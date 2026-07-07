El CEU completa su Campus de Salud en Elche con la apertura de Medicina en septiembre

El CEU Cardenal Herrera abrirá el próximo mes de septiembre el Grado en Medicina en su campus de Elche, un paso que refuerza la orientación sanitaria que la Universidad ha consolidado durante más de dos décadas en la provincia de Alicante. La Generalitat Valenciana ha autorizado la implantación de un nuevo grupo de esta titulación en Elche, a partir de una ampliación de la memoria del grado que la CEU UCH ya imparte en sus campus de Valencia y Castellón.

La primera promoción contará con 50 plazas y cursará el primer año en las sedes universitarias de Capitolio y Reyes Católicos, en el centro de Elche. La implantación no supone la creación de un título oficial distinto, sino la extensión a una nueva sede del Grado en Medicina ya autorizado, con la misma estructura académica: seis cursos, 360 créditos ECTS y una progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas, la formación práctica y las competencias necesarias para el posterior acceso a la formación sanitaria especializada.

“La llegada de Medicina convierte al campus ilicitano en un espacio universitario especializado en Ciencias de la Salud dentro de la provincia de Alicante. La titulación se suma a una oferta que ya incluye Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología, y que ha ido creciendo de forma gradual en torno a la formación sanitaria, la práctica clínica, la simulación, la investigación aplicada y la relación con centros sanitarios del entorno”, asegura Álvaro Antón, vicerrector del campus ilicitano.

Un campus sanitario construido durante más de dos décadas

El recorrido del área de Salud en Elche comenzó con Enfermería, que se imparte desde hace 24 años y que este curso 2025-2026 ha graduado a su vigésima promoción. Fisioterapia cuenta ya con 22 años de trayectoria en el campus y ha celebrado la graduación de su decimoctava promoción. Odontología, implantada hace cuatro años, graduará a su primera promoción en el curso 2026-2027, mientras que Psicología inició su actividad en Elche durante el curso 2025-2026.

Con Medicina, el campus incorpora la titulación que completa el mapa de las grandes áreas sanitarias que la Universidad desarrolla en la ciudad. “Esta ampliación permitirá reforzar las relaciones docentes entre grados que comparten conocimientos científicos, clínicos y asistenciales, así como abrir nuevas posibilidades de trabajo conjunto en prevención, promoción de la salud, atención al paciente, investigación y formación práctica”, apunta Antón.

Para el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, la apertura de Medicina representa un momento relevante en la evolución del campus ilicitano. Según ha señalado, su puesta en marcha constituye “un hito de madurez académica y científica” para un proyecto universitario que lleva más de tres décadas creciendo junto a Elche. En su opinión, no se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar la capacidad de la Universidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad.

El vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, sitúa la apertura dentro de un crecimiento planificado de las titulaciones sanitarias y de los recursos docentes necesarios para impartirlas. “Medicina se incorporará a un campus que mantiene relaciones con hospitales, centros de salud, clínicas y otras entidades sanitarias de la provincia de Alicante, con las que ya se desarrollan actividades académicas, prácticas, proyectos de investigación y acciones de educación para la salud”, asegura.

Cincuenta plazas y grupos reducidos

La primera promoción de Medicina en Elche estará limitada a 50 estudiantes. Esta dimensión permitirá organizar la docencia en grupos reducidos y facilitar el seguimiento académico desde el primer curso, especialmente en las materias científicas, los seminarios, las prácticas de laboratorio y las actividades de simulación. El modelo se apoyará en tutorías, acompañamiento académico y contacto directo con el profesorado a lo largo de la titulación.

Higinio Marín vincula este planteamiento con una idea de exigencia universitaria que debe ir acompañada de apoyo al alumnado. El rector sostiene que la formación médica requiere estudio, contacto progresivo con la práctica y responsabilidad, pero también un seguimiento cercano. Desde este enfoque, el grupo de 50 alumnos permitirá combinar la exigencia propia de Medicina con las condiciones necesarias para que los estudiantes avancen en una carrera de seis años y elevada carga científica.

El primer curso se desarrollará en las sedes de Capitolio y Reyes Católicos, integradas en el campus urbano que la Universidad mantiene en el centro de Elche. Ambos edificios acogen actualmente docencia, laboratorios y espacios vinculados a titulaciones sanitarias, y concentrarán las materias básicas y las primeras actividades prácticas de la nueva promoción.

Simulación clínica y trabajo entre titulaciones

Uno de los hitos de la implantación será la creación de un Centro Avanzado de Simulación en el campus ilicitano. Este recurso permitirá recrear situaciones clínicas en entornos controlados para que los estudiantes entrenen procedimientos, comunicación con pacientes y familiares, razonamiento clínico, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar esas competencias a contextos asistenciales.

El campus ilicitano del CEU refuerza su apuesta por las Ciencias de la Salud con la llegada del Grado en Medicina. / INFORMACIÓN

La simulación se incorporará de forma progresiva a la formación y podrá plantear casos con diferentes niveles de complejidad. Tras cada ejercicio, los alumnos revisarán sus decisiones, analizarán errores y estudiarán junto al profesorado el procedimiento seguido. Además, el centro podrá acoger actividades compartidas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología, lo que permitirá trabajar desde los primeros cursos una realidad habitual de la asistencia sanitaria: la coordinación entre profesionales con competencias distintas.

La dirección académica del grado en Elche contará con Manuel Sureda González como vicedecano. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y especializado en Oncología Médica, Sureda ha desarrollado su trayectoria en los ámbitos asistencial, docente e investigador y ha participado en la introducción en España de técnicas avanzadas relacionadas con la inmunooncología. Entre sus funciones estará coordinar la implantación progresiva de los cursos, del profesorado y de los recursos clínicos de la titulación.

Ciencia, clínica y formación humanística

El plan de estudios combinará las materias científicas y clínicas con asignaturas de Antropología, Doctrina Social de la Iglesia e Historia. La Universidad sitúa esta formación dentro de una concepción de la Medicina que no se limita al conocimiento técnico de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, sino que incorpora las dimensiones personales, sociales y éticas de la atención sanitaria.

En este sentido, Marín ha defendido que formar médicos no consiste solo en transmitir conocimientos científicos y clínicos. Para el rector, la Universidad debe preparar profesionales capaces de comprender a la persona que hay detrás de cada enfermedad, afrontar las implicaciones éticas de sus decisiones y ejercer la Medicina desde el conocimiento, la responsabilidad y el cuidado de los demás.

Al claustro encargado de impartir el primer curso se incorporarán profesores con trayectoria académica, investigadora, clínica y empresarial en instituciones internacionales. Entre sus perfiles figuran experiencias vinculadas a la Universidad de Oxford, la Universidad de Michigan, el Hospital Mount Sinai y la compañía farmacéutica Pfizer, así como un catedrático de Salud Pública que dirige actualmente distintos proyectos de investigación.