La Dama de Elche: la nueva influencer entre los más jóvenes

Las creadoras de contenido, LolaLolita y SofíaSurferss, son nombradas "damas de honor" de la escultura más importante de Elche. Hasta el extremo de que el 3 de agosto, en el Centro de Congresos, tendrá lugar la gala de nombramiento de caballeros y damas de honor de la Dama de Elche, en la que se reconocerá la labor del comisario jefe de la Policía Nacional, Pedro Montore, como caballero de la Real Orden, y como damas, a las jóvenes ilicitanas LolaLolita y Sofía Moreno.Un acto que se celebrará justo el día antes de la conmemoración del hallazgo del busto íbero, que apareció en La Alcudia el 4 de agosto de 1897. Así, ese día se llevará a cabo un acto a las 11 horas en la Plaza Nieves Piñol de Torrellano y la visita a La Alcudia a las 20 horas.

Exposición

Además, en el marco de ese 129 aniversario, la Real Orden de la Dama de Elche también ha programado una serie de actividades culturales que fomentan el aprendizaje histórico y la comprensión de uno de los hallazgos más emotivos de la ciudad. Este jueves 9 de julio, a las 20 horas, tendrá lugar en el centro Cultural Las Clarisas la exposición "Llévame contigo", después de que, en 2019, los periodistas Javier Muñoz y Antonio Sánchez pusieran en marcha la iniciativa #LaDamadeElcheViajera, animando a todos los ilicitanos a llevar una reproducción de la dama en sus viajes, fotografiándola en diferentes lugares.

Cartel "Llévame contigo" de la exposición del jueves 9 de julio / INFORMACIÓN

Photocall

Esta exposición reúne una selección de esas fotografías y se plantea, desde el concepto de "arqueología del sentimiento", una nueva forma de entender el patrimonio donde lo más importante no es solo el valor histórico del objeto, sino también el vínculo emocional que se genera con las personas. A través de estas imágenes, se descubre cómo la Dama sigue estando muy presente, actuando como embajadora de Elche y de la cultura mediterránea. El acto, además, contará con un photocall que reproduce la furgoneta Citroën que trajo a la Dama a Elche en 1965 y se repartirán pegatinas con la Dama viajera, para que siga recorriendo el mundo entero.

Visitas

Una de las misiones más importantes de la Real Orden, según explica la presidenta, Mari Carmen Pérez Cascales, es informar a los ciudadanos de la cultura ibera y la historia de Elche a través de visitas a centros escolares o centros ocupacionales. Los mecanismos que emplean para hacer llegar este mensaje a los oyentes depende de la madurez intelectual y las condiciones de cada grupo, de manera que proyectan una representación visual y gráfica que explica el descubrimiento del busto y posteriormente acaban con la aparición de la Dama Viviente que interactúa con ellos resolviendo las preguntas del público.

La visita de la RODE junto a la Dama Viviente en el Centro Ocupacional de Altabix el viernes 3 de julio / INFORMACIÓN

Restauración

También realizaron una visita al colegio Dama d'Elx, ya que se encargaron de restaurar una de las reproducciones de la Dama que adornaba la ciudad en el año 2006, e interactuaron con los estudiantes resolviendo dudas ante la Dama Viviente.

La Dama Viviente junto a los alumnos del colegio Dama d'Elx / INFORMACIÓN

Regreso de la Dama

El regreso de la dama de Elche a su ciudad natal continúa siendo un tema crítico entre la ciudadanía ya que, según afirma Mari Carmen Pérez Cascales, "hay buena voluntad política, como siempre, porque no hay ningún partido de los que están representados en nuestro Ayuntamiento que no propicie ni pida el regreso de la dama aunque sea temporal, pero la realidad es que no se ha avanzado absolutamente nada en ese camino."

Balconadas de El Raval

La Real Orden cuenta con la colaboración de las Balconadas de El Raval, una exposición de arte al aire libre, donde los vecinos y vecinas y los artistas locales exhiben sus obras de manera anónima representando las tradiciones culturales de Elche. Este es el tercer año que la entidad se encarga de conceder tres premios a la Mejor Interpretación de la Dama. El primero de ellos fue realizado por el pintor eldense Alejandro Torres, que recibe el nombre de "Un paseo por l'Alcúdia" y será la imagen que decorará la felicitación de Navidad.

"Un paseo por La Alcudia", obra realizada por el artista Alejandro Torres / INFORMACIÓN

Segundo premio

Reme Gómez ha conseguido el segundo premio por su obra "La dama exiliada", que desarrollará la historia de la obra en el acto celebrado el 3 de agosto.

Cartel "La Dama exiliada" de Reme Gomez / INFORMACIÓN

El tercer premio corresponde a María Teresa Muñoz por "La Dama y el Misteri a través de la mirada de un niño", que se usará como referencia para el cuento del año que viene. Además, la autora del cartel será quien realice el resto de dibujos del manga. El cuento de este año, "La niña del círculo de piedra", será repartido en el acto del 4 de agosto en Torrellano y en su posterior visita a La Alcudia.

Cartel "La Dama y el Misteri a través de la mirada de un niño" realizado por María Teresa Muñoz / INFORMACIÓN

Aniversario

Desde la fundación, y como altavoz por parte de todos los ilicitanos, se reclama el regreso de la Dama cuanto antes: "El 130 aniversario, que es el año que viene, podría ser un buen motivo para que nos la cedieran temporalmente y estuviera con nosotros", sentencia Mari Carmen Pérez Cascales.