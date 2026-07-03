El PSOE de Elche alerta del riesgo de derrumbe de dos viviendas en Reina Victoria

El PSOE de Elche alertó este viernes del avanzado estado de deterioro de dos viviendas colindantes situadas en la calle Reina Victoria para reclamarle al bipartito de PP y Vox una actuación urgente para evitar riesgos para vecinos y viandantes.

La situación de ambos inmuebles no es nueva. Ya el pasado mes de marzo, tras las intensas lluvias registradas en el municipio, se produjeron desprendimientos de cascotes en la fachada de una de ellas, lo que obligó al Ayuntamiento a acordonar el tramo de acera afectado como medida preventiva, hasta el punto que tanto abarcaba el precinto que incluso viandantes denunciaban que se hacía complicado el paso, provocando que hubiera quienes invadían la calzada u optaban por cambiar de calle hasta que el vallado se terminó colocando más cerca de las fachadas.

Meses deshabitados

El concejal socialista Vicente Alberola aseguraba que ambos inmuebles llevan meses deshabitados y presentan un estado de ruina que ya había provocado desprendimientos tanto en la fachada como en los tejados. A su juicio, la situación supone "un peligro real" para quienes discurren por la transitada avenida, además de proyectar una imagen de abandono en una de las principales calles de la ciudad.

Primer vallado hace meses en la zona cuando peatones invadían la calzada / INFORMACIÓN

Alberola recordó que el tramo afectado permanece acordonado desde hace tiempo, aunque advirtió de que muchos peatones siguen transitando junto a las viviendas. Ante esta situación, el edil socialista reclamó al equipo de gobierno que adoptara cuanto antes las medidas necesarias para garantizar la seguridad en este entorno y evitar que se produjera cualquier incidente. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar", advirtió.

Noticias relacionadas

Malestar

El edil puso de relieve que la prolongación de esta situación también ha generado malestar entre algunos residentes de la zona, que en los últimos meses habían reclamado una solución definitiva para evitar que una medida provisional, como el acordonamiento de la acera tras los desprendimientos, acabara cronificándose sin que se actuara sobre el origen del problema: el deterioro de las viviendas.