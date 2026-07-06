El PSOE de Elche propone inspectores que vigilen la nueva contrata de zonas verdes

El PSOE de Elche le reclamó este lunes al bipartito de PP y Vox que refuerce el control sobre la futura contrata de parques y jardines con la creación de plazas específicas de inspectores municipales que supervisen el cumplimiento del servicio. La propuesta llega apenas unos días después de que la junta de gobierno aprobara de forma definitiva la adjudicación del contrato a STV Gestión SL, que asumirá el mantenimiento de la mayor parte de las zonas verdes del municipio.

El portavoz socialista, Héctor Díez, considera que el Ayuntamiento debe dotarse de personal encargado de fiscalizar la contrata valorada en 18,5 millones de euros para un periodo inicial de tres años, prorrogable por otros dos hasta alcanzar los 30,3 millones. Según Díez, el propio pliego establece que será la Administración local la responsable de vigilar que la empresa adjudicataria preste el servicio conforme a las condiciones pactadas, directamente o mediante personal habilitado para ello.

Obligaciones

En este sentido, Díez recordó que, hasta ahora, el mantenimiento de las zonas verdes había sido un servicio esencialmente municipal y que el Consistorio no dispone de inspectores específicos para esta materia, a diferencia de lo que ocurre en otros servicios, como el de limpieza. Por ello, defendió la creación de estas plazas para garantizar que la nueva concesionaria cumple con las obligaciones fijadas en el contrato.

La empresa gestionará 120 hectáreas de parques, jardines, rotondas, medianas, zonas infantiles, parques caninos y otros espacios verdes repartidos entre el casco urbano y las pedanías, con una plantilla inicial de 69 trabajadores.

Como ya apuntó el Ejecutivo local, el objetivo es que el servicio entre en funcionamiento a principios de agosto e incluya, entre otras mejoras, un plan de choque inicial, un servicio de urgencias las 24 horas y la digitalización del mantenimiento para elaborar un inventario georreferenciado de todas las zonas verdes del municipio, así como un catálogo completo de especies vegetales.

Se implantará, además, un software conectado con el Ayuntamiento que permitirá conocer en tiempo real los trabajos que se realizan, dónde se ejecutan y su estado, mejorando el control y la planificación del servicio.

Además de crear esta figura, desde la oposición también reclamaron que se realice con la máxima transparencia el proceso de contratación de los cerca de 70 trabajadores que incorporará la empresa adjudicataria, de manera que cualquier ilicitano pueda optar a esos puestos "en igualdad de condiciones".

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

La segunda reivindicación que elevaron apunta a que el contrato no produzca una merma en la plantilla municipal destinada al servicio de jardines. Díez pidió que para que no se debiliten las brigadas todas las vacantes por jubilación se cubran para evitar una reducción progresiva del personal público, que es quien se va a encargar de los jardines y huertos del centro histórico, una vez entre en funcionamiento la nueva concesión.

Mantenimiento

El portavoz socialista justificó estas propuestas asegurando que la situación de las zonas verdes durante la presente mandato evidencia la necesidad de un mayor control. "Durante estos tres años la falta de mantenimiento ha sido más que evidente". Criticaron que las plazas y los jardines de los barrios están muy dejados y que las quejas ciudadanas son constantes.