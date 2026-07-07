Sucesos
Un incendio en las cámaras frigoríficas de una nave de Santa Pola moviliza a cuatro parques de bomberos
Las llamas se originaron de madrugada y pese a que se dio por estabilizado a las 6.40 los efectivos siguen sobre el lugar
Un incendio declarado esta pasada madrugada en una nave industrial de Santa Pola dedicada al sector cárnico, ubicada en la calle Marmolistas del polígono industrial In-2, ha movilizado a cuatro parques de bomberos del Consorcio Provincial y pese a que se dio por estabilizado a las 6.42 horas los efectivos siguen desplazados en el lugar.
Cubierta
El aviso se recibió a las 2.59 horas después de que las llamas se originasen en el interior de la nave, concretamente en las cámaras frigoríficas, donde la intensa acumulación de humo se propagó rápidamente. La elevada temperatura provocó además el colapso de parte de la cubierta del edificio al verse afectada la estructura del techo pero no hay heridos.
Operativo
En el operativo han participado una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Nodriza Pesada (BNP), una Autoescalera (AEA) y un contenedor de aire. Además, han intervenido un suboficial, un sargento, dos cabos y nueve bomberos pertenecientes a los parques de Elche, Crevillent, Torrevieja y San Vicente del Raspeig.
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