Una gran fiesta para celebrar 25 años cuidando el agua en Elche

Pasar por l’Hort del Xocolater en Elche esta mañana era encontrarse con multitud de niños y niñas que corrían de un lado al otro con gorras, gafas de sol y botes de crema solar. Una estampa poco común en el huerto de palmeras, principalmente en un día de tanto calor, en el que las temperaturas alcanzaron los 32 grados. No obstante, había un motivo por el que estar allí: la fiesta del agua organizada por la empresa mixta Aigües d’Elx, participada en un 51 % por el Ayuntamiento de Elche y en un 49 % por Veolia, para conmemorar su XXV aniversario. Así, el recinto se convirtió en un centro de actividades que implicaban el agua, componente fundamental para refrescarse estas fechas, además del sello de identidad de la empresa. Eso sí, "sin derrochar, sin más consumo que el del cañón que nos moja de vez en cuando", aclaraba María José Toledo, directora-gerente de Aigües d’Elx. De esta manera, los más pequeños junto a sus familias pudieron disfrutar de una mañana diferente. Pues, según la gerente, "parte de nuestra indosincrasia es la educación ambiental que hacemos con los niños, por eso una fiesta familiar, pero abierta a todos los ciudadanos, por supuesto".

La fiesta del agua por el 25 aniversario de aigües d'Elx, en imágenes / Héctor Fuentes

Bidones para todos

La dinámica era sencilla: pasar por cada puesto y superar el reto para ir acumulando regalos relacionados con el ocio veraniego, tales como pelotas hinchables o un set de tenis playa. Al finalizar todos los juegos, las familias se acercaban hasta el Molí el Real, donde se les entregaba un bidón de agua con una ilustración exclusiva de este aniversario realizada por becarios de la empresa, además de alumos de Cómic y Diseño en el instituto Misteri d’Elx. Pero no solo eso, ya que también se contaba con puestos de palomitas, perritos calientes, y granizados y refrescos. Además del espectáculo infantil de La pandilla de Drilo.

En la fiesta también estuvieron presentes Pablo Ruz; el concejal de Recursos Humanos y Aguas, Juan de Dios Navarro; y la de Juventud, Educación y Discapacidad, María Bonmatí; además de la Reina y Damas infantiles de las fiestas ilicitanas. Así, el alcalde de Elche no desaprovechó la ocasión para expresar a todos los presentes la importancia de contar con esta empresa en el municipio, además de mostrar su gratitud a los servicios de Aigües y su personal, así como a los ilicitanos por la confianza. "Es una ciudad que hace del agua, que es un bien escaso, casi oro puro", explicaba a este diario.

Milenios sin agua

La llegada de Aigües d’Elx como principal gestora del agua de la localidad viene marcada por un pasado de milenios sin agua potable, ya que la que cursa por el río Vinalopó es salobre y, por tanto, es un "misterio", según se expresó desde el vídeo conmemorativo que se expuso por la efeméride en el mismo evento, que durante tantos años haya mantenido vivo un patrimonio de la humanidad lleno de tanta vida. Pues no fue hasta el siglo VIII que los musulmanes ingeniaron huertas en cuadrícula regadas con filetes que 1.200 años después continúan llevando el agua. Diez siglos más tarde, Obispo Tormo trajo el agua , pero en la siguiente centuria, una sequía volvió a dejar a Elche sin este recurso, motivo por el que los ilicitanos comenzarona plantar esparto, dando lugar a la industria alpargatera ilicitana, lo que se convertiría en la priemera piedra que forjaría la fuerte industria del calzado en Elche.

No obstante, en el siglo XX fueron la empresa británica Elche Waterworks Corporation, además de la Mancoumunidad de los Canales del Taibilla las que se encargaron de importar el agua. Así, hasta que en 2001 apareció Aigües d’Elx, que cuenta con una red de abastecimiento superior a los 1.200 kilómetros para proveer a más de 250.000 personas. Pablo Ruz explica que , principalmente desde que se incorporó este servicio, "hemos aprendido a hacer del agua un elemento estructural, aun sin tenerla, porque en Elche no hay una sola fuente de agua potable en todo el municipio".

Nuevo plan estratégico

María José Toledo, por su parte, apuntaba a este diario la importancia del mirar al futuro: "Sin innovación no hay futuro", expresa. Y, pricipalmente por esta premisa, han lazado el Plan Estratégico 2026-2030, con el que "ponemos la base de esos pasos a seguir hacia donde queremos estar en el futuro, porque el fin es cuidar al medioambiente y nuestro sistema de agua", aclara. 33 millones de euros más IVA destinados, principalmente, al saneamiento, abastecimiento, innovación y agua regenerada. Así, Pablo Ruz asegura que el gran desafío es el de conseguir vertido cero. "Nosotros reutilizamos el 100% del agua regenerada en la ciudad. Todo se utiliza en agricultura junto con el gran abastecimiento del Clot de Galvany en Arenales, y ahora tenemos que luchar para que ese agua depurada de la ciudad de Alicante que nos queda al norte venga al campo de Elche, porque es agua de buena calidad que se pierde en el mar", matiza.

En este marco, también se recoge, entre otras cuestiones, un plan director para el barranco de San Antón con el fin de acabar con las inundaciones en la carretera de Santa Pola a la altura de la Venta Durá; así como el tanque de tormenta Altabix-Universidad, con una capacidad de siete millones de litros para reducir indundaciones. También el plan de abastecimiento de Camp d’Elx, destinado a proveer de agua potable a las viviendas que todavía no disponen de este servicio; o el plan de renovación de redes y el de digitalización del ciclo de agua. Además, se incluye la balsa de almacenamiento de pluviales en la depuradora de Arenales, que permitirá aprovechar mejor los recursos hídricos frente a fenónmenos climáticos extremos. Así como la inversión en el alcantarillado de Peña de las Águilas y el Llano de San José. Además de otras labores de regeneración para aprovechar el agua de una forma más eficiente.