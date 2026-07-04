La subida de la pólvora encarece la Carretillà de la Nit de l’Albà de Elche un 20 %

La cuenta atrás para la Nit de l’Albà ya ha comenzado en Elche. La Asociación de Carretilleros inició este sábado los cursos obligatorios para participar en el lanzamiento de carretillas durante la noche del 13 de agosto, una de las más esperadas por los ilicitanos. La formación arrancó con once asistentes, dando el pistoletazo de salida a una edición marcada por el incremento del 20 % en el precio de la pólvora para los asociados. Pese a ello, el colectivo confía en mantener el elevado número de participantes registrado en los últimos años, después de que la pasada edición reuniera a unas 270 personas dentro de la zona acotada.

Garantía de calidad

La docena de carretillas para los asociados pasa de costar 7,50 a 9 euros. Un incremento que, según explica el presidente de la Asociación de Carretilleros, Jaime Sánchez, responde tanto al aumento generalizado de los costes como a la decisión de seguir utilizando únicamente los productos nacionales con marcado CE. "La pólvora, como todo, va subiendo", resume.

Ilicitanos inician el curso para participar en la guerra de carretillas de las Fiestas de Elche / Héctor Fuentes

Sánchez recuerda que años atrás la variación del precio podía depender de otros factores como el país de importanción del producto, pero desde hace dos años estos deben ser de la Comunidad Europea. "Nosotros utilizamos solamente productos nacionales, porque tanto en la Comunidad Valenciana como en parte de Andalucía hay suficientes empresas para fabricar productos de muchísima garantía", recalca. Una apuesta que, asegura, responde a la búsqueda de una mayor calidad durante la celebración. "Buscamos la calidad para que dentro de la zona haya los menos fallos posibles", señala.

2025 registra la mayor afluencia

El presidente subraya, además, que los nueve euros por docena corresponden al precio negociado por la asociación para sus asociados y advierte que en el mercado libre las cantidades pueden variar considerablemente. Según explica, quienes adquieren las carretillas a última hora pueden llegar a pagar entre 14 y 15 euros la docena por las mismas cantidades, mientras que otros establecimientos ofrecen precios inferiores, aunque no siempre con las mismas garantías.

A pesar de la subida, la asociación no cree que este factor vaya a repercutir en la participación durante la Nit de l’Albà. De hecho, el colectivo afronta la cita después de haber registrado el pasado año la mayor afluencia de los últimos tiempos, con unas 270 personas dentro de la zona acotada, entre asociados y participantes autorizados, alrededor de 40 o 50 más que el año anterior.

Casi 400 acreditados

En este sentido, el presidente insiste en que el número de asistenetes a los cursos no permite anticipar cuántas personas participarán finalmente en la Nit de l’Albà. La formación únicamente debe realizarse una vez y tiene validez permanente, de modo que quienes la superaron en años anteriores mantienen su autorización para acceder a la zona de lanzamiento. En la actualidad, cerca de 400 personas cuentan ya con esta acreditación, mientras que la asociación reúne a unos 220 socios.

Por ese motivo, los once asistentes al primer curso no preocupan al colectivo. Todavía quedan otras dos convocatorias, previstas para los días 11 y 25 de julio a las 10 horas en el Centro Social Francesc Cantó, y la experiencia demuestra que muchos interesados esperan hasta las últimas fechas para inscribirse. El pasado año, de hecho, hubieron sesiones que reunieron a más de una treintena de alumnos, según traslada el propio Sánchez.

Cursos de formación

La seguridad vuelve a ser el eje principal de esta formación. Durante los cursos se repasan las normas para la correcta utilización de la pólvora, la vestimenta obligatoria y el comportamiento que deben mantener los participantes dentro de la zona acotada. El objetivo, según explica la asociación, es minimizar cualquier riesgo durante la celebración.

Sánchez recalca que la entidad mantiene una política de tolerancia cero con los incumplimientos. Cualquier persona que cometa una infracción que pueda poner en peligro al resto de participantes puede ser expulsada de la asociación y perder, además, la autorización para participar en otras fiestas de la Comunidad Valenciana en las que también se utilizan carretillas.

Otro de los aspectos que se abordan durante la formación es la gestión del material pirotécnico. La normativa establece un máximo de 150 kilos de pólvora dentro de la zona acotada en cada momento. Esto no supone ningún problema, puesto que durante la Nit de l’Albà se puede consumir una cantidad superior gracias a un sistema de reposición continua que permite introducir nuevas carretillas conforme se van utilizando, sin superar nunca el límite autorizado de almacenamiento simultáneo.

Carretillero de Honor

Este año, la Carretillà contará con Juan Carlos Marco como Carretillero de Honor, festero de Moros y Cristianos y asociado desde hace décadas. Sánchez destaca su implicación con la entidad, especialmente por su colaboración durante muchos años en el reparto de más de 300 kilos de sandía entre el público asistente, una de las imágenes más tradicionales de la noche de la alborada.

Así, con los cursos ya en marcha y todavía dos convocatorias por delante, la asociación de Carretilleros afronta las semanas previas a la gran noche festiva con el objetivo de seguir reforzando la seguridad y mantener una participación que continúa creciendo año tras año.