 2028, la ciudadanía realiza aportaciones para reducir las desigualdades presentes en el ámbito de la salud. Finalmente, en el último año, tendrá lugar el análisis del impacto de las iniciativas comunitarias a través de un método comparativo antes-después de los indicadores de la encuesta.