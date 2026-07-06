Voluntarios del CEU de Elche reforman aulas y revisan la salud bucodental de niños en Senegal

Construir aulas para ampliar las oportunidades educativas de cientos de niños y mejorar su salud desde la prevención. Con ese doble objetivo, profesores y estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche participan desde el 30 de junio en una nueva expedición solidaria a Senegal, donde permanecerán hasta el próximo 15 de julio desarrollando proyectos educativos, sanitarios y comunitarios en la región de Bignona, al sur del país africano.

La misión forma parte de una nueva edición de CEU Senegal Project y está integrada por veinte voluntarios, ocho profesores y doce estudiantes de los campus de Elche y Valencia, pertenecientes a las titulaciones de Enfermería, Medicina, Veterinaria, Magisterio, Derecho, Odontología, Empresa y Comunicación Audiovisual.

Docentes

Del campus ilicitano participan los profesores Gonzalo Lizán, médico y docente del Grado en Fisioterapia; Amelia Martínez, de Magisterio; María Dolores Austro, de Odontología, y Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería. Junto a ellos viajan tres estudiantes de Elche, dos del Grado en Enfermería y uno de Odontología.

Una de las revisiones a menores senegaleses por parte de alumnos del CEU de Elche y Valencia / INFORMACIÓN

Entre las principales actuaciones previstas este año destaca la construcción de una nueva aula de Educación Infantil, que permitirá ampliar el trabajo desarrollado durante los últimos años en los centros educativos de la región. Además, los voluntarios pondrán en marcha un espacio multifuncional en el liceo de secundaria con el que colabora el proyecto, reforzando unas infraestructuras educativas que llevan una década creciendo gracias a esta iniciativa de cooperación.

Revisiones

En paralelo, el equipo sanitario colaborará con el centro de salud local para realizar revisiones incluidas en la consulta del niño sano, actividades de promoción de la salud y talleres de higiene bucodental dirigidos a menores y sus familias. El objetivo es fomentar hábitos preventivos y reforzar la atención primaria junto a los profesionales sanitarios de la zona.

Coordinación

Tal y como explica la institución académica, la expedición está coordinada con escuelas, centros sanitarios, responsables locales y familias. Aunque existe una planificación inicial, las actividades se adaptan a las necesidades que plantea la propia comunidad y a las condiciones del entorno, un modelo basado en la escucha y la colaboración que ha definido el proyecto desde sus primeras ediciones.

Así las cosas, la escuela de verano volverá a ser otro de los pilares de la estancia. A través de ella docentes y estudiantes de Magisterio, Veterinaria y Comunicación Audiovisual organizarán actividades para los menores, intercambiarán experiencias con los docentes locales y ajustarán los contenidos a las propuestas de cada centro educativo para que las iniciativas respondan a la realidad cotidiana de las escuelas.

Primeros auxilios

Además de la atención sanitaria a la población infantil, el profesorado de Medicina, Enfermería y Odontología impartirá formación en urgencias y primeros auxilios a docentes de los colegios de la zona. Las sesiones proporcionarán conocimientos básicos para actuar ante situaciones frecuentes en centros donde el acceso inmediato a recursos sanitarios puede resultar limitado y estarán acompañadas por material didáctico elaborado por el propio equipo.

Alumnos del CEU de Elche pintan aulas en Senegal / INFORMACIÓN

"No se trata de llegar con soluciones, sino de conocer, escuchar y ver de qué forma podemos colaborar desde lo que sabemos hacer", reitera el profesor Gonzalo Lizán mientras explica que antes de poner en marcha cada actuación, los voluntarios mantienen reuniones con sanitarios, responsables educativos y representantes de la comunidad para identificar las prioridades.

Adaptación

En la misma línea Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería, destaca que trabajar en contextos complejos refuerza una concepción de los cuidados basada en la dignidad, la empatía y la capacidad de adaptación. A su juicio, la experiencia permite poner el conocimiento al servicio de otras realidades y supone un importante aprendizaje tanto en el terreno personal como profesional para docentes y estudiantes.

Coordinación

CEU Senegal Project está coordinado por el profesor Jesús María de la Llave Cuevas y comenzó hace algo más de una década, en 2015, con la primera misión universitaria en Bignona. Tres años después impulsó la creación de la Escuela de Kadiamor, que actualmente escolariza a 320 alumnos. Desde entonces, el programa ha permitido rehabilitar un liceo de secundaria y reformar otras dos escuelas de la región, consolidando una cooperación continuada entre la universidad y la comunidad local.

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Líneas

Según expone el CEU, las expediciones han mantenido estos años dos grandes líneas de actuación que van desde el apoyo a la atención primaria, la prevención y la formación sanitaria al impulso de proyectos educativos y la mejora de infraestructuras escolares. Al hilo, la incorporación progresiva de nuevas titulaciones ha ampliado el alcance comunitario de una iniciativa que cuenta también con la colaboración de la Fundación Mainel en labores logísticas y de apoyo institucional.