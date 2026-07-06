Educación da por cerrado el conflicto por la adscripción del Princesa de Asturias de Elche al Victoria Kent

El bipartito de PP y Vox da por resuelto el conflicto por la adscripción del alumnado del CEIP Princesa de Asturias de Elche al IES Victoria Kent después de que la concejala de Educación, María Bonmatí, confirmase este lunes que todos los estudiantes que habían solicitado cursar la ESO en el citado instituto podrán hacerlo finalmente el próximo curso, después de las gestiones realizadas durante las últimas semanas entre el Ayuntamiento con la Conselleria de Educación.

Nuevo grupo

Después de avivarse la tensión desde el pasado febrero, cuando se le comunicó a las familias el cambio de adscripción provocando que decenas de familias se movilizasen, Bonmatí expuso que la solución ha sido posible gracias a la autorización por parte de la Administración autonómica de un nuevo grupo en el instituto, una medida que ha permitido absorber la demanda presentada por las familias del colegio ilicitano.

Reuniones

Señaló que este cambio ha sido posible tras las reuniones en las últimas semanas del alcalde, Pablo Ruz, y la responsable municipal de Educación con las familias afectadas y el Consell.

Familias y alumnos a las puertas del colegio Princesa de Asturias, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

La reivindicación de los padres y madres siempre fue la misma: que sus hijos pudieran continuar su itinerario educativo en el Victoria Kent, centro con el que el colegio había trabajado durante el curso la transición a Secundaria y donde, además, muchos alumnos tienen ya escolarizados a sus hermanos.

Ante la amenaza de cambiarse esta hoja de ruta, los padres denunciaron entonces que el cambio llegaba con muy poco margen para reorganizar el proceso educativo de sus hijos. Además de la cercanía del Victoria Kent respecto al colegio, defendían que durante todo el curso los alumnos habían participado en actividades de convivencia con ese instituto, habían realizado visitas para conocer las instalaciones e incluso habían preparado el recorrido a pie hasta el centro para facilitar la adaptación al nuevo ciclo educativo.

A ello se sumaba la situación de numerosas familias con varios hijos escolarizados en el Victoria Kent, circunstancia que convertía el mantenimiento de la adscripción en una cuestión también organizativa para muchos hogares.

49 plazas

Las movilizaciones de las familias y la mediación del Ayuntamiento llevaron finalmente a la Conselleria de Educación a habilitar inicialmente 49 plazas en el instituto para atender la demanda del alumnado procedente del Princesa de Asturias. Sin embargo, aquella decisión no cerró completamente el conflicto, ya que durante el proceso de adjudicación todavía quedaron estudiantes pendientes de obtener la plaza solicitada.

A mediados de junio el alcalde, Pablo Ruz, explicaba que 42 alumnos ya tenían confirmada su matrícula en el Victoria Kent y que permanecían entre seis y siete casos pendientes de resolución. En aquel momento, el Ayuntamiento se mostraba optimista y confiaba en que los ajustes previstos dentro del proceso de admisión permitieran atender también esas últimas solicitudes.

El propio alcalde defendía entonces que el Consistorio había trabajado directamente con la comunidad escolar para conocer la situación individual de cada expediente, ya que la normativa de protección de datos impedía al Ayuntamiento acceder a toda la información del procedimiento administrativo gestionado por la Conselleria.