La nueva contrata de zonas verdes de Elche asumirá la gestión de 120 hectáreas e incorporará 69 trabajadores

Una preadjudicación que se convirtió en adjudicación definitiva en la junta de gobierno del jueves, aunque no se dio cuenta hasta el viernes. Todo después de que el pasado 11 de junio el bipartito de PP y Vox ya diera el plácet como adjudicataria provisional del contrato de servicios de conservación y mejora de zonas verdes del término municipal de Elche a la mercantil STV Gestión SL, al ser la primera clasificada. Un contrato, además, que, como se encargó de resaltar el alcalde, Pablo Ruz, este viernes es el mayor de mantenimiento de espacios verdes y jardines de la historia de la ciudad, porque hasta la fecha solo estaba externalizado el servicio en Elche Parque Empresarial. Unas palabras con las que demostraba la satisfacción que siente al haber logrado este servicio que se ha adjudicado, a juzgar por los datos ofrecidos por el Ayuntamiento por los 18,5 millones de euros por los que salió para tres años, con impuestos incluidos, aunque prorrogable por dos años más de forma independiente, lo que elevaría el coste a 30,3 millones en esos cinco años.

Hasta 120 hectáreas

El contrato hará posible que la empresa asuma la gestión y el mantenimiento de 120 hectáreas o, lo que es lo mismo, 1,2 millones de metros cuadrados, de parques, jardines, rotondas, medianas, zonas infantiles, áreas biosaludables, parques caninos y espacios verdes distribuidos por todo el término municipal, tanto en el casco urbano como en las pedanías. Además, se irán sumando de forma automática los nuevos espacios que vayan entrando en funcionamiento a medida que se expanda el crecimiento urbano.

Limpieza en el Parque Municipal, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Medio centenar de personas

Para ello, la firma dispondrá desde el principio de 69 trabajadores, 80 si se tienen en cuenta los trabajadores en las estructuras de la contrata, que se sumarán a la plantilla municipal, que, actualmente, según el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, se sitúa entre 40 y 50 personas, que se centrarán en los huertos históricos del Palmeral, que son los que cuentan con el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A principios de agosto

La intención es que STV, que ya opera en Murcia y Cartegena, como destacó Ruz, pueda estar en marcha en la primera semana de agosto, como mucho en la segunda. Con ello, las brigadas municipales se quedarían con espacios como el Parque Municipal, el Hort de Revenga, el de Bernia, el de la Torre de Ressemblanch o el de la Torre dels Vaïllos, marcando el final del área la gasolinera situada en la salida hacia la carretera de Dolores. No obstante, la Ronda Sur, y en particular los parterres de la zona norte serán asumidos por la contrata, igual que las pedanías, y barrios como El Pla, Sector V, Corazón de Jesús y Obispo Siuri, junto a las pedanías, mientras que Espais Verds seguirá en El Toscar y Carrús, aunque la contrata le podrá prestar apoyo.

José Claudio Guilabert y Pablo Ruz, este viernes. / INFORMACIÓN

Servicio de 24 horas

La adjudicación, además de permitir que se cuente con más recursos, también hará posible que se disponga de un servicio de 24 horas siete días a la semana en caso de urgencias, como si hay peligro de caída de una rama en un centro escolar o en unas instalaciones deportivas, junto a trabajos extraordinarios de limpieza, poda, desbroce, reparación de sistemas de riego, resiembras, mejora del mobiliario urbano y acondicionamiento de las zonas infantiles.

Prioridades

En cuanto a las prioridades, el alcalde afirmó que hay muchas, aunque apuntó inicialmente a la finalización del ajardinamiento de la Ronda Sur, sobre todo por el estado en el que se encuentran algunas isletas. A ello, sumó las podas, en particular en los espacios deportivos; los parques infantiles, que también gestionará la empresa; o el mantenimiento del Huerto de la Cuerna, el de Montenegro y el del Monjo. Todo ello partiendo de que los tres primeros meses estarán dedicados a un plan de choque intensivo para recuperar aquellos parques y jardines que requieren una actuación inmediata.

Los huertos que mantendrá Parques y Jardines. / INFORMACIÓN

Digitalización

El contrato, como explicaron posteriormente desde el Ejecutivo local, incorpora una profunda modernización del servicio mediante la digitalización completa de la gestión. Así, precisaron que, por primera vez, se elaborará un inventario georreferenciado de todas las zonas verdes del municipio, así como un catálogo completo de especies vegetales. Además, se implantará un software conectado con el Ayuntamiento que permitirá conocer en tiempo real los trabajos que se realizan, dónde se ejecutan y su estado, mejorando el control y la planificación del servicio.

Las zonas verdes que mantendrá Parques y Jardines. / INFORMACIÓN

Consumo de agua

Por otro lado, se apunta a actuaciones específicas para optimizar el consumo de agua mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la red de riego, “reforzando el compromiso municipal con una gestión sostenible de los recursos”, comentaron desde el Ayuntamiento. También habrá maquinaria especializada, entre la que se incluyen vehículos eléctricos e híbridos, tractores, camiones cisterna, biotrituradoras, maquinaria de poda y otros equipos específicos para la conservación de las zonas verdes. El pliego establece, de hecho, la sustitución inmediata de cualquier maquinaria averiada para garantizar la continuidad del servicio.

Las firmas

La junta de gobierno local ya avalaba el pasado 11 de junio que la de STV Gestión SL era la propuesta mejor valorada para asumir este servicio en Elche, con 87,73 puntos, en un proceso al que concurrieron cinco empresas, aunque se excluyó a Actúa, Servicios y Medio Ambiente SL, “por no justificar adecuadamente la viabilidad de la oferta incursa en baja anormal en los términos indicados en antecedentes”. El resto de mercantiles, por orden de clasificación, fueron Urbaser, con 83,64 puntos; la UTE FCC Medio Ambiente SAU - Obras y Servicios P. Selva SL, 79,71; y la UTE Eulen SA - Eulen Centro Especial de Empleo SA, con 71,83.