Una nueva cirugía de cadera menos invasiva y con prótesis de cerámica que llega a Elche

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se ha convertido en centro pionero de la Comunidad Valenciana, dentro del ámbito de la cirugía de cadera, tras implementar una nueva técnica que sustituye la prótesis tradicional. Esta novedad se dirige especialmente a pacientes con artrosis de cadera, que presentan una alta demanda funcional, y promete ser menos invasiva para preservar la estructura ósea.

Equipo

Este avance médico no habría sido posible sin la implicación de los doctores Emilio Bascuñana Mas, David Fernández Fernández y Francesc Goñalons Giol, que forman parte de la unidad de Cirugía Reconstructiva Articular y Cirugía de Cadera del Hospital del Vinalopó, y la participación del equipo especializado de la clínica Cemtro de Madrid.

Resurfacing

Este nuevo procedimiento, denominado "resurfacing", o también conocido como artroplastia de recubrimiento, funciona como alternativa a la prótesis convencional, con la finalidad de preservar una mayor cantidad de huesos y mantener parte de la anatomía original del paciente.

Nuevo paso

El doctor Emilio Bascuñana Mas afirma que "la incorporación de esta técnica supone un nuevo paso en el desarrollo de la cirugía reconstructiva articular de la cadera y permite ampliar las opciones terapéuticas en pacientes con patología degenerativa, preservando mejor la biomecánica de la articulación y la estructura ósea del paciente".

Intervención quirúrgica en el Hospital Universitario del Vinalopó / INFORMACIÓN

Novedad

La principal novedad en este tipo de intervenciones es el uso de una prótesis fabricada completamente en cerámica. Esta tecnología supone una evolución respecto a los sistemas tradicionales fabricados íntegramente en metal y permite, además, mantener la filosofía conservadora de preservación ósea, evitando las limitaciones históricamente asociadas a las superficies metálicas.

Recuperación funcional

Por su parte, el doctor David Fernández-Fernández añade que "el 'resurfacing' de cadera cerámica-cerámica representa una forma más conservadora de entender la cirugía de cadera: tratar el desgaste articular resecando la menor cantidad de hueso posible y respetando al máximo los tejidos blandos, para conservar una sensación más natural de la cadera y favorecer una recuperación funcional más rápida".

Otros avances

Además de la incorporación de esta novedad médica, el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario del Vinalopó, liderado por el doctor Paulino Sánchez, suma otros avances impulsados en los últimos años como la implantación de prótesis de rodilla asistida por cirugía robótica.

Referente

En esta misma línea, el departamento de salud refuerza, con esta nueva técnica, su apuesta por la innovación quirúrgica, una mayor personalización de los tratamientos y la temprana recuperación funcional de los pacientes, consolidándose como referente en cirugía reconstructiva articular avanzada.