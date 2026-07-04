Matola inicia sus fiestas con un viaje a Oceanía, el pregón y la imposición de bandas a reinas y damas

Las fiestas patronales de la pedanía ilicitana de Matola comenzaron anoche con la recreación de un viaje cultural y turístico a Oceanía para ambientar el pregón y la imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros durante una gala que se celebró en el recinto festero de la localidad decorado con grandes olas, volcanes, ruinas, palmeras y tablas de surf para para trasladar al público al paradisíaco continente.

Claudia Miralles Vaquera, reina mayor; Judith Bernabéu Mira, dama mayor; Triana Fulgencio Jover, reina infantil; y Jéssica Martínez da Silva, dama infantil, recibieron las bandas que las acreditan en sus cargos entre los calurosos aplausos de las 800 personas presentes en el recinto festero. De igual manera, Héctor Leonardo Guzmán y Carla Yamina Cabello fueron nombrados oficialmente festeros de honor de 2026 con la imposición, respectivamente, del fajín y la banda.

“Matola, como epicentro del Camp d’Elx, tiene un potencial increíble y aporta a Elche una riqueza inestimable. Los valores de nuestras gentes han convertido Matola en un motor cultural y económico muy potente, tenemos gastronomía espectacular, productos de una calidad extraordinaria, museos preciosísimos, artistas, fantásticos paisajes de ensueño, oficios tradicionales, una lengua valenciana hermosísima que ha sabido conservar un extenso vocabulario, las fiestas, su devoción a la Mare de Déu del Carme, entre otras muchas maravillas”, señaló la pregonera de las fiestas, la doctora en Derecho y docente del área de Derecho Civil de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMHE) María Remedios Guilabert, una investigadora muy vinculada a la pedanía.

Guilabert invitó a visitar el campus universitario ilicitano, “que ya quisieran los americanos”, e incluso se ofreció de guía, propuso estrechar lazos, destacó en amor por el trabajo bien hecho por los vecinos de la pedanía frente a la cultura del pelotazo y la labor realizada por las carmelitas en el colegio de la pedanía. “Matola está plagada de empresarios y profesionales que día a día aumentan la riqueza de Elche, y también otros muchos matoleros trabajan en Elche y otros lugares llevando la marca Matola y la marca Elche donde quiera que vamos”, dijo la pregonera.

Matola da la bienvenida a sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen / UFECE

Saludos

La gala contó con la presencia de las nuevas reinas y damas de Elche, en lo que fue su primer acto oficial de imposición de bandas tras la proclamación el pasado 27 de junio, acompañadas de responsables de la Gestora de Festejos Populares. También asistieron miembros de la directiva de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), con su presidente, Andrés Coves, al frente; el presidente de la comisión de fiestas, Fidel Alonso, junto con otros miembros de la directiva; representantes de distintas comisiones de fiestas del campo y así como de entidades sociales y culturales; la concejala de Fiestas del Ayuntamiento ilicitano, Inma Mora, y el edil de Pedanías, Pedro José Sáez; la pedánea, María Dolores Mora, y miembros de la Corporación Municipal, entre otras personalidades.

El acto, presentado por Raúl Martínez y Miriam Miralles, contó con un grupo de baile formado por jóvenes miembros de la comisión de fiestas que realizó una actuación inspirada en danzas tradicionales de Oceanía. Los mantenedores de la gala dieron paso a las reinas y damas salientes, quienes protagonizaron una emotiva despedida y obsequiaron a la comisión de fiestas con un cuadro con su foto, recogido por el vicepresidente de la comisión, José Antonio Torres. También fueron despedidos entre aplausos los festeros de honor de 2025.

Las nuevas reinas y damas fueron saludadas por los representantes de distintas comisiones de fiestas y de las entidades sociales presentes, además de las representantes de las fiestas de Elche, y recibieron las insignias de la comisión, de UFECE y del Ayuntamiento. Inma Mora y Andrés Coves felicitaron a la pregonera y a los cargos salientes, y a las nuevas representantes de las fiestas de la pedanía las invitaron a disfrutar al máximo durante el año que durará su reinado.

El programa de fiestas contempla numerosos actos, entre los que destacan a partir de mañana el XXIV concurso de paellas, el domingo, día 5; la popular charanga, el sábado 11 a las 19:00 horas; o el desfile musical, la ofrenda floral y la procesión, el domingo, día 19, a partir de las 20:00 horas.

Verbenas, homenajes y fuegos artificiales, entre otras actividades, completarán este programa de actos en honor a la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebra el día 16 con volteo de campanas y disparo de cohetería al amanecer y una misa en la ermita a las 21:00 horas, oficiada por el párroco de la partida, Pedro Luis Vives.

La gala concluyó con la interpretación del himno de Elche y un espectacular castillo de fuegos artificiales.