Conmemoración
Elche rescata la memoria del eclipse de 1900
La muestra sobre el fenómeno vivido hace más de 100 años se podrá visitar hasta el mes de octubre en la Biblioteca Pedro Ibarra
El 29 de mayo de 1990 se presenció el primer eclipse solar documentado en la ciudad de Elche. Ahora, 126 años después, la Biblioteca Pedro Ibarra presenta una exposición bibliográfica titulada "Eclipse 1990", que permanecerá hasta el próximo mes de octubre, como conmemoración por uno de los acontecimientos científicos e históricos más importantes vividos hasta la fecha.
Acceso
La exposición es de acceso gratuito y puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 20.50 horas, y los sábados, de 9 a 12.50 horas. Esta iniciativa coincide con un momento glorioso dentro de la astronomía, ya que en España se podrá contemplar un eclipse total el próximo 12 de agosto de 2026, seguido de otro eclipse el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.
Exposición
La muestra permite descubrir cómo vivieron los ilicitanos e ilicitanas ese momento a través de una selección de libros, publicaciones científicas, periódicos, fotografías y documentos pertenecientes al fondo de la Biblioteca Pedro Ibarra. Entre ellos, destacan obras sobre astronomía de los siglos XVII al XX, crónicas publicadas en la prensa de la época y materiales recopilados en su día por el historiador Pedro Ibarra.
Eclipse total
Aquel eclipse supuso un importante impulso para la investigación astronómica. Las observaciones que se realizaron permitieron profundizar en el estudio de la corona solar y favorecieron el desarrollo de nuevas técnicas fotográficas y de análisis científico. Además, fue el primer eclipse total de sol filmado de la historia, gracias al británico John Nevil Maskelyne.
Pedro Ibarra
Los periódicos de ciudades como Madrid, Alicante, Valencia o Cádiz se encargaron aquel año de enviar a sus mejores corresponsales para cubrir este suceso. En el caso de la ciudad ilicitana, fue fundamental la labor del documentalista Pedro Ibarra, quien, consciente de la necesidad de conservar los testimonios generados por el fenómeno, reunió recortes de prensa, folletos divulgativos y científicos, fotografías, autógrafos e impresiones de las personas desplazadas a la ciudad. Todo este material lo encuadernó en un volumen de unas 500 páginas aproximadamente, titulado "Recuerdo del eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900" y lo remitió a la Biblioteca Nacional de Madrid. Así lo explicaba, de hecho, el profesor e investigador Vicent F. Soler en 2017, cuando el Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó donó al Archivo Municipal las memorias sobre este hecho.
Primer motivo
Vicent Soler, en este sentido, explicaba a este diario en 2017 los motivos principales por los que Elche y Santa Pola fueron las localizaciones elegidas para observar este fenómeno. En primer lugar, afirmó que la zona de visualización de este suceso dibujaba una línea diagonal que atravesaba la península, partiendo desde Coimbra pasando por la zona del Baix Vinalopó y finalizando el recorrido en Argelia.
Segundo motivo
En segundo lugar, y como factor más determinante, destaca el papel de Josep Joaquim Landerer, un astrónomo y astrofísico autodidacta valenciano que, con las herramientas tecnológicas que se estilaban en aquella época, consiguió establecer un pronóstico que garantizaba que en el entorno del municipio ilicitano se pudiera observar el eclipse con el cielo despejado. Sus teorías fueron acertadas hasta el punto de que el área del sureste español se convirtió en el espacio donde más telescopios había apuntando hacia el cielo en ese mismo momento.
Recuerdos
De aquel fenómeno vivido en 1900 todavía quedan marcadas algunas huellas en el municipio: la casa que alojó a la comisión del Observatorio de París, conocida como "Pino"; el nombre de dos calles en honor al equipo Camille Flammarion, ya que su secretario Théophile Moreux fue uno de los presentes aquel día, y a Josep Joaquim Landerer, quien aconsejó que sería el mejor lugar para su observación; numerosas firmas y dedicatorias en el libro de visitas del Huerto del Cura y documentación que a día de hoy se conserva en el Archivo Histórico Municipal.
Invitación
La edil de Bibliotecas, Loli Serna, invitó a la ciudadanía a visitar esta exposición, que "permite redescubrir un episodio único de la historia de Elche a través de un valioso patrimonio bibliográfico y documental, acercando la ciencia y la historia a todos los públicos".
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