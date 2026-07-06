Elche se da un mes y medio para preparar el proyecto de demolición del bloque 8 de San Antón

Un paso administrativo más para que lo que un día fue el hogar de decenas de familias en el barrio de San Antón de Elche termine en el suelo y quedándose solo, efectivamente, como una huella en la memoria. La empresa pública Pimesa ha adjudicado el contrato de redacción de la demolición del bloque 8 y da como máximo un mes y medio a la empresa adjudicada, (Bimobra S.L), que fue la afortunada entre las cinco aspirantes, para que complete el proceso con el encargo también en este plazo de desarrollar el estudio de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos.

Tal y como expuso el Ayuntamiento este lunes, el contrato contempla la redacción del proyecto de demolición completo del edificio, que servirá de base para la futura licitación de las obras. Apuntan a una actuación en dos fases. La primera consistirá en los trabajos previos necesarios para acceder al inmueble y recuperar los objetos personales y enseres que todavía permanecen en las viviendas, como ya se hizo semanas después de abril de 2025 tras el desalojo de urgencia por riesgo de colapso tras la alerta de una vecina apuntando a varias grietas notables.

Fases

La segunda fase comprenderá la demolición integral del bloque, mediante técnicas de demolición selectiva que permitan una adecuada gestión de los residuos, favoreciendo el reciclaje y la reutilización de materiales, además de garantizar la retirada segura de los elementos potencialmente peligrosos. De ahí que sea un proceso meticuloso que se ha seguido también con otros ejemplos en la zona como el bloque 11 y 13, sectores que ahora se han quedado como solares limpios a la espera del futuro desarrollo urbanístico dentro de los planes de regeneración urbana del barrio.

Posteriormente y una vez adjudicado el contrato, y desarrollado el proyecto, la empresa pública licitará los trabajos de demolición a los que le seguirá la construcción del bloque de las 45 viviendas para realojar. En esta fase previa a la ejecución el contrato se eleva a 21.803,31 euros, más IVA, y el Consistorio habló de un plazo total de ejecución de ocho meses y un periodo de garantía de un año donde se incluye la dirección de obra. Desde el Ejecutivo local defendieron también la profesionalidad de la empresa por ser que mejor puntuación obtuvo en la valoración técnica y en la oferta técnica al tener larga trayectoria en proyectos de demolición y obra civil.

Ahora quedaría esperar a que efectivamente el Ayuntamiento arrase con el edificio en estado ruinoso, teniendo en cuenta que desde aquel fatídico desalojo por la noche hace un año y tres meses ha pesado sobre los propietarios la losa de la incertidumbre, sin saber cómo volver a reconstruir una vida con apenas medios, y haciendo cada día un ejercicio para tratar de dejar de aferrarse a sus pisos todavía en propiedad. De ahí que se encuentran con una sensación agotadora que les llega a quitar el sueño, narran, por vivir intranquilos en un lugar temporal sin saber si las últimas pertenencias que les quedaban han sido saqueadas.

Por eso los propietarios reciben con cierta tranquilidad el avance burocrático para el derribo, que irá acompañado previamente de una retirada definitiva de enseres. Eso sí, hay quienes tienen la sensación de que el proceso se podría haber aligerado más y que, por tanto, llega tarde, como Rosa Ana González, vocal de la asociación vecinal San Antón Quiere Vivir y una de las propietarias afectadas. Explica que la empresa pública les ha explicado que cuando llegue el momento se pondrán en contacto con todos los antiguos residentes para que trasladen qué quieren recuperar de sus viviendas, aunque tendrán que ser objetos livianos que no comprometan la seguridad de los especialistas que accedan a los inmuebles.

Esta vecina reconoce que tuvo suerte porque pudo llevarse buena parte de sus cosas pero que no todos tuvieron la misma fortuna porque los bomberos no localizaban ciertos elementos. Uno de los aspectos que más le preocupa es que su vivienda siga expuesta.

Solar resultante tras la demolición de bloques en San Antón / AXEL ALVAREZ

"Me duele saber que mi casa está abierta y que cualquiera ha podido entrar. Sigue siendo mi casa porque todavía no he firmado la nueva vivienda y donde vivo ahora continúa siendo un alojamiento provisional", señala mientras traslada que el último saqueo del que tiene constancia fue ya hace tres o cuatro meses cuando se cerraron accesos. En todo este tiempo, exponen los residentes, se ven persianas medio abiertas que antes no lo estaban, lo que les da a pensar que sigue colándose gente a los pisos.

Miedo

Esta residente, por su situación de vulnerabilidad, fue una de las primeras personas en acceder a una vivienda provisional, con futura posibilidad de compra, y tuvo que empezar una vida desde cero con ayuda de su hija y de los 1.200 euros que recibió del Ayuntamiento en la partida específica para compra de enseres que, de antemano, valora como muy insuficiente, porque el lugar al que se trasladaba era un piso nuevo pero virgen con apenas equipamientos. Si bien, expone que en su caso tuvo predisposición de entidades como la fundación Conciénciate que le donó un colchón nuevo y un somier para al menos tener, además de un techo, un lugar de descanso.

Desgaste emocional

Más allá del cambio de aires y la cuestión material, esta residente asegura que el desgaste emocional sigue siendo enorme. "Muchos propietarios estamos en tratamiento psicológico. Necesitamos que vacíen el edificio para poder seguir adelante. Yo necesito ver el derribo y saber que nadie volverá a entrar en la intimidad que durante 25 años fue mi casa".

Por otra parte, expone que su intención es adquirir una vivienda en el barrio pero se ha topado con que la situación económica se ha agravado por el desalojo ya que todos los ahorros que tenía han ido dirigidos a acondicionar las viviendas provisionales. A este respecto, le tranquiliza que la empresa pública les haya comunicado a los propietarios que se estudiará caso por caso para tratar de flexibilizar los pagos y que los propietarios puedan acceder a un nuevo piso con garantías.