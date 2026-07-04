Los clubes rotarios de Elche cambian su presidencia

Los clubes rotarios de la ciudad de Elche (Rotary Club Elche, Illice y Rotaract Elche) celebraron este viernes el acto oficial de relevo de sus presidencias para el ejercicio 2026-2027. Ante más de un centenar de invitados, se formalizó el tradicional traspaso de collares rotario y tomaron posesión los nuevos responsables de las tres entidades. Así, José Manuel Berenguer, empresario y arquitecto técnico, asumió la presidencia del Rotary Club Elche en sustitución de Joaquín Garrido; mientras que Rosa Tortosa Monsalve, directora del Magno International School, tomó relevo de María José Miralles al frente del Rotary Club Elche-Illice; y Vicente Coves Beneyto se convirtió en el nuevo presidente del club juvenil Rotaract Elche, reemplazando a su hermano Álvaro Coves.

Balance

No obstante, los nombres se dieron a conocer ya el pasado miércoles, cuando los presidentes salientes avanzaron parte de las labores realizadas durante el año. Así, en cuanto al Rotary Club Elche-Illice, María José Miralles destacó la colaboración en la renovación de la casa mezquita, sede de la Cruz Roja en la ciudad. También recalcó el concurso de postales navideñas o la carrera solidaria 10K, cuya recaudación fue destinada de forma íntegra a Conciénciate, fundación a la que se ha cedido su gestión.

José Manuel Berenguer, Rosa Tortosa y Vicente Coves, los nuevos presidente de los tres clubes rotarios de Elche. / INFORMACIÓN

Además, la cena benéficia anual se convirtió en un éxito, destinando sus fondos a la ONG Cirugía Solidaria. No solo con eso, resaltó la puesta en marcha de un programa de mentoría empresarial desarrollado por los propios miembros del club, la creación de una ayuda a la investigación para un proyecto de IA aplicada a la reanimación cardiopulmonar, y una aportación de 4.000 dólares para la emergencia en Venezuela.

Más logros

Por otra parte, Joaquín Garrido, hasta este viernes al frente del Rotary Club Elche, destacó la cena celebrada en colaboración con el Club Elche-Illice para celebrar el Día Mundial de la Polio. Además, el club colaboró en Navidad con los más necesitados llevando juguetes a las parroquias y a Cáritas. Con esta última también impusaron la iniciativa "Las Palmas Solidarias".

Además, consiguieron recursos para la Fundación Salud Infantil y potenciaron la cohesion interna mediante viajes a La Rioja y Burgos, colaborando así con sus clubes locales. No solo con eso, tras gestionar intercambios internacionales de estudiantes y asistir al Congreso Nacional 2025-2026, Garrido aprovechó para señalar la próxima instalación en la plaza del centro de congresos de una escultura de reconocimiento a los empresarios que han engrandecido Elche.