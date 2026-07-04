La Policía Nacional eleva la presión contra las robos en Elche: seis detenidos por cuatro asaltos

Los enemigos de los ajeno no descansan. Para ellos, las fechas son lo de menos, aunque sí es verdad que, con la llegada del verano, y, por tanto de las vacaciones, hay casas que se quedan vacías y negocios que cierran las puertas por descanso, lo que le pone las cosas más fáciles a los malos. Sea como fuere, la Policía Nacional de Elche continúa elevando la presión contra los robos, hasta el extremo de que el trabajo desarrollado por el Grupo III de Investigación de la Policía Judicial, en coordinación con Seguridad Ciudadana, ha permitido a detener en cuestión de días a seis personas por cuatro asaltos cometidos en viviendas del casco urbano y Arenales del Sol, y también en comercios.

Un agente de la Policía Científica de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Motocicletas

El primero de hechos tuvo lugar en un establecimiento dedicado a la comercialización de motocicletas. Cuando el propietario fue a abrir el local, se dio cuenta de que la persiana estaba forzada y la puerta de cristal, desencajada. Alguien había tratado de entrar a robar, sin mucho éxito. Tras la inspección ocular y la recogida de huellas, se pudo comprobar que el presunto autor era un joven de 30 años, conocido de sobra por la Policía Nacional. Entre otras cosas, porque ya fue apresado por asaltos en el CEIP El Palmeral y en un parking cercano al Hort de Tomballops. De hecho, acumula hasta ocho arrestos en los últimos meses por robo con fuerza, robo con violencia, robo en vehículo y hurto, entre otras cosas. Ahora se le ha arrestado por robo con fuerza en grado de tentativa.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Vivienda ocupada

Poco después, hubo un robo en una vivienda que había estado ocupada desde principios de año y hasta octubre de 2025, hasta que, finalmente, se logró desocupar a las personas que estaban en la casa. Así las cosas, el propietario comenzó a reformar el inmueble, hasta que un día descubrió que le había forzado la puerta y se habían llevado útiles valorados en 3.000 euros. La investigación del Grupo III permitió dar con los autores, un hombre de 22 años y con antecedentes y una mujer de 18 que, a la sazón, supuestamente eran quienes habían estado ocupado la casa hasta unos meses antes. En este caso, fueron los propios vecinos los que alertaron a los agentes tras escuchar ruidos extraños, lo que da cuenta de la importancia de la colaboración ciudadana.

Ferretería

El tercer hecho tuvo de nuevo como escenario un establecimiento comercial, en este caso, una ferretería. El supuesto autor forzó la persiana tipo reja que había en el local, accedió al interior, y, según la declaración posterior, se llevó un jamonero valorado en 105 euros. En este caso, se comenzó a trabajar con la grabación de las cámaras, lo que permitió dar con el presunto autor de los hechos, un hombre de 38 años con antecedentes.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Arenales

Finalmente, el último de los asaltos se perpetró en un bungalow de Arenales del Sol, donde en el exterior había acumulados diferentes enseres parte de la reforma del inmueble, como un inodoro precintado, un paellero, mobiliario o una escalera. También aquí fue fundamental la colaboración ciudadana, al alertar un testigo de que se estaban llevando cosas de ese bungalow. En paralelo, una patrulla, al ver a los hombres en actitud sospechosa con los enseres por Arenales, les identificó. Del cruce del testimonio del vecino y de la identificación de la Policía Nacional, se pudo dar con los dos supuestos autores. Incluso uno de los testigos llegó a escuchar que los asaltantes decían que no podían con todo, y que dejaban el inodoro en otro lugar para ir a recogerlo, algo que luego pudieron comprobar los agentes. Uno de los detenidos tenía 43 años y hasta 30 antecedentes anteriores, y el otro, 18 años.

Colaboración

Desde el Cuerpo Nacional de Policía, de hecho, ponen siempre el acento en la importancia de la colaboración ciudadana y también en lo fundamental que es en muchos casos contar con sistemas de alarma para prevenir este tipo de situaciones o, en el peor de los casos, detectarlas casi de forma inmediata, minimizando los daños, e incluso a la hora de llegar a frustrar los asaltos. En este sentido, según los datos que ofrecieron en su día desde la Policía Nacional, de media, cada semana hay entre dos y tres detenidos por robo en Elche, ya sea en viviendas o establecimientos, de ahí que desde la Comisaría trabajen sin cuartel contra este tipo de hechos.

Consejos

Además, la Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones, sobre todo de cara a las vacaciones estivales y los fines de semana, para evitar ponérselo fácil a los ladrones. Entre otras cuestiones, aconsejan cerrar siempre con llave, llevar cuidado con los testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, tomar precauciones al anunciar que nos vamos fuera por si hay alguien extraño escuchando, y evitar que la casa parezca deshabitada. De ahí que sea mejor no dejar bajadas todas las persianas, y que esté bien aprovechar sistemas automatizados para que determinadas luces o dispositivos electrónicos se activen de forma periódica, así como que alguien de confianza recoja el buzón para que no se acumule la correspondencia y la publicidad, para no dar pistas a los malos.