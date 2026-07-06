Mascotas
“Me prometiste un hogar… y me fallaste”: llamamiento urgente en Torrellano para encontrar hogar a un gatito abandonado
Una asociación animalista pide una familia responsable para un cachorro que necesita estabilidad tras quedarse sin la familia prometida
Una asociación de protección animal ha lanzado un llamamiento urgente en Torrellano para encontrar acogida o adopción a un gatito que necesita una familia estable. El aviso, difundido en redes, denuncia que el animal fue sacado de la calle con la promesa de una segunda oportunidad, pero la persona que debía hacerse cargo finalmente se habría echado atrás.
El cartel de ACOFAL (Asociación Colonias Felinas Alicante) utiliza un mensaje directo y emocional: “Me prometiste un hogar… y me fallaste”. La asociación recuerda que un animal no es un objeto y que adoptar o acoger implica una responsabilidad real, no una decisión impulsiva.
“No soy un objeto”
En la publicación se insiste en que el gatito se encuentra en acogida temporal, pero necesita una familia “de verdad” que no vuelva a fallarle. El mensaje apela a la responsabilidad de quienes se comprometen a cuidar de un animal y después desaparecen o dejan de responder.
“No soy un objeto. Soy un ser vivo que siente. Tu decisión tiene consecuencias”, señala el cartel, que pide pensar antes de prometer una adopción o una acogida.
Contacto para ayudar
La asociación solicita una acogida o adopción urgente para cambiar la situación del animal. Las personas interesadas pueden escribir al teléfono que aparece en el cartel.
El llamamiento concluye con una idea clara: el gatito solo necesita amor, estabilidad y respeto. Una segunda oportunidad que, esta vez, sea definitiva.
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