El derribo de El Progreso de Elche arrancará a finales de agosto y costará más de 170.000 euros

Otro paso más para dar carpetazo a una de las historias más negras del patrimonio ilicitano: la de la Sala de Venta de Agua de Nuevos Riegos El Progreso en Elche, que lleva ya ocho años apuntalada en plena plaza de la Constitución, tras el intento fallido de tirarla abajo para hacer una promoción de viviendas. Al final, el edificio acabara derruido, aunque la fachada se desmontará y se volverá a montar, retranqueada, eso sí, y manteniendo el patio interior, pero con un nuevo inmueble totalmente diferente y que, además, albergará oficinas municipales, probablemente de Urbanismo. Y precisamente eso es lo que va a adjudicar la junta de gobierno local este próximo jueves: el desmontaje de la fachada y el derribo del inmueble. La empresa encargada de los trabajos será Obras y Servicios P. Selva SL, por 171.783 euros, dentro de un proceso al que se presentaron cinco empresas. Los trabajos comenzarán a finales de agosto, tras las fiestas, y el plazo de ejecución es de tres meses. De hecho, el objetivo es que las obras de construcción puedan empezar en 2027.

Una vista del estado en el que se encuentra el edificio Nuevos Riegos El Progreso. / Áxel Álvarez

Por las fiestas

Este paso llega después de que el pasado mes de mayo la junta de gobierno local ya diera luz verde al proyecto de demolición del inmueble, y una semana después se hiciera lo propio con la licitación de las obras de desmontaje de la fachada por 213.000 euros, importe que, finalmente, se ha rebajado hasta los 171.783 euros, según los datos que ofreció este martes el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler. De hecho, inicialmente se apuntó a que el derribo podría iniciarse entre junio y julio, aunque, finalmente, se llevó el inicio de los trabajos a la segunda quincena de agosto. Un retraso que el alcalde, Pablo Ruz, justificó en mayo en la necesidad de no interferir en las fiestas con obras en pleno centro.

La imagen que presentará el exterior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Los trabajos

La actuación en sí contempla el desmontaje manual de la fachada protegida, y la recuperación y numeración de todos los elementos singulares, entre los que se cuentan frontón, cornisa, sillares, recercados de huecos y zócalo, para su posterior reposición. Asimismo, se deben conservar los muros medianeros y el muro que cae al patio, donde se recuperarán manualmente los huecos originales.

De hecho, el patio también cuenta con protección. En su momento se tramitó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para dotar de protección patrimonial a la fachada neoclásica que da a la plaza de la Constitución, con su composición, elementos y materiales, aunque retranqueada, y también al patio en su alineación actual, con su inclusión en el catálogo del plan especial de protección de edificios y conjuntos del término municipal de Elche. Eso implica que en el claustro se mantendrá el aljibe y el diseño de las ventanas que tenía en su momento, tal y como se aprecia en las imágenes que han venido mostrando desde el equipo de gobierno de cómo quedará el espacio tras la finalización completa del proyecto.

La imagen que presentará el interior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Catas

De forma paralela, se realizarán las catas arqueológicas y el estudio geotécnico necesarios para la construcción del nuevo edificio. Hasta el extremo de que será acabada esa intervención arqueológica cuando se iniciarán los trabajos, de ahí que Soler no se atreviera a dar plazos para el inicio de las obras, más allá de que será a lo largo de 2027. Sí dijo que, para ir adelantando, se quiere ir empezando con los pliegos para la ejecución de la nueva construcción. El propio alcalde incluso sostuvo a mitad de mayo que la idea era que los trabajos pudieran salir a licitación a finales de este año o principios de 2027

Cerramiento acristalado

Unos trabajos con un presupuesto estimado en estos momentos en 1,9 millones y que permitirán levantar un nuevo edificio con sótano, planta baja y cuatro alturas, con una superficie total construida de 920 metros cuadrados, con ascensor, escalera lineal, aseos en cada planta y cubierta a dos aguas con espacio técnico para instalaciones. Además, se incorporará un cerramiento acristalado contemporáneo retranqueado tras la fachada protegida.

La imagen que presentará el patio de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Urbanismo

Soler recordó que cada planta dispondrá de espacios diáfanos de aproximadamente 130 metros útiles, con posibilidad de compartimentación flexible mediante mamparas de vidrio para favorecer la iluminación natural, y apuntó que no está claro qué dependencias se trasladarán allí, pero sí dejo claro que Urbanismo tiene muchos puntos. Lo justificó en el hecho de que es una de las áreas municipales más dispersas por distintos edificios, aunque lo cierto es que Ruz siempre le ha atribuido a Francisco Soler el éxito de esta operación, bloqueada desde hacía años, cerrando, además, la compraventa por algo más de 900.000 euros, incluyendo la “indemnización” a la propiedad, para compensar la responsabilidad patrimonial. Por eso, trasladar allí una de las áreas que gestiona podría ser una especie de “premio”.

Desde septiembre de 2024

Fue en septiembre de 2024 cuando la Dirección Territorial de Cultura y Deporte de Alicante daba luz verde a los planes del Gobierno local de Elche, que pasaban por la compraventa del edificio tras alcanzar un acuerdo con los dueños, el retranqueo de la fachada, pero de forma que se conservara, aunque el interior se derribaría y se haría de nueva planta, y dependencias municipales allí, una vez que finalizaran las obras, que es lo que se va a hacer. Una vez firmada la compraventa, en diciembre de ese año, desde el Ejecutivo local apuntaban a que se quería que la ejecución empezara en 2025, y hasta se señalaba que la empresa municipal Pimesa se podría hacer cargo del proyecto. No se cumplió ninguna de las dos cosas. Ahora, tras retrasar el derribo unas semanas, el inicio de las obras apunta a 2027, año electoral.