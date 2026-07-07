Farolas que van y vienen en el Paseo de Germanías de Elche

Era septiembre de 2023 cuando el entorno del Paseo de Germanías de Elche se valló por completo en previsión de una obra de remodelación de más de un millón de euros que prometía convertir a la zona en un lugar destacado de la ciudad.

Lo que no se esperaban muchos residentes es que en menos de dos años desde que PP y Vox rebautizasen el espacio como Jardín de la Concordia habría pintadas vandálicas en bancos, vegetación escasa, maleza que en algunas temporadas del año crece por falta de un mantenimiento periódico e incluso problemas frecuentes con la iluminación.

Una farola apagada en el Paseo de Germanías de Elche / María Pomares

Hasta el punto que hay farolas que van y vienen y, como dice el dicho popular, por el camino se entretienen, en muchas ocasiones dejando partes del parque completamente a oscuras. Una circunstancia persistente y que viene repitiéndose cada dos por tres.

Es más, quienes viven por la zona recuerdan que los fallos con la iluminación en el paseo se han venido produciendo desde hace años, por ello precisamente no entienden que tras una fuerte apuesta por el parque, con una inversión millonaria que contemplaba también la sustitución de las luminarias, los problemas se mantengan.

Incidencias

A preguntas de este diario, desde el Ejecutivo local no entran en las razones que ocasionan estas caídas en varios tramos, y apuntan que cada vez que se comunica a las brigadas del Ayuntamiento una incidencia se procura arreglarla lo antes posible.

La situación ha llevado a que haya incluso usuarios que relacionen esta falta de luz con un supuesto plan de eficiencia energética, causa que descartan a nivel municipal. "A veces se va la luz junto al colegio y otras veces al lado de la calle", traslada un vecino que aprovecha cuando cae la noche y bajan algo las temperaturas para salir a pasear por la zona.

Precisamente las quejas han arreciado porque es en horario nocturno cuando más se utiliza el espacio durante la temporada estival, partiendo de que el calor invita a no salir de ocio hasta las últimas horas del día. Precisamente por ello hay residentes apuntan que ahora que hay más menores en la calle en plenas vacaciones debería estar completamente operativa la iluminación para evitar cierta inseguridad en algunos puntos donde llega menos la luz.

La falta de iluminación en el principal pulmón verde del barrio de El Pla también se traslada al refugio antiaéreo. Si en la inauguración los accesos contaban con puntos de luz indirecta para llamar la atención del transeúnte, haciendo que se destaquen los mapas troquelados sobre la superficie, este incentivo con los efectos de iluminación también falla, lo que genera en el entorno una sensación de dejadez con esta zona verde, de la misma forma que insisten en que falta promoción de este recurso turístico que abrió al público en abril de 2025 con algún parón y casi medio año después de la inauguración.

Promoción

Hasta la fecha sólo se permite la entrada a las galerías subterréneas con reserva previa por internet si se hace con un mínimo de 72 horas de antelación. Está enfocado el acceso a grupos reducidos de entre 15 y 21 personas, y, aunque a nivel municipal apuntaban a principios de año que las visitas serían sólo en días laborables, sí que aparecen turnos disponibles tanto sábado como domingos con pases abiertos a la inscripción a partir de este viernes, mientras que por ahora no figuran aperturas a lo largo del mes de agosto, mientras sí hay fechas abiertas para septiembre en el calendario habilitado en el portal web.

En el barrio consideran que el interés institucional se ha ido diluyendo, al no existir cartelería visible que explique cómo acceder al refugio o cómo reservar plaza.

Mantenimiento

Desde que se abrió el paseo uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los residentes es el estado de parte de la vegetación. En la pasada primavera reprobaban que hubiera puntos en los que se entremezclaban especies arbustivas con plantas adventicias, popularmente llamadas "malas hierbas", que iban proliferando a más velocidad que la intervención de las brigadas municipales, lo que, según los residentes, deja en el entorno una sensación de descontrol o falta de mantenimiento constante.

"Al final las flores van para el centro y la maleza se queda en el Paseo de Germanías", criticaba entonces algún que otro vecino para criticar que en los barrios no se cuida tanto la estética como en el corazón histórico de la ciudad. Queda esperar si la nueva contrata de jardineria por 18,5 millones que ha sido adjudicada recientemente, y que cubrirá 120 hectáreas de zonas verdes en el término municipal, evita este tipo de circunstancias.

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Aunque el nivel de maleza se ha reducido en la zona, sí que hay quienes agradecerían mayor mantenimiento ya que, por ejemplo, el entorno de la cruz está despoblado de vegetación en comparación con otros puntos próximos después de la defensa a ultranza de la preservación del monumento por parte del alcalde, Pablo Ruz, y su socia de gobierno Aurora Rodil. Y es que la zona, al no estar resguardada y próxima a los juegos infantiles, termina bastante frecuentada por las tardes por menores que juegan con balones por la zona y pisan por las zonas ajardinadas.