El compositor Pepe Andreu será el pregonero de las Fiestas de Santa Pola

El compositor Pepe Andreu Garzón será el encargado de pregonar las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santa Pola el próximo 31 de agosto. Era la noticia mejor guardada que tenía el Ayuntamiento hasta que este martes al mediodía la alcaldesa, Loreto Serrano; la concejala de Fiestas, Nely Baile; y la pregonera de 2025, Lola Gadea, desvelaron su identidad desde el salón del Baluarte del Duque cuando salieron acompañadas por el galardonado, recibido con un intenso aplauso por la Corporación municipal, antiguos pregoneros y pregoneras, y las Reinas y Damas de las Fiestas de 2025, además de familiares y amigos.

Juventud

Por unanimidad reconocieron la carrera de uno de los músicos más destacados nacidos en la villa marinera. Serrano destacó, por su parte, que el Ayuntamiento buscaba un perfil que combinara juventud, proyección profesional y un fuerte arraigo al municipio. "Queríamos alguien con el perfil de Pepe, joven, que ha conocido mundo, que ama apasionadamente a Santa Pola. Él ya tiene el vínculo perfecto con Santa Pola y nos lo va a mostrar con el entusiasmo que desde el minuto uno me ha mostrado", señaló.

"Es un honor tremendo"

Tras conocer su nombramiento, el propio Andreu confesó que la propuesta le supuso "un shock tremendo", ya que considera que el mayor reconocimiento que puede tener un santapolero es ser pregonero. "Para mí es un orgullo muy grande y un honor tremendo, y también una responsabilidad porque represento al colectivo de la cultura de Santa Pola, y en especial el musical. Intentaré hacer un pregón que va a estar a la altura, y que espero y deseo que sea del gusto de todos los santapoleros", enfatizó.

El pregonero Pepe Andreu con la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano / INFORMACIÓN

El compositor reconoció que afronta el encargo con la misma ilusión que un gran concierto. "La noche antes nunca puedo dormir y no es por nerviosismo, sino por querer salir ya. Llevo diez días que me subo por las paredes. Estoy deseando ponerme a trabajar y ofrecer un espectáculo que sea digno de nuestro pueblo", expuso.

Trayectoria

En cuanto a su trayectoria, Andreu se formó en la Escuela de Música Mestre Alfosea, amplió estudios en el Conservatorio de Alicante, en París junto al trompetista Érik Aubier y posteriormente en Madrid. Integrante de la Joven Orquesta Nacional de España, dio un salto definitivo a su carrera como miembro del grupo El Bicho, con el que recorrió escenarios de España, Europa y América durante casi dos décadas, antes de continuar colaborando con Miguel Campello y otros artistas de referencia del panorama musical español.

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Además de su faceta como intérprete, Andreu ha desarrollado una intensa labor como docente, director y compositor, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de músicos y al crecimiento de diferentes bandas y escuelas de música. Por ejemplo, es autor en la villa marinera de la música del Himno Oficial de los Moros y Cristianos, una composición que forma parte del patrimonio festero, lo que evidencia el compromiso con la cultura local.