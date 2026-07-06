Elche avanza en los estudios previos de la contrata del bus pero abre la puerta a la prórroga del servicio

A menos de medio año de que venza el contrato del servicio de autobús tanto en el casco urbano como en las pedanías, no parece que vaya a quedar otra que no sea la prórroga de la concesión. Entre otras cosas, porque en la junta de gobierno del pasado 18 de junio se preadjudicó a la UTE CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente SL – Ingeniería y Estudios Mediterráneo SLP el contrato del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de prestación de servicio público y el estudio de viabilidad y, más allá del tiempo que se tarde en formalizar la adjudicación definitiva, en los pliegos se da un plazo de ejecución de cinco meses, a lo que se suma el tiempo previsto para alegaciones y reclamaciones. “Es obligación del concesionario seguir prestando el servicio hasta el nuevo contrato”, se limitaron a señalar desde el bipartito de PP y Vox, preguntados por esta cuestión. “Se materializa normalmente con prórroga”, apostillaron, ni añadir nada más al respecto, y dando naturalidad a la posibilidad de que la entrada en vigor del contrato se retrase.

Un autobús, en la zona de la UMH. / Áxel Álvarez

Las fechas

De hecho, la actual concesión administrativa, en vigor desde 2005, finaliza el 31 de diciembre de 2026, después de que en 2013, con el Gobierno local del PP de Mercedes Alonso, se autorizara una prórroga de la contrata con Autobuses Urbanos de Elche (Auesa) por siete años más, a cambio de reducir la aportación municipal, situada en unos 8 millones de euros, en 2,7 millones de euros hasta 2017, pero, como contrapartida, con el compromiso de la concesionaria de incorporar mejoras en líneas y en marquesinas. A ello se suma que, para las pedanías del Camp d’Elx, hay un contrato de emergencia, con una duración máxima de dos años, suscrito con la misma mercantil el 26 de diciembre de 2024, con lo que el fin se produciría el 26 de diciembre de este año.

Anuncio previo, en enero

Fue a principios de año, se publicaba en la Plataforma de Contratación el anuncio previo, para, de este modo, cumplir con la legislación, en particular la europea, por las características del contrato, y poner en marcha toda la maquinaria de una tramitación que aseguran que se demoró por el cibertaque de agosto del año pasado. Tanto es así que el bipartito de PP y Vox, con el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, siempre han quitado hierro a la posibilidad de que se pudiera prorrogar la concesión, pese a que, desde que el PP y Vox accedieron al Gobierno local, se sabía que la contrata vencía a finales de este año. Es más el expediente de contratación para adjudicar los estudios previos se activó en la junta de gobierno del 26 de enero, y no fue hasta el pasado 18 de junio cuando se llevó a la sesión la clasificación de ofertas, dentro de un proceso con un presupuesto base de licitación de 199.984 euros.

Presentación a los medios de comunicación de la prueba con el autobús articulado en Elche, que tiene capacidad para hasta 125 pasajeros / V. L. Deltell

Las empresas

En total, a este proceso se han presentado siete empresas, pero cuatro fueran propuestas para ser excluidas, en unos casos por no haber alcanzado el 50% de la puntuación en el conjunto de criterios cualitativos; en otro al no haber atendido al requerimiento efectuado de justificación de oferta incursa en baja temeraria; y la cuarta por no haber justificado suficientemente la viabilidad de su oferta. Así las cosas, se ha propuesto a la UTE CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente SL – Ingeniería y Estudios Mediterráneo SLP, como la oferta mejor valorada.

Más de 400 millones

A expensas de lo que establezcan los diferentes estudios, el valor estimado del contrato se situó en enero en 400,4 millones de euros, aunque el plan anual de contratación pública del Ayuntamiento de Elche para 2026 que aprobó la junta de gobierno local en la última sesión celebrada el año pasado, la del 30 de diciembre, el presupuesto base de licitación se rebaja hasta los 295,8 millones de euros. En cuanto a la duración, se habla de diez años, prorrogables por cinco más.

Uno de los autobuses urbanos de Elche. / Matías Segarra

Solapes

Por lo que respeta a los estudios previos, los pliegos se escudan en que, “durante todos estos años de ejecución de los contratos actuales, además de la propia evolución de la población y la trama urbana, se han ido produciendo solapes de líneas, tráficos compartidos con otros servicios públicos, y, por tanto, la configuración actual del servicio, fruto de la evolución histórica, precisa que se elabore una propuesta de racionalización y modernización de la actual concesión mediante el diseño de un modelo basado en criterios de racionalidad económica y sostenibilidad, suficiencia y calidad del servicio”. Una necesidad que no sólo se circunscribe al bus en el casco urbano y las pedanías, también al servicio de taxi compartido y el tren turístico.

Un bus por el centro de Elche. / Áxel Álvarez

Encuestas y entrevistas

Para ello, y además de estudiar las actuales concesiones de Elche y otras que puedan tener influencia en el bus, la adjudicataria debe analizar las líneas y la situación de la actual empresa, proponiendo una ordenación, modernización y racionalización de la concesión. Es más, se apunta a la necesidad de hacer encuestas entre los usuarios y usuarias para ver orígenes, destinos e itinerarios, pero también entrevistas con los operadores actuales y hasta con representantes vecinales, según los pliegos. Incluso se señala la necesidad de solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.

De microbuses a vehículos articulados

Aunque los documentos previos no están, el bipartito ya ha venido avanzando algunas de las cuestiones que quiere introducir en la nueva contrata, como los microbuses en aquellas partidas rurales de Elche donde hasta ahora no llegaba el transporte público, como Ferriol, Vallongues o Santa Ana, donde hasta ahora se hacía inviable que entrasen vehículos ordinarios por la poca demanda y las dificultades que presentan algunos caminos. También en abril se hicieron pruebas con un autobús articulado eléctrico de 18 metros con el objetivo de analizar su posible incorporación al futuro servicio de transporte urbano, cuya adjudicación se enfrenta al hándicap de que en mayo de 2027 hay elecciones, por lo que el equipo de Pablo Ruz no está en disposición de apurar en exceso los tiempos si no quiere sustos.