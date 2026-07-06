El pabellón inclusivo de Elche incorpora un ninot que rompe barreras

El pabellón inclusivo Sara Marín y María Díez de Elche estrenó este lunes un nuevo símbolo de inclusión. El ninot indultado de la Hoguera del Raval de este año, que representa a un deportista en silla de ruedas, ha quedado instalado de forma permanente en las instalaciones deportivas tras ser elegido por unanimidad por las Reinas y Damas de las Fiestas durante la cremà del pasado 24 de junio.

La figura formaba parte de la hoguera que se plantó en junio en el solar junto a la iglesia de San Juan dedicada a la Capital Mediterránea del Deporte. A diferencia del monumento infantil que hacia un llamamiento a que los niños y niñas puedan cumplir sus sueños, este conjunto más grande de 7,2 metros del artista José Manuel García Esquiva llevaba el lema “En la vida como en el deporte”, materializándose con una composición de colores vivos que incorporaba referencias a varias disciplinas. Entre esas figuras que representaban el movimiento, la competición y el esfuerzo físico aparecían deportistas en acción sobre plataformas que ponían en valor modalidades como el ciclismo, la carrera y otras prácticas deportivas como el kárate, además de un médico simbolizando la importancia del ejercicio para la salud.

Si bien, el deportista en silla de ruedas era de los personajes que más predominaba. Precisamente en esta nueva ubicación, tras el viaje desde El Raval hasta Carrús, la imagen ha sido rescatada por el mensaje que transmite sobre el deporte inclusivo. "El deporte no tiene barreras y la única meta es la voluntad y el coraje", apuntaba la Reina Mayor saliente, Nuria Tejero, destacando que el objetivo era que el ninot se convirtiera en "un símbolo para todas las personas que pasen por este pabellón".

Ninot indultado de la Hoguera de San Juan del Raval que representa a un jugador de baloncesto adaptado / INFORMACIÓN

Durante la entrega de la escultura, a la que asistió la concejala de Festejos, Inma Mora; el edil de Deportes, José Antonio Román; la concejala de Discapacidad, María Bonmatí; y las representantes festeras, Mora subrayó que el pabellón "refleja perfectamente el compromiso que tiene este gobierno municipal con la inclusión en todos los ámbitos" agradeciendo la elección por el mensaje que transmite.

Reconocimiento

Por su parte, Román enfatizó que la instalación del monumento infantil es un reconocimiento al deporte adaptado y, especialmente, al club ilicitano de baloncesto en silla de ruedas, al que definió como el más antiguo de España en esta modalidad y un referente del deporte inclusivo, partiendo de que la propia infraestructura se inauguró el pasado 27 de marzo con una competición de baloncesto adaptado. Asimismo, el responsable de Deportes recordó que iniciativas como esta representan los valores que han llevado a Elche a ostentar la citada Capitalidad.

Avance

Por su parte la concejala de Discapacidad, María Bonmatí, también valoró positivamente que el ninot represente a una persona con discapacidad porque, a su juicio, simboliza el avance de Elche hacia "una inclusión real" y que, por tanto, contribuye a seguir construyendo una sociedad más inclusiva.