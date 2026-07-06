Cuenta atrás para el Misteri d'Elx: entradas entre los 10 y los 60 euros para los ensayos de agosto

El Patronato del Misteri d'Elx pondrá en marcha esta semana la venta de entradas para las representaciones de agosto de 2026. La preventa para los socios protectores comenzará este miércoles, 8 de julio, mientras que la venta general se abrirá el viernes 10 de julio. Por su parte, la taquilla de la Casa de La Festa iniciará la venta presencial el lunes 13 de julio, a partir de las 10 horas.

Las localidades podrán adquirirse a través de la página web oficial del Misteri d'Elx, que enlaza con la plataforma de venta de El Corte Inglés, así como en la propia web de la cadena y en cualquiera de sus centros comerciales. Desde el 13 de julio también estarán disponibles en la taquilla de la Casa de La Festa, situada en la calle Major de la Vila, número 27. El horario de atención será de lunes a jueves, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, mientras que los viernes únicamente abrirá en horario de mañana, de 10 a 13.30 horas.

Descuentos

Los socios protectores dispondrán de un periodo de preventa exclusivo, al que podrán acceder mediante el código numérico personal de su carné de protector.

Además, disfrutarán de un descuento del 10 % en la compra de las entradas, de ahí que durante los últimos años el Patronato haya fomentado esta figura que conlleva ciertos incentivos, como este acceso anticipado a la compra de entradas, descuentos también para productos oficiales del Misteri, visitas guiadas a los espacios museísticos de La Festa, además de recibir publicaciones, material conmemorativo e información periódica de las actividades organizadas por el Patronato.

El organismo busca a través de esta figura busca implicar a la ciudadanía en la conservación y promoción del Patrimonio de la Humanidad mediante una aportación anual de 40 euros para adultos y 20 euros para menores de 16 años.

Así ha sido la Prova de l'Àngel en el Misteri d'Elx 2025 / Matías Segarra

Acceso gratuito

Como ocurre cada año, las representaciones del 14 y 15 de agosto son de acceso gratuito hasta completar aforo en la basílica de Santa María para celebrar La Vespra y La Festa entre la intensa jornada de la Roà y el día de la patrona. Eso sí, hay una parte de la población que prefiere asegurarse una localidad y ahorrarse, dentro de lo posible, contemplar el drama asuncionista en las horas centrales de calor.

Por ello, el hecho de acudir a los ensayos previos, con entrada, es una opción que también valoran ilicitanos y visitantes los días 11 y 12 de agosto, a las 22.30 horas, o el 13 de agosto, cuando la representación se iniciará a las 17.30 horas.

Precios

Los precios son variables, y van desde los 10 euros hasta los 60, según el día elegido y la zona. La nave central es el lugar más privilegiado, con base en la tarifa de las localidades, que tendrán un coste de 45 euros para las funciones de los días 11 y 12 de agosto, mientras que ascenderán a 60 euros para la representación del día 13.

Las entradas para el balcón tendrán un precio de 25 euros los dos primeros días y de 35 euros en el tercer ensayo. El corredor-balcón costará 15 euros los días 11 y 12, y 25 euros el día 13. Por su parte, las localidades del corredor-balcón Puerta Mayor mantendrán un precio único de 10 euros para las tres representaciones, mientras que las del crucero costarán 25 euros en las funciones nocturnas y 35 euros en la representación del 13 de agosto.