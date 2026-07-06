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Compromís carga contra el bipartito de Elche por vetar el debate sobre el ruido de los aviones del aeropuerto en Torrellano

La formación valencianista denuncia que el equipo de gobierno le ha impedido tramitar en la junta de distrito una propuesta sobre el impacto acústico de la terminal

Un avión despegando visto desde una calle de Torrellano.

Un avión despegando visto desde una calle de Torrellano. / Matías Segarra

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María Pomares

María Pomares

Elche

De veto a un debate sobre una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos y vecinas de Torrellano. De eso acusa la portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, al bipartito de PP y Vox, con su alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza. Todo después de que, como asegura Díez, el equipo de gobierno haya impedido a la formación valencianista tramitar en la junta de distrito de Torrellano prevista para este lunes una propuesta para minimizar el ruido de los aviones en la pedanía, en lo que tachan de “decisión injustificada”.

Un avión despegando en el aeropuerto Miguel Hernández, Torrellano al fondo

Un avión despegando en el aeropuerto Miguel Hernández, Torrellano al fondo. / ANTONIO AMOROS

Moción

Díez indicó que “no es una sorpresa que el alcalde trate de coartar este debate en la junta de este martes si tenemos en cuenta que tanto PP como Vox votaron en contra de la moción que Compromís defendimos en el mes de abril en el pleno para pedir al Ministerio de Transportes que aplique el Plan de Acción contra el Ruido del aeropuerto Alicante-Elche y minimizar así el impacto acústico que el aeródromo genera en las pedanías del entorno”.

Varias cuestiones pendientes

En este sentido, la portavoz municipal señaló que “Pablo Ruz trata de ponerse muchas medallas con las pedanías, pero la realidad es que la ciudadanía se siente engañada en cuestiones como el centro de salud de Torrellano, que Ruz prometió y del que ahora reniega; con la gestión de las campas, ya que más allá de un cierre simbólico -y en una carpa que sigue llena de vehículos y que ahora ocupan el camino adjunto- no hay ningún trámite aprobado en la recta final de mandato o el centro social del Altet, del que no hay ninguna noticia”.

Una imagen con la que los vecinos denuncian que hay coches aparcados fuera de la campa clausurada.

Una imagen con la que los vecinos denuncian que hay coches aparcados fuera de la campa clausurada. / INFORMACIÓN

Centro de salud

Mientras, el representante de Compromís en la junta de distrito de Torrellano, Víctor Moreno, puso el foco en que “es lamentable que una vez más PP y Vox impidan el debate de una medida que es buena para nuestros vecinos y vecinas, ya que hay que recordar que previamente ya nos vetaron una propuesta para exigir el centro de salud de Torrellano, aunque posteriormente no han tenido más remedio que permitir a las asociaciones registrar iniciativas con el mismo fin”.

Esther Díez, en un pleno

Esther Díez, en un pleno. / Áxel Álvarez

Pagos de fiestas

Moreno afirmó que, “de nuevo, se constata el timo que son estos órganos que Pablo Ruz vendió a bombo y platillo y que ni sirven para llevar a cabo actuaciones transformadoras, que se limitan a pagar gastos de fiestas que antes cubría la propia concejalía, donde muchas de las inversiones las decide el presidente de manera unilateral y en los que, como comprobamos una vez más, ni siquiera se permite que haya un debate democrático sobre los asuntos de interés”.

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Trabajo por delante

Finalmente, hizo hincapié en que, “a pesar de los impedimentos de Pablo Ruz, desde Compromís seguiremos trabajando para defender las actuaciones necesarias de Torrellano y, en este caso en particular, defendiendo la importancia de que apliquen las medidas que reduzcan el ruido de los aviones, frente aquellos que sólo piensan en ampliar el aeropuerto para beneficiar a unos pocos poderes económicos en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía”.

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