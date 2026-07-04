Olores y suciedad en un solar del centro turístico de Elche

Los vecinos del entorno de las calles Daoiz y José Ramos han alzado la voz por el estado de un solar situado en pleno centro de Elche que, según denuncian, se ha convertido en un foco de malos olores, acumulación de basura y degradación urbana en una de las zonas más transitadas, turísticas y visibles de la ciudad.

El terreno, ubicado en una esquina estratégica entre ambas calles, se encuentra a escasos metros del Museo del Palmeral, del jardín del Huerto del Cura, del Hotel Huerto del Cura, del Centro de Congresos y de otros establecimientos hoteleros del casco urbano. Su situación, en uno de los accesos al centro histórico ilicitano, hace que la imagen que ofrece genere un creciente malestar entre residentes y transeúntes.

Un colchón y mucha ropa destrozada se mezcla con basuras orgánicas y otros restos / Áxel Álvarez

Un recinto abierto convertido en vertedero improvisado

Según explican vecinos de la zona, el solar permaneció durante años correctamente vallado y cerrado. Sin embargo, posteriormente se habilitó una entrada para permitir el acceso de uno o dos vehículos mediante una valla metálica que actualmente permanece abierta de forma permanente.

Esa circunstancia ha facilitado que el interior del recinto se haya convertido con el paso del tiempo en un espacio donde se acumulan residuos de todo tipo. Entre los desperdicios visibles pueden encontrarse colchones abandonados, envases de plástico, latas, restos de comida, calzado usado, cascos, muebles, bolsas y numerosos objetos deteriorados.

La presencia continuada de estos residuos ha generado una imagen de abandono que contrasta con el entorno en el que se encuentra el solar, rodeado de equipamientos turísticos, zonas residenciales y algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Los residentes aseguran que el problema no se limita únicamente a la acumulación de basura. La falta de control sobre el recinto ha provocado que también sea utilizado de forma habitual para realizar necesidades fisiológicas tanto por personas como por animales, circunstancia que agrava el deterioro del espacio y las molestias.

Las quejas se centran en los malos olores

Aunque la imagen del solar preocupa a los vecinos, la principal reclamación tiene que ver con los olores persistentes que emanan del interior del recinto. Los restos orgánicos, la presencia de desperdicios acumulados durante largos periodos y los excrementos detectados en diferentes puntos del solar generan episodios de mal olor que resultan especialmente perceptibles durante las jornadas de temperaturas más elevadas.

El solar está en la esquina entre las calles Daoiz y José Ramos en Elche / Áxel Álvarez

Los residentes explican que la situación afecta a quienes viven en las inmediaciones, pero también a las numerosas personas que utilizan diariamente estas calles para acceder al centro urbano, al Palmeral o a los establecimientos hoteleros de la zona.

La ubicación del solar multiplica además su impacto visual. Se encuentra junto a una de las áreas más frecuentadas por visitantes y turistas, muy cerca de la Glorieta, del centro histórico y de enclaves patrimoniales que forman parte de la imagen exterior de Elche.

Algunos vecinos consideran que el estado actual del recinto proyecta una sensación de abandono impropia de una zona tan céntrica y reclaman una actuación que permita recuperar las condiciones de salubridad y limpieza.

Un punto estratégico junto a espacios emblemáticos

El solar ocupa una posición singular dentro del entramado urbano ilicitano. A pocos metros se encuentran algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como instalaciones utilizadas a diario por residentes y visitantes. En la misma acera hay tres restaurantes.

Las pintadas también ensucian el entorno en pleno centro turístico de Elche / Áxel Álvarez

La proximidad al Museo del Palmeral, al Huerto del Cura, al Centro de Congresos y a otros hoteles convierte este punto en una zona de paso constante. Además, se encuentra junto a edificios residenciales y muy cerca de uno de los accesos más utilizados hacia el casco histórico.

Los vecinos consideran que esta ubicación debería ser motivo suficiente para extremar el mantenimiento y evitar que el recinto continúe funcionando como un espacio donde se depositan residuos de forma incontrolada.

Por ello reclaman una intervención que incluya la retirada de la basura acumulada, la limpieza integral del terreno y medidas que impidan nuevos vertidos. También solicitan que se estudie el cierre efectivo del acceso para evitar que el solar siga utilizándose como punto de depósito de enseres y residuos.

Mientras tanto, la situación continúa generando malestar entre quienes viven o trabajan en el entorno. Los residentes insisten en que el problema trasciende la mera cuestión estética y afecta a la salubridad, al bienestar vecinal y a la imagen que ofrece una de las zonas más representativas de la ciudad a quienes la visitan por primera vez.