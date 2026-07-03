"No quiero que acabe en una fosa común": el dolor de una abuela venezolana afincada en Elche tras perder a su nieto en los terremotos

Cada vez que observa una de las fotos de su nieto el instinto es romper a llorar, porque su vida se paró entre los escombros, y con ella la posibilidad del reencuentro. Eglee Alejandría Campero dejó Venezuela hace una década para empezar una nueva vida en Elche y en las últimas horas, y a 8.000 kilómetros de distancia, recibió un fuerte mazazo al confirmarle que su descendiente, Levy Alfredo Carrizo Campero, de apenas 30 años, había fallecido junto a su pareja tras el derrumbe de su edificio en La Guaira, una de las zonas más castigadas por un desastre natural sin precedentes que al menos por ahora ya se ha llevado por delante la vida de 2.595 personas mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según los últimos datos ofrecidos este viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Este viernes la mujer trataba de consolarse fundiéndose en abrazos con el propio alcalde, Pablo Ruz, y con compatriotas venezolanos asentados en la ciudad, y que colaboraban desde el centro social Francesc Cantó de Carrús para enviar ayuda humanitaria al país. Narra que la tragedia ha venido envuelta desde el principio en incertidumbre y desesperación.

Pasaporte

Su hija, que vive asilada en Estados Unidos y no puede viajar porque no tiene pasaporte venezolano vigente, recibió una llamada desde el teléfono móvil de su hijo pocas horas después del seísmo. Aquella comunicación alimentó durante días la esperanza de que hubiera logrado salir con vida del edificio.

"Pensábamos que había conseguido escapar o que estaba atrapado en el ascensor. Era un muchacho fuerte, joven, y creíamos que habría intentado salir", recuerda. Sin embargo, la realidad terminó siendo cruel. Los equipos de rescate consiguieron acceder parcialmente al inmueble y localizaron los cuerpos en el salón del piso donde se había mudado él y su esposa, según narra la septuagenaria apuntando que la vivienda, que era nueva, la habían adquirido hace dos años en un punto muy céntrico.

"Necesitamos despedirnos"

La familiar junto a su marido explica que, por fortuna y en medio de la desgracia, el bebé de ambos no se encontraba con ellos en el momento del derrumbe porque los suegros de su nieto estaban a su cargo. El mayor dolor que atraviesa a Eglee es saber que el cuerpo de su ser querido permanece entre un amasijo de cascotes porque teme que nunca puedan recuperarlo, de ahí que manifieste que lo único que claman es tener el derecho de traerlo con ellos e incinerarlo. "No queremos que termine en una fosa común. Necesitamos despedirnos de él, tener el sentimiento de que está con nosotros y la actitud del Gobierno (venezolano) es terribe porque esconde las cosas", relataba a este diario.

La mujer explica que apenas les queda familia en Venezuela, salvo algunos sobrinos, ya que su hijo está también establecido en España desde que hace 25 años se casó y su hija permanece en Estados Unidos, por lo que han sido los amigos y antiguos compañeros de estudios del joven quienes iniciaron labores de rescate intentando acceder al apartamento.

Pasaporte

La venezolana, que se deshace en palabras de cariño hacia su nieto, contaba que el joven estaba prosperando pese a las dificultades del país, al haberse montado su propia empresa de transporte para la que había adquirido camiones, hasta el punto DE que era él quien incluso les mandaba dinero a sus abuelos en España para ayudarles con los gastos diarios. "Él era un apoyo porque estaba en buena posición, trabajaba mucho". Aún y así, estaba preparando toda la documentación para obtener la nacionalidad española, ya que su padre es español y reside en Canarias, y el propósito era reunirse con sus familiares en Elche.

Abuelos de un joven de 30 años fallecido en el doble terremoto de Venezuela / Áxel Álvarez

De hecho, según explica su abuela, fueron precisamente unos documentos relacionados con esos trámites los que permitieron identificar el apartamento donde finalmente fue localizado. "Él estaba sacando la cita para obtener el pasaporte porque quería venirse a España. Quería estar con nosotros", cuenta.