La temporada turística arranca en Santa Pola con la amenaza de un conflicto en la limpieza

La temporada de verano ha empezado en Santa Pola con un frente abierto por la limpieza viaria y la recogida de residuos. El comité de empresa de la concesionaria Urbaser advirtió este martes de un posible conflicto laboral después de denunciar el bloqueo del convenio colectivo que regula las condiciones de la plantilla, una situación que ha trascendido ahora, cuando la villa marinera afronta los meses de más actividad, y, por tanto, de presión asistencial, teniendo en cuenta que se lleva a quintuplicar la población con la llegada de turistas y residentes estacionales, lo que dispara la generación de residuos, incrementa la intensidad de la limpieza de playas y obliga a reforzar la limpieza viaria prácticamente durante las 24 horas del día.

Es decir, se trata de uno de los periodos de máxima exigencia para la contrata municipal y cualquier conflicto laboral podría repercutir en uno de los servicios esenciales para la imagen de la localidad.

Parálisis

El comité, representado por CC OO, sostiene que la empresa mantiene paralizada la tramitación del convenio colectivo correspondiente a 2025-2028 pese a que, según denuncia, el documento fue firmado hace meses por todas las partes implicadas. La representación sindical asegura que la concesionaria se niega ahora a entregar el texto para su publicación oficial porque pretende incorporar nuevos artículos relacionados con la organización del trabajo que, según el sindicato, nunca se negociaron durante las conversaciones del convenio.

Colchones y basuras fuera de los contenedores en Santa Pola / INFORMACIÓN

Desde el comité consideran que el hecho de modificar unilateralmente aspectos que ya habían quedado cerrados durante el proceso negociador supone un incumplimiento de los acuerdos. La situación, según explican los representantes de la plantilla, ha sido trasladada tanto al Ayuntamiento de Santa Pola como a la propia concesionaria en diferentes reuniones celebradas durante los últimos meses. En esos encuentros participaron la concejala de Limpieza, Encarni Ramírez; la alcaldesa, Loreto Serrano, y responsables de Urbaser, con el objetivo de intentar desbloquear el conflicto.

Firma

Lejos de llegar a buen puerto, el comité sostiene que esos contactos no han servido para reconducir la situación y asegura que la empresa continúa impidiendo que el convenio pueda publicarse pese a estar ya firmado por todas las partes.

Ante ese escenario, CC OO reclama una mayor implicación del Consistorio como titular del servicio, porque entienden que tiene capacidad para intervenir. Por ello considera que la Administración local "no puede ser cómplice por omisión" del bloqueo, con lo que le demanda que exija a la adjudicataria el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas para la plantilla.

Movilizaciones

Mientras no llegue ese desbloqueo, el comité de empresa avisa de que la plantilla está dispuesta a iniciar movilizaciones. Los representantes de los trabajadores aseguran que defenderán un convenio "digno" y que, de entrada, rechazan lo que califican como "una tomadura de pelo" por parte de la empresa, al considerar que pretende imponer criterios sobre la organización del trabajo que nunca fueron pactados en la negociación, según la versión del comité.

Los representantes sindicales sostienen, además, que persisten las deficiencias relacionadas con la organización del servicio, la planificación de los trabajos y la falta de personal para atender todas las necesidades que genera el municipio, en parte por el incremento demográfico que obliga a multiplicar los trabajos de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de playas, vaciado de papeleras y atención a los numerosos eventos y actividades que se desarrollan durante el verano.

Plantilla

La representación de los trabajadores cifra la plantilla actual en menos de 120 personas dedicadas a las labores de limpieza a pie de calle. A su juicio, ese número resulta claramente insuficiente para cubrir las necesidades de una localidad que durante los meses fuertes de verano registra uno de los mayores incrementos de actividad turística de la provincia de Alicante.

Precisamente por ello, el comité de empresa vincula el conflicto laboral con un problema estructural que, según denuncia, sigue sin resolverse pese a la adjudicación de la nueva contrata en octubre de 2023, cuando el acuerdo salió adelante en el pleno por mayoría, con la oposición de Més, para que durante una década más la mercantil se volviese a ocupar de la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y servicios complementarios. El contrato anterior con Urbaser es de hace veinte años y venció en 2018, por lo que durante un lustro la Administración estuvo ofreciendo el servicio fuera de contrato.

5,6 millones

La inversión que se anunció en su momento es de unos 5,6 millones de euros al año y entonces la alcaldesa,Loreto Serrano, avanzaba que se necesitaría medio año para implantar el nuevo servicio y los nuevos elementos y maquinaria. Si bien, cuando ni se cumplen tres años de la puesta en marcha de la nueva contrata, el comité se apoya en que no ha servido para corregir déficits organizativos y que los problemas de planificación y dimensionamiento de la plantilla continúan reproduciéndose temporada tras temporada.